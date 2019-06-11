各種睡倒萌翻啦！夢時代免費限定2特展 「休眠動物園X運動FUN很大」洗版IG太好拍

現在最新的話題景點就在高雄統一夢時代購物中心的休眠動物園與運動Fun很大，位於8F時代會館(旁邊是喜滿客影城)，通通免費入場，精心打造了6大場景，處處充滿了打瞌睡的小動物，等著大家來合照，特地有冰屋、草原、牧場、森林等多樣造景。就是要準備萌翻你的心。同時也看電影、逛街前，趕快先衝8樓時代會館，記得先來這邊探險，看看偷睡覺的動物們到底哪裡！！！

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趁著好天氣趕快開車來夢時代好好逛一逛，直接快到8樓時代會館集合。

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一到夢遊休眠動物園的門口，要小聲喲~動物們都睡著了，趕快進去動物園來場神奇冒險吧。

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好眠神樹

一踏入森林就看到睡到四腳朝天的驢子，每一隻小動物都睡著囉，感覺牠們都在做美夢～

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旁邊還有睡著的無尾熊，要小心不要吵到牠哦。現場的玩偶幾乎都可以拿起來拍照，不停地睡覺的無尾熊實在好可愛。

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跟熊貓們一起在樹下來場悠閒的午覺，想爬枕頭山卻沒有機會嗎？現場有巨型枕頭山讓大家一起來爬枕頭山拍照。剛好碰到一隻可愛的小獅子也想要一起挑戰枕頭山！XD 小朋友看到都嗨翻了！這也是超消耗體力的第一站。

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進入休眠動物園後可以租服裝變身為小動物，有白貓、無尾熊、熊貓、獅子、猴子、企鵝、老虎等數種動物可以玩大變身。

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租用道具服一次只要50元，平日可以借40分鐘，假日30分鐘，不少父母都租來陪小朋友拍照，網美們都穿到不停裝萌，實在可愛！

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還能變裝為跳跳虎與小白兔來動物園玩！

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夢遊扭蛋

快跟著快睡著的大象，趕快進來當可愛的扭蛋公仔就是你~看我這隻英勇的獅子，陪穿企鵝裝的小泡菜一起來拍照。

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每個人一進去扭蛋瞬間就化身成可愛的小公仔。

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旁邊還有好多可愛標語可以拿來拍照！讓大家可以隨意下梗。

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愛睏冰屋

北極熊、企鵝與小海豹都悄悄地睡翻了，變身為小企鵝的小泡菜，在陪他們在地上準備睡懶覺~~就是要發懶的好地方。

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地上的石頭其實是抱枕，不小心真的很容易睡著啊~~只想懶洋洋地躺在地上睡覺。

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一旁有雪球可以給小朋友動手玩，把球放在木桿上，必須要讓球準確地掉入洞裡，考驗手腳協調的能力。

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夢境草原

來找大象一起玩蹺蹺板，適合全家大小一同來拍照~~大象也是偷偷地在睡覺，上來玩蹺蹺板要輕輕地，不要嚇醒牠。

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瞌睡牧場

可愛大草捲可是親子與網美必拍場景，驢子們因為每天都要搬大草捲，搬累後就在農舍前面睡著囉！企鵝小泡菜也亂入直接跑去進睡大覺！XD

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整個巨大草捲都搬到百貨公司也太狂，草捲可以合照，但不能全身坐在草捲上拍，這裡嚴禁抽煙。草捲還蠻大捲的，比小朋友還要高，超有重量，難怪驢子每天搬得那麼累。

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酣睡鐘塔扭蛋機

高達3公尺的酣睡鐘塔，上面的時鐘滴達滴達地走，投入代幣會滾出可愛的扭蛋，打開看看有有抽到野餐墊或公仔等精美小禮。

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原價100元/次，如果有夢時代卡友app只要85元/次，小泡菜究竟轉到什麼神祕小禮？結果他扭到一顆休眠的動物～立馬決定拿回家供起來。

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後方還有戽斗動物的商品區，等著大家來光顧！

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戽斗的布娃娃表面也太可愛~喜歡趕快帶回家。

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現場超過50台的扭蛋機等大家趕快來試手氣，我看好多都是新款的玩具藏在裡面，至少有3、4百種玩具可以轉。

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〈更多活動〉

6/7一同來夢時代歡慶端午，規劃「端午限定X休眠紙相撲擂台賽」快陪動物們共度端午佳節。

6/15(六)14:30「滾雪球大賽」憑展區不限金額即可報名參加，7/6(六)14:30「丟枕頭大賽」歡迎民眾組隊現場報名挑戰。

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運動FUN很大

由夢時代及成功Success運動文具聯合策展的運動Fun很大，準備要來讓小朋友瘋狂放電，一樣是展到7月14日，通通免費入場。

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彩虹跑道

在8樓時代會館的入口，有條長達15公尺的6色彩虹跑道，快來當長跑健將或運動風美少女，盡情地奔跑吧！

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進去展場前可以先了解一下成功體育文具的由來，已成立滿60年的成功體育文具，早期叫大成文具行，最後是做文具起家的，後來設有工廠之後開始研究溜冰鞋，再發展相關體育運品，最後外銷世界各地，不管在任何的體育賽事，都可以看到成功體育文具的用品身影。

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成功體育文具的護具、滑板、羽球、直排輪不少體育用品店也有販售，相信不少人小時候都有穿過。

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運繽紛籃球場

超過500顆的籃球場組合的籃球牆，籃球看起來非常壯觀，希望人人打籃球都可以成功！

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地上的籃球可以拿起來拍照，但不能拍打。

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另一側還有籃框，讓你實現像Micheal Jordan一樣帥到飛天，想當灌藍高手不是夢。

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身高不夠也不用擔心，夢時代幫大家準備好腳踏墊可以踩上去！

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我的主場

由於成功體育文具也有製作直排輪，特地打造了宛如電影「我的少女時代」中的夢幻場景，套上溜冰鞋來場復古溫韾的夢幻場景，讓你只想高唱小幸運。

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現場有提供免費的護具、安全帽與直排輪，可以體驗10分鐘，有好多小朋友完全不怕生，一穿上溜冰鞋走跳非常迅速。從來沒有穿過直排輪的小朋友也不用擔心，現場都有工作人員可以幫忙穿搭。

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在這邊根本媽媽玩得比小朋友還開心，沿著復古溜冰場，來個深夜小約會可是以前最潮的戀愛行程。

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現場也有蛇板可以滑行、體驗，超適合小朋友一起來玩。

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美肌健身房

接下來是大小朋友都可以體驗的美肌健身房，現場有啞鈴、拳擊場與練拳器，通通可以讓小朋友解放體力。

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接一秒可以變成大力士，看小泡菜的眼神多羨慕。

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人人進來都是大力水手啊~~把啞鈴可以輕鬆扛起！

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只要有在運動的人就知道，這個滾輪健腹器可是大魔王，必須肚子附近的核心肌群要夠力才能做的一項運動，不然都只能滑下去，挺不起來！

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彈力球可是訓練平衡的最佳道具，小泡菜可是坐上去一直呵呵笑，全部的體育用品都可以試坐、試玩很有趣。

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紓壓打擊場

現場擺放了拳擊練習器與手套，讓你盡情發洩上班時的壓力～想當拳王阿里現在還不晚！

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看我打打打打～趕快讓小人退散。

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沒想到小泡菜出拳快、狠、準，比我這個老爸的表現還要好。

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小朋友最愛的沙包區，光這一區也是玩到渾然忘我，可是超費體力的一個遊戲區，努力拳打腳踢。

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玩完後也有按摩滾筒與彈力帶可以用來拉筋，通通都是免費使用，這個展場真的太佛心了。

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放大！筆盒互動區

成功運動文具也展示了熱門的繪畫筆與文具，可以帶大家來看超大隻的彩繪筆。

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尤其也有可以水洗的彩色筆，如果不小心畫在地上，或想去浴室畫畫，只要拿溼抹布就可以通通擦掉。

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小朋友可以去收銀台索取免費的圖畫紙，來小桌子上彩繪DIY，畫完後再找收銀台的姊姊就可以免費兌換一支雙色彩色筆回家。

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後方也有運動用品與文具可以自由選購。

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其他相關活動>

6/2、6/23於14:30運動我最行比賽-挑戰跳繩、呼拉圈、羽球各式運動闖關活動；6/8、6/30 14:30頭好壯壯-拳擊反應比賽； 6/16、7/7 14:30炫腹大賽。

使用健腹雙輪進行PK比賽； 7/14邀請親子同樂一起報名進行套圈圈比賽，憑展區不限金額即可報名參加，超多活動要你把贈品統統搬回家。除此之外，並規劃多場體驗課程，7/3直排輪體驗，7/13 14:00、15:00、16:00輪板運動體驗活動，歡迎大小朋友蒞臨參加。

號召成功同慶凡名字內有「成」或「功」者，出示身份證即可免費兌換小鴉造型軟白板和9宮格遊戲券。

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逛完真的有累到一圈的感覺，這麼好玩的景點絕不藏私，平日或放假都可以來夢時代8F時代會館，找夢遊休眼動物園陪動物打瞌睡，或是找父母來玩室內健身的運動Fun很大，一路讓你玩到暑假去，免費IG打卡景點在這裡。

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高雄統一夢時代購物中心

高雄夢時代活動推薦 | 夢遊休眠動物園 | 運動Fun很大

日期：108年6月1日~7月14日止

地址：高雄市前鎮區中華五路789號

地點：高雄夢時代8F時代會館

免費入場

營業時間：

週一至週四11:00~22:00 | 週五、假日前一天11:00~22:30 | 週六及連續假日10:30~22:30 | 週日及假日10:30~22:00

文章來源：跟著左豪吃不胖 FB：跟著左豪吃不胖&親子樂活趣

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