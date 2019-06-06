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台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15聯合新聞網 文／遊妤思

家長們熱烈期待的「台南貨櫃公園」搶著端午連假前夕的熱潮，於今日(6日)起開始正式試營運，期間推出超嗨的試營運優惠，只要付入場門票後，卡丁車、滑草、攀岩場眾多遊樂設施讓小朋友無限次免費玩！

座落在台南永大夜市旁的台南貨櫃公園，占地約640坪，由40個貨櫃堆砌而成的親子樂園。園區內設有4大區，分別為建築設計中心、教育中心、兒童天地及複合美食街。其中最令人期待的地方，莫過於佔地超過一半的兒童遊樂設施了吧，包含卡丁車、貨櫃滑草坡、溜滑梯、沙池、繩網、樹屋、樹塔、室內攀岩場等等，豐富的動態體驗，讓小朋友忘記3C產品，玩樂一整天。

圖／擷取至台南貨櫃公園
圖／擷取至台南貨櫃公園
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設施收費及限制：

1. 卡丁車：每梯次8人，每次10分鐘（原價100元，試營運期間免費）

2. 滑草：每梯次2人，10人一組，每組滑3次（原價100元，試營運期間免費）

3. 室內攀岩場：每次只限20人，一次進出（原價100元，試營運期間免費）

4. 其他設施，自由使用，每設施均有使用規則，請家長陪同指引。

除此之外，園區還提供了豐富的體驗課程，像是親子班的音樂盒DIY、乾燥花冰淇淋，或是成人班的保濕精華製作、針插DIY，多達15種的課程選擇，不只小朋友玩翻天，讓家長們也有一個休息的舒服空間。而試營運期間，所有參加體驗課程者均可免費入場，若是兒童參加課程，其中一位家長也能同樣獲得免費入場的資格。（課程詳情請參粉絲團功告）

圖/台南新景點，座落在台南永大夜市旁的台南貨櫃公園，占地約640坪，由40個貨櫃...
圖/台南新景點，座落在台南永大夜市旁的台南貨櫃公園，占地約640坪，由40個貨櫃堆砌而成。台南貨櫃公園 提供
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貨櫃屋公園在施工期間就引爆網友熱烈關注，期待這座遛小孩的新天堂。館方建議，試營運期間到６月底，民眾可以挑平日來玩，不用排隊更輕鬆，讓家長與孩子一起，共度好時光。

圖／擷取至台南貨櫃公園
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圖／擷取至台南貨櫃公園
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圖／擷取至台南貨櫃公園
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圖／擷取至台南貨櫃公園
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圖／擷取至台南貨櫃公園
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台南貨櫃公園

地址：台南市永康區大同街705號(永大夜市旁)

試營運日期：2019年6月6日至2019年6月30日（暫定）

時間：11:30 - 21:00

入園費用：

全票150元；優惠票120元(學生、台南市民、團體)；半票100元(3-12歲、65歲以上，或持有身心障礙手冊者)；3歲以下免費入場

公園DIY貨櫃屋連假冰淇淋
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