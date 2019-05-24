高雄景點／百年鳳凰木「紅花綻遺址」孤寂美感超好拍

2019-05-24 18:10 聯合新聞網 文／遊妤思



大湖蕃茄會社是日治時代的蕃茄罐頭工廠，年代久遠的廠房內沒有屋頂，取而代之是一棵百年壯闊的鳳凰木，每年到了5、6月時花期，鳳凰花盛開紅花怒放、豔紅似火。斷垣殘壁與鮮紅茂盛的鳳凰花對比，這衝突般的美感，在初夏時節成為不少民眾熱情造訪的景點。

圖／網友molly888666授權 分享 facebook

大湖蕃茄會社位在高雄市湖內區中山路一段上，距離湖內警察局走路約6分鐘的路程。早期曾是番茄罐頭工廠，在台灣光復後工廠結束營運，經時代變遷下，廠房逐漸傾頹崩壞，但一旁的鳳凰木卻依然屹立，且愈發茂盛。

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這顆百年鳳凰木盤著廠房殘壁生長，枝幹橫跨兩端向，形成花樹般的屋頂，甚至在另一側也可以看鮮紅的花景。絢麗的花色、和鮮綠的葉，在鳳凰木枝幹茂盛的延展中，呈現滿滿的生命力。據網友分享，目前花況約7-8成，絕美的紅花灑落，成一片鮮紅的花毯很是壯觀，十分適合前往觀賞。

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圖／因鮮紅或橙色的花朵配合鮮綠色的羽狀複葉，被譽為世上最色彩鮮艷的樹木之一。網友molly888666授權 分享 facebook

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廠房因為是私人土地的關係，前段時間曾有不對外開放的消息釋出，讓民眾大嘆可惜，好在多方協調下，地主願意將此美景分享給大家，並希望欣賞之餘一起愛護環境整潔。鳳凰花開驪歌響起，象徵著離別和思念，若近日到高雄玩，不妨來體驗這番孤寂又衝突的美景，若想拍空景的朋友，建議可以在平日或是清晨的時後，趁著花季把季節美景定格打包回家。

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大湖蕃茄會社

地址：829高雄市湖內區中山路一段360號，內湖警察局附近

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