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呼叫維尼粉！台南超萌「小熊維尼彩繪村」 可愛版升級讓人拍不停！

2019-05-20 17:44聯合新聞網 文／遊妤思

全台各地彩繪村各有特色，身為維尼粉的網友們可別錯過了台南「A贏小熊維尼彩繪村」，在台南市下營區由一群在地年輕人開啟聯手創作，這一處戶外彩繪全年開放，而近期小熊維尼彩繪村多了一些可愛新畫作，萌度再次升級，又掀起了一波風潮，呼叫維尼粉們快來朝聖！

圖／IG：min990226授權
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走進了小熊維尼的世界裡，小熊維尼圓滾滾吃著蜂蜜的可愛形象，療癒了不少人的心，而溫暖黃色代表色，讓少女們無法抗拒這位卡通明星的魅力。台南小熊維尼彩繪村過往較多單隻維尼熊彩繪，近期增加了許多繽紛彩繪牆，像是城堡主題、或是維尼與好朋友們的日常等等，大面彩繪牆活靈活現的新畫作讓小鎮村又再次活了起來，在社群IG熱門度不減，依然是台南非常受歡迎的景點。

圖／IG：min990226授權
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台南下營是一座沒有高樓大廈的平房古厝，其低調樸實的氛圍，和小熊維尼一樣帶給人溫暖的感覺，來訪的旅客可以慢慢停留步行拍照大約半小時，不過彩繪村位處於住宅區，建議拍照時還是要注意音量，避免大聲喧嘩打擾住戶囉。推薦給小熊維尼的粉絲們，絕對必來朝聖，相揪好友一起來找小熊維尼玩耍吧！

圖／IG：yangtoro0412授權
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維尼粉帶著維尼來朝聖。圖／IG：cao_1997授權
維尼粉帶著維尼來朝聖。圖／IG：cao_1997授權
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A贏小熊維尼彩繪村

地址：台南市下營區前里文明街45巷26號 (附近彩繪圖)

門票：無

彩繪村台南旅遊

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