夏天就是要往南台灣衝！屏東東港有吃有玩也有魅力海灣

屏東東港是一個集信仰文化、漁港和海灣的小鎮，除了著名三年一度的東港迎王平安祭典外，前往大鵬灣大玩水上活動也是體驗東港的魅力行程之一喔！

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★東港東隆宮

建廟於1706年、主要供奉溫府千歲，長久以來成為東港人的信仰中心，歷經時代更迭，在多次的重建、整修之後，「黃金牌樓」門面意象氣勢磅礡，成為東隆宮的耀眼招牌。今年，適逢三年一度的東港迎王平安祭典，將熱鬧非凡。

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【景點資訊】

地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號

電話：（08）832-2961

開放時間：05：00∼22：00





★葉家肉粿

肉粿是東港必吃的在地小吃，來到葉家肉粿，可見長長的排隊人龍、生意極好。肉粿湯上桌，以在來米炊製而成的米粿，搭配拌入米漿的魚湯，再放入蝦猴、香腸與香菜等配料，簡單美味又兼具飽足感，另亦提供乾式肉粿。

肉粿50元（湯）／大／除了肉粿，還放入在地風味配料，十分美味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：屏東縣東港鎮光復路三段156號

電話：（08）832-9218

營業時間：09：00∼15：00





★華僑市場

坐落於東港渡船邊的華僑市場，即東港漁港漁產品直銷中心，提供各式各樣新鮮的海鮮漁貨，同時匯集數百個攤位，包含鮮魚區、生、熟食區、漁特產品及美食攤，不論是新鮮生魚片或東港在地知名小吃，這裡都吃得到！

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【景點資訊】

地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號

電話：（08）833-9969

營業時間：11：00∼20：00





★大鵬灣國際休閒特區

來到屏東東港，除了前往市區走訪文化廟宇、品嚐美味小吃，休閒度假勝地大鵬灣風景區也是不容錯過的遊樂景點，這裡不但擁有國際級賽車場，還可進行多項水上活動體驗，包含生態遊湖、天鵝船、手划船、獨木舟與風浪板，划著水、乘著風感受大鵬灣的魅力風情；同時，每周六登場的跨海大橋開橋秀也是頗富盛名，吸引不少遊客專程造訪。而每年舉辦的遊艇帆船系列活動，除了水上摩托車大賽，遊客還有機會體驗重型帆船，趣味十足。

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【景點資訊】

地址：屏東縣東港鎮大潭路169號

電話：（08）833-8100（大鵬灣遊客中心）

開放時間：09：00∼18：00





★福灣莊園巧克力

福灣莊園巧克力由台灣首位國際巧克力品鑑師許華仁所創辦，一直以來他率領團隊致力於將產品結合台灣各地代表食材，研發出融入在地風味的巧克力。今年，團隊首度參加「英國皇家學院巧克力大賽Academy Of Chocolate(AOC)」賽事，便以台灣五號可可豆碎粒巧克力62％與台灣鐵觀音茶巧克力62％勇奪大賽2面金牌，同時也拿下4面銀牌與4面銅牌，完全展現屏東的可可農業與巧克力工藝實力。來到東港旅遊，別忘了造訪門市，品味世界冠軍巧克力的美好滋味！

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「Regent Taipei × 福灣莊園」聯名茶香巧克力／由左至右分別為台灣紅玉茶巧克力、台灣炭焙烏龍茶巧克力、台灣鐵觀音茶巧克力。 分享 facebook

【景點資訊】

地址：屏東縣東港鎮大鵬路100號

電話：（08）835-1555

營業時間：09：00∼18：00





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