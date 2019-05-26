台南「新營」鐵道懷舊之旅！騎上單車迎在地人情味

從台南最北邊火車站出發，在小鎮中尋得平靜的旅程，隨風飄逸的稻穗、沿路長輩的問候，滿滿的人情味是這趟旅途的最大收穫。

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★新營車站

位處北台南的交通重要樞紐，自1901年設立至今，為全台28個一等站車站之一。起初為木造站房，後因不敷使用改以鋼筋水泥結構。為舒緩南北連假返鄉、轉運人潮，於2017年興建新營後站，並在2019年初完工啟用。

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【景點資訊】

地址：台南市新營區中山路1號

電話：（06）632-2104





★新營鐵道地景公園

與新營火車站僅一牆之隔，原為新營糖廠製糖區舊址，因製糖業沒落多年，近年經活化以鐵道地景為主題，改造成一座擁有歷史回憶、趣味裝置等全新風貌的綠地博物館。利用軌道間尚留下的各式轉轍器、載具、信號站，以及鐵軌路徑的延續與串聯，重拾新營人的舊時代回憶，同時也讓到訪的旅人，透過設計景觀的重新詮釋，一探背後所隱含的產業發展，以及體驗製糖業停擺至今的時空流動。

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【景點資訊】

地址：台南市新營區中山路1號（新營火車站旁）

電話：（06）632-4210





★三一宅 藝空間

昭和10年（西元1935年）、由土木包商本田三一所興建的私人宅邸，而後為政府官舍使用，結構為「和洋折衷」的建築格局，有別於一般日式老屋的獨特性，在80年後成為新營第一座日式宅邸的歷史建築。結合歷史文化與人文藝術，將美感相融於老宅之中，並提供台灣、日式在地茶飲與輕食，讓旅人用一個午後的時間，細細感受老宅所散發的魅力。

今日蛋糕120元／每日蛋糕款式會公布在粉絲專頁上，以在地食材為主，圖為巧克力香蕉蛋糕。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市新營區大同路39號

電話：（06）635-0521

營業時間：10：00∼18：00





★華味香鴨肉羹（民治店）

新營在地飄香超過70年的老店，是新營人記憶中不可抹去的美味。而近年興起的第二、三代改良老店風潮，華味香可說是先驅，第3代傳人自70年代便開始改造店面環境，堅持食物的古早原味，多年來採用屏東「太空鴨」，提供最高品質肉品食材。不只招牌鴨肉羹，更傳承自潮州南滷的經典滷製材料，打造出以20種上等中藥材調配出的滷味。

藥膳釀醉鴨180元（前）／獨家藥膳製成，只有新營的華味香吃得到。鴨肉羹65元（後）／善用鴨的所有部位，一吃即上癮，擁有讓人念念不忘的魅力。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台南市新營區民治路31號

電話：（06）635-3698

營業時間：10：00～14：30；17：00～21：00





★南瀛綠都心公園

原是日據時代的神社所在地，光復後整建為中山公園，並陸續增建運動場、棒球場、游泳池以及網球場，擁有超過80年歷史的公園，是在地人記憶中熟悉的日常休憩地。隨著設施老舊，近年融入「南瀛綠都心」計畫，為老公園注入新生命，無論是彩繪小鹿、玻璃屋、或是廣濶草地，都讓這裡搖身變成更適合拍照遊憩的新景點。

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【景點資訊】

地址：台南市新營區民治路36號

電話：（06）633-0326





★曬書店×新營市民學堂

近年獨立書店在各小鎮逐漸展開新面貌，曬書店便是新營地區的代表。主理人雖不是在地人，但長時間在這工作，累積不少對此的情感。選在舊屋中的2樓，以冰箱做成的書架、改裝的桌面作為擺設裝飾，一旁架上合作販售的文創商品也兼具環保概念，讓小城中也有一處專屬的閱讀空間。3樓規劃成展覽空間，不定期與周邊校園連結辦展。

蓮花茶90元／熱／取自白河的茶款，整體氛圍皆與在地緊緊相連。 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：台南市新營區中山路93-2號2F

電話：（06）632-9266

營業時間：13：00∼21：00；日10：30∼18：30





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