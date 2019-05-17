無印極簡風！台南「日式民宿」早餐就能吃到牛肉湯、虱目魚粥！

2019-05-17 16:44 聯合新聞網 文／遊妤思



台南，永遠有著你意想不到的秘境！位在安平區巷弄中的「餘光民宿」，有如無印良品般的極簡日式風格，坐在榻榻米上悠閒的喝杯茶，沉浸於蟲鳴鳥叫聲的氛圍中，溫暖又放鬆。鄰近的漁光海灘，走路只需要5分鐘，隔天一早還有帥帥的小管家幫你準備台南美味早餐！

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／位在安平區巷弄中的「餘光民宿」有如無印良品般的極簡日式風格。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

餘光民宿外觀與配色，如來到京都內的宅院。看上去不高的建築，開門後卻別有洞天，整個民宿的設計簡潔丶動線規劃流暢，私人空間與公共空間的劃分清楚。喜歡獨處的旅人，望向窗外品茶，讓人感到放鬆；若喜歡熱鬧的朋友，也可以到公共空間，一夥人聚在這裡泡茶聊天。

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／雅致的庭院。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

民宿設計師就是老闆本人，因此特別講究內外格局設計，善用自然光景和日式和風呈現木質感日式禪生活，整個氛圍圍繞著家的感覺。房間內挑高卻又不壓迫的客廳，不只注重採光，還可以聞到木頭原本的自然香味，非常療癒身心靈。晚上聞著木香入眠，早晨再被微微灑進的日光喚醒，一早整個心情都大好！

圖／房間內挑高卻又不壓迫的客廳，令人十分驚豔。網友2Y玩樂趣授權 分享 facebook

圖／白天全採光設計，不用開燈即可享受自然光線。網友2Y玩樂趣授權 分享 facebook

圖／房間採開放式的房型。網友2Y玩樂趣授權 分享 facebook

圖／極簡的日式風格，有如世外桃源般的雅致享受。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／坐在榻榻米上悠閒的喝杯茶，沉浸於蟲鳴鳥叫聲的氛圍中，溫暖又放鬆。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／喜歡獨處的旅人，望向窗外品茶，讓人感到放鬆。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

餘光民宿，距離台南鬧區只要15分鐘的車程，極簡的日式風格，有如世外桃源般的雅致享受。日落時可以走去鄰近漁光海灘賞夕陽，早上還有帥帥的小管家，幫你準備早餐！平日有肉、菜粽，週末還有牛肉湯和虱目魚粥，都是當地人肯定的台南美味。民宿日式風格成功轉換了時空如在京都，值得旅人們細細品味。

圖／早上小管家會幫忙準備早餐。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

圖／台南經典的早餐牛肉湯。牛肉湯搭配肉燥飯和台式泡菜份量超多超級豐盛。網友2Y玩樂趣授權 分享 facebook

圖／台南知名美食「遠馨阿婆肉粽」不用添加任何醬料就很入味。網友2Y玩樂趣授權 分享 facebook

圖／鄰近漁光海灘，走路5分鐘就能看到絕美夕陽景。民宿也有提供腳踏車，讓你悠閒散步。擷取自餘光 台南漁光島民宿 分享 facebook

台南餘光島民宿

地址：台南市安平區漁光路119號

電話：0900-628 226