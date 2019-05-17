親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

獨／64歲葉佳修驚傳罹患肺癌！「左上肺葉全切除」

無印極簡風！台南「日式民宿」早餐就能吃到牛肉湯、虱目魚粥！

2019-05-17 16:44聯合新聞網 文／遊妤思

台南，永遠有著你意想不到的秘境！位在安平區巷弄中的「餘光民宿」，有如無印良品般的極簡日式風格，坐在榻榻米上悠閒的喝杯茶，沉浸於蟲鳴鳥叫聲的氛圍中，溫暖又放鬆。鄰近的漁光海灘，走路只需要5分鐘，隔天一早還有帥帥的小管家幫你準備台南美味早餐

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／位在安平區巷弄中的「餘光民宿」有如無印良品般的極簡日式風格。擷取自餘光 台...
圖／位在安平區巷弄中的「餘光民宿」有如無印良品般的極簡日式風格。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

餘光民宿外觀與配色，如來到京都內的宅院。看上去不高的建築，開門後卻別有洞天，整個民宿的設計簡潔丶動線規劃流暢，私人空間與公共空間的劃分清楚。喜歡獨處的旅人，望向窗外品茶，讓人感到放鬆；若喜歡熱鬧的朋友，也可以到公共空間，一夥人聚在這裡泡茶聊天。

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／雅致的庭院。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／雅致的庭院。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／圍繞在蟲鳴鳥中的日系別墅，樸實簡約設計。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

民宿設計師就是老闆本人，因此特別講究內外格局設計，善用自然光景和日式和風呈現木質感日式禪生活，整個氛圍圍繞著家的感覺。房間內挑高卻又不壓迫的客廳，不只注重採光，還可以聞到木頭原本的自然香味，非常療癒身心靈。晚上聞著木香入眠，早晨再被微微灑進的日光喚醒，一早整個心情都大好！

圖／房間內挑高卻又不壓迫的客廳，令人十分驚豔。網友2Y玩樂趣授權
圖／房間內挑高卻又不壓迫的客廳，令人十分驚豔。網友2Y玩樂趣授權
分享

圖／白天全採光設計，不用開燈即可享受自然光線。網友2Y玩樂趣授權
圖／白天全採光設計，不用開燈即可享受自然光線。網友2Y玩樂趣授權
分享

圖／房間採開放式的房型。網友2Y玩樂趣授權
圖／房間採開放式的房型。網友2Y玩樂趣授權
分享

圖／極簡的日式風格，有如世外桃源般的雅致享受。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／極簡的日式風格，有如世外桃源般的雅致享受。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／坐在榻榻米上悠閒的喝杯茶，沉浸於蟲鳴鳥叫聲的氛圍中，溫暖又放鬆。擷取自餘光 ...
圖／坐在榻榻米上悠閒的喝杯茶，沉浸於蟲鳴鳥叫聲的氛圍中，溫暖又放鬆。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／喜歡獨處的旅人，望向窗外品茶，讓人感到放鬆。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／喜歡獨處的旅人，望向窗外品茶，讓人感到放鬆。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

餘光民宿，距離台南鬧區只要15分鐘的車程，極簡的日式風格，有如世外桃源般的雅致享受。日落時可以走去鄰近漁光海灘賞夕陽，早上還有帥帥的小管家，幫你準備早餐！平日有肉、菜粽，週末還有牛肉湯和虱目魚粥，都是當地人肯定的台南美味。民宿日式風格成功轉換了時空如在京都，值得旅人們細細品味。

圖／早上小管家會幫忙準備早餐。擷取自餘光 台南漁光島民宿
圖／早上小管家會幫忙準備早餐。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

圖／台南經典的早餐牛肉湯。牛肉湯搭配肉燥飯和台式泡菜份量超多超級豐盛。網友2Y玩...
圖／台南經典的早餐牛肉湯。牛肉湯搭配肉燥飯和台式泡菜份量超多超級豐盛。網友2Y玩樂趣授權
分享

圖／台南知名美食「遠馨阿婆肉粽」不用添加任何醬料就很入味。網友2Y玩樂趣授權
圖／台南知名美食「遠馨阿婆肉粽」不用添加任何醬料就很入味。網友2Y玩樂趣授權
分享

圖／鄰近漁光海灘，走路5分鐘就能看到絕美夕陽景。民宿也有提供腳踏車，讓你悠閒散步...
圖／鄰近漁光海灘，走路5分鐘就能看到絕美夕陽景。民宿也有提供腳踏車，讓你悠閒散步。擷取自餘光 台南漁光島民宿
分享

台南餘光島民宿

地址：台南市安平區漁光路119號

電話：0900-628 226

民宿早餐京都秘境虱目魚

相關新聞

單人壯遊不寂寞！一個人漫步嘉義阿里山林鐵的仙境鐵道慢旅

2019-05-14 08:02

貫穿綠色田野的鐵道！阿里山鐵路「鹿麻產車站」

2019-05-05 10:00

肉眼看不見的藍幕時刻 阿里山祕境林間螢火蟲飛舞

2019-04-30 12:20

台南怎麼玩都不膩！在安平老街區轉角遇見美好詩篇

2019-04-30 08:02

萌爆粉絲！ 夢時代「嚕嚕米主題展」鬆餅、咖啡等周邊商品不可錯過

2019-04-29 08:03

台灣也有水母湖！林園「海洋濕地公園」5月前都有療癒水母飄呀飄！

2019-04-26 21:00

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 11:20

鐵道迷看這！台南一日遊 來趟新營懷舊鐵道之旅

2019-04-25 21:02

阿里山林鐵登山起點　最早營運的「竹崎車站」

2019-04-23 08:54

紫藤花瀑布、迪士尼櫻花季 高雄草衙道變身海底樂園創熱門話題

2019-04-22 15:33

每周三五七營業！台南永康區「中華夜市」新開幕　200個攤位吃喝玩樂通通有

2019-04-22 13:09

螢光點綴的清幽仙境！嘉義「梅山梨園寮車站」在地人的賞螢火蟲景點

2019-04-21 10:00

本島也有藍眼淚！高雄「彌陀藍眼淚」在魚塭中散發神秘藍光

2019-04-06 13:00

屏東「藤枝國家森林遊樂區」試營運半價優惠　入園須知看這裡

2019-04-04 19:22

當海洋系網美！高雄「海洋藝術節」搶拍巨大章魚哥、在珍珠蚌當公主

2019-04-04 16:34

台南「夢之湖」遺世獨立　林青霞拍過電影的秘境

2019-03-31 09:00

月球表面的荒漠美景！台南「草山月世界」親友一日遊景點推薦

2019-03-30 22:00

2019嘉義「瑞里紫藤花季」賞花、賞螢景點推薦

2019-03-30 10:00

台南春天必去花季景點　3、4月約會出遊的浪漫花海！

2019-03-29 16:00

七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋　連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31

萌熊軍團在義大！「1001隻熊熊」網友創意打卡攻佔IG版面

2019-03-28 15:02

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

實境射擊只要1元！ 高雄14公尺大腕龍 召喚屬龍、姓名有龍的小恐龍迷們

2019-03-28 13:22

在病房吃下午茶?! 嘉義日治老診所「清木屋」搖身一變復古老宅咖啡！

2019-03-25 13:51

六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

2019-03-25 08:01

台南行程推薦！必去景點、好吃好玩報你知　百年古都的特殊韻味

2019-03-22 22:00

家長熱烈期待！台南「深藍貨櫃屋」4月營運親子樂園　遛小孩新天堂　

2019-03-22 15:30

台南「台鹼日式宿舍群」 40年代高級住宅變貓咪樂園

2019-03-20 20:58

大口森呼吸～超棒「踏青秘境」 入手台南人必去的世外桃源

2019-03-17 16:23

2019阿里山櫻花季開跑！交通管制、最佳賞櫻路線全攻略

2019-03-14 12:12

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

台南關子嶺泡湯趣 徜徉曾文水庫風光、體驗美肌泥漿溫泉、品嘗在地田園料理

2019-03-13 09:00

少女心爆發！高雄夢時代「粉紅樂園」 旋轉木馬、摩天輪、野餐派對超粉嫩來襲

2019-03-11 16:58

台南新夜市來了！ 超過400攤小吃美食「新永華夜市」開幕這2天還發現金+消費券

2019-03-11 11:43

「學甲蜀葵花」開始隨風搖曳！結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！

2019-03-02 11:31

最ㄅㄧ ㄤˋ的元宵慶典 台南鹽水蜂炮另類療癒效果

2019-02-27 21:00

228連假必賞！台灣燈會大鵬灣必拍華麗燈區大匯集 (附接駁資訊+表演日程表)

2019-02-27 17:48

全台最大「向日葵花海迷宮」27日浪漫登場！27公頃花海免門票到2月底！

2019-02-24 12:05
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 11:20

好市多載妻小車被夾上這張 網驚：這事真有人管？

2019-05-15 10:40

轉賣現賺3萬！熬夜搶買聯名地毯 IKEA湧「折椅海」

2019-05-15 00:16

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

華泰名品城開幕亮點　吃合點壽司，4500坪八景島水族館外觀曝光想玩要等到這時

2019-05-08 18:30

一杯飲料+按摩200元有找 台北也有高CP值「睡眠咖啡館」 平價體驗貴婦級按摩椅

2019-05-14 13:21

台北老屋「香港風味」巷口裡的電影畫面

2019-05-09 13:35

阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困

2019-05-14 11:55

今年宜蘭童玩節可玩到晚上9點 預售票便宜50元

2019-05-09 16:10

合歡山假日大塞車 武嶺停車場13日又將封閉

2019-05-12 15:00

不用自己搭帳棚！5間豪華露營區提過夜行李就入住 滿天星斗近在眼前

2019-05-06 20:45

黑魂暴動！星巴克推出「酷黑系列隨行杯」Stanley聯名潮到不行！

2019-05-10 11:43

影／夜市大亨江欽良沈潛1年半 寶島時代村重新開幕

2019-05-12 11:50

苗栗也有綠石槽！ 「苑裡沙灘」期間限定美景 像是灑滿了抹茶粉般美麗

2019-05-08 17:09

免費泡湯+請吃溫泉蛋！宜蘭太平山「鳩之澤」邀民眾20日打卡泡湯、21日重啟溫泉煮蛋區

2019-05-15 13:52

不是媽祖！這間廟好夯 傅崐萁蔡英文都來拜

2019-05-10 11:35

「那些年」陳妍希走過的軌道要拆 地方發起守護月台行動

2019-05-15 10:27

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 21:00

魔幻森林系！宜蘭隱藏版景點「迷藏計畫」山林中的復古燈泡串超夢幻！

2019-05-16 16:30

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

華泰OUTLET獨家精品店價格曝光！Burberry風衣2萬有找、BV編織皮夾5折必入手

2019-05-08 16:18

加碼15天！新北蝴蝶光雕展延至6月2日 50萬顆LED打造浪漫夜景

2019-05-11 22:24

星宇航空公布會員命名！首獎得主是超大咖設計師　網友：根本賺到啊！

2019-05-09 20:04

宜蘭超萌景點「斑比山丘」延後開幕　店家：母鹿懷孕啦！

2019-04-24 09:26

露營新體驗！ 福壽山農場18顆巨型「蘋果屋」這天開訂

2019-04-30 16:53

遊客偷電、丟垃圾 國家公園「避難山屋」有難！

2019-05-15 10:38

太平山花季登場 「仙女手套」開花美麗卻碰不得

2019-05-10 12:30

台東「熱氣球嘉年華」6/29鹿野登場！白天玩熱氣球、晚上還能賞星景

2019-05-09 21:00

單人壯遊不寂寞！一個人漫步嘉義阿里山林鐵的仙境鐵道慢旅

2019-05-14 08:02

超仙綠色瀑布！台中夢幻秘境　越橘葉蔓榕攀滿的小山坡

2019-05-04 16:30

早鳥4折起！星野「虹夕諾雅 谷關」開放預定　6月30日開幕

2019-05-15 18:26

炒價賺3倍！IKEA X Off-White地毯秒殺賣光　頭香粉絲：排了5天

2019-05-15 11:46

打卡新景點！「屏東版審計新村」 老屋宿舍變成歐風職人町

2019-05-12 14:14

母親節輕旅行／后里環保公園金黃向日葵花海綻放

2019-05-10 10:31

藝人隋棠也大讚的宜蘭秘境景觀餐廳！ 賞礁溪迷人「百萬夜景」+義大利窯烤披薩DIY

2019-04-26 15:15

台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

2019-05-02 08:15

浪漫登場！板橋「蝴蝶公園」白天賞特色花海、夜晚看浪漫光雕

2019-04-21 16:30

日本遊客拜日本王爺義愛公 擲筊連擲4聖筊廟方人員稱奇

2019-05-15 07:30

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top