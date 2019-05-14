單人壯遊不寂寞！一個人漫步嘉義阿里山林鐵的仙境鐵道慢旅

身為百年森鐵代表，是阿里山林鐵最大特色與驕傲。近年透過更加便捷的交通，以及周邊景點的開發，無論是否首度造訪，都能帶回滿載回憶。

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★祝山車站

位處海拔2451公尺的祝山車站，是全台最高的火車站，也是旅人到阿里山觀看日出的必訪之地，至今還特別保留全台少見的優美弧線月台。近年每到5～6月還新增觀星行程，一望無際的星空與銀河，讓祝山車站日夜都精彩。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉

電話：（05）267-9685





★茶田35號MountainAliTeaNO.35

坐落在阿里山高山植物園中，一棟木屋樣式的茶店，店主人憑著對製茶的堅持、品茶的美學，以及不藏私的分享，打造出一間位於山間又充滿文青風味的品茶好去處。熟練的沖泡，倒出後先聞聞茶的香氣，入口滑順甘甜。

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【店家資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村34號

電話：（05）267-9764

營業時間：11：00～21：00

公休：詳洽店家





★小笠原山觀景台

位於祝山稜脈的末端，地勢上與玉山群峰對峙，可遠觀塔山、對高岳、萬歲山。被譽為「阿里山最後一處秘境」的小笠原山，原是一處觀測所，撤站後整建為觀景台與環山木棧道，是日出與觀星的最佳賞景點。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉

營業時間：24hr

公休：無





★沼平車站

沼平站是阿里山森林鐵路主線終點，也是未來新闢支線水山線的總站，因曾為阿里山林木場木材的集中地，而於車站2樓空間設置個小展廳，展出阿里山鐵道相關史實，一旁沼平公園，每至櫻花盛開，便吸引大批櫻花迷於此捕捉最佳畫面。而等待小火車途經的人潮，同時也是經典的畫面之一。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村17號

電話：（05）267-9086





★水山巨木林道

自從代表阿里山的神木倒下後，二代神木隨之崛起，但仍有一顆隱身於水山林道中的巨木，直至近年才逐漸掀開神秘面紗。自沼平車站旁警光山莊前鐵道走入，這條自日治時期為開墾檜木而建的水山支線，曾是阿里山通往兒玉、塔塔加、東埔的鐵路要道，平坦的坡道適合所有旅人來挑戰，沿路自然林貌、對山景致，以及近年整建完成的仿古木棧橋，深入其中，似乎有感老一輩在地人日常中的記憶累積。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉

營業時間：24hr

公休：無





★1913阿里山舊事所

內建於1913年、坐落在阿里山園區中心的阿里山賓館，曾為日治時期的阿里山林場俱樂部，每年櫻花盛開時，總吸引旅人駐足。隨著2012年新館落成，採用阿里山檜木打造的原始館區，於2018年晉身為1913阿里山舊事所，入內迎面而來的黑膠唱片、昭和時期新高阿里山手繪地圖，以及保留當年多位日本總督、高官達人所駐留的足跡，皆帶領旅人走進時光隧道，來到交誼舞廳變身的復古咖啡廳，更將人拉回當年那卡西的熱鬧氛圍。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村16號

電話：（05）267-9811#588

營業時間：10：00～16：00

公休：無





★阿里山車站

原為中國宮殿式建築的阿里山車站，在921地震後毀損，原地重建後於2007年啟用。這裡是阿里山森林火車的終點，也是阿里山支線火車祝山線與神木線的起點，一旁觀景平台可眺望層次分明的雲海、晚霞等無限山林美景。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村1號

電話：（05）267-9201





★阿里山山賓餐廳

由在地人自營的阿里山山賓餐廳，自1983年開業以來，以在地新鮮食材入菜的單純美味，逐漸擄獲多位旅人的味蕾。由於山上天氣冷，喜愛美食的老闆，便將自己也熱愛的石頭火鍋，搭配山上特有的時蔬、新鮮蝦子、肉片以及多樣火鍋料，打造出人氣爆棚的招牌必點料理。另也有多樣單點美味，並可提供單人套餐，無論是多人一起，或是一人獨旅，山賓餐廳都是這趟旅途中不能錯過的在地味蕾。

炒苦茶油土雞300元（前）／小／一口入魂的滋味，苦茶油與雞肉激盪出絕佳默契。炒石篙筍120元（左）／小／阿里山特有的石篙筍，是在地人日常不可或缺的一到料理。石頭火鍋500元（後）／小／招牌必點，光是鍋內滿滿的食材，就知道CP值絕對爆表。清炒阿里山各式青菜100元（右）／小／以當日時蔬為主，圖為山芹菜。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村19號

電話：（05）267-9633

營業時間：10：30～20：30

公休：無

刷卡：不可





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