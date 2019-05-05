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貫穿綠色田野的鐵道！阿里山鐵路「鹿麻產車站」

2019-05-05 10:00ReadyGo出發前

深海魚 (原文標題：重回懷抱的鹿麻產車站)

鹿麻產車站，海拔82公尺，距離嘉義10.8（公里）km，1910年設立，位於阿里山鐵路北門站與竹崎站之間，是林鐵的平地線段，因地處平原，是平地線中坡度最平緩，也是全線最筆直的路段。

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此地原為鄒族Youmasana社（蘆麻產社），早期族人的獵鹿場，日治時期用音譯「鹿麻產」，光復後直譯成台語現今「鹿滿村」，語意「取滿山盡是野鹿」之涵，為竹崎鄉最早開墾地，4百年多年前已有出現聚落，日治初期的竹崎庄役就設於此，目前鹿滿國小是竹崎鄉第一間國民小學。

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1920年林鐵正式辦理客運後，鹿麻產車站成為當地居民出入的重要地方暨運送農產與貨物的集散地。北門、灣橋、新竹崎、竹崎等站肩負著學生通勤的重擔，從清晨由竹崎出發，路經北門的通勤列車，到傍晚時再回程乘載。日治時期鹿滿為農作種植，栽種甘蔗面積高達80公頃。該車站東邊設有側線延伸，載運甘蔗貨車停放裝載，裝載後由林鐵的火車頭拉至嘉義市盧厝與糖鐵連接，再由糖鐵火車拉回南靖糖廠。

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當時鐵路完全融入居民的生活之中，不可或缺的一環，直到公路運輸發展後，鐵路的活絡漸漸式微，1982年後列車不再停靠，車站也正式廢站。近年觀光風氣日開，在當地居民與政府的共識支持下，於2004年造著原貌修護完成與一旁的站長宿舍，此車站為日式風格的檜木車站建築，是林鐵現存4座木造車站其中之一，有別於其他三車站的建築風格。

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鄰近的車站倉庫也保存下並修護完成。在鹿麻產車站往竹崎車站的方向，沿著鐵道旁闢建的「滿竹自行車道」，連結鹿麻產車站至竹崎火車站，騎乘自行車，乘著風沿途欣賞鐵路文化及田野風光，享受追逐火車的樂趣。2018年4月16日阿里山鐵路又恢復停靠鹿麻產車站，如今鹿麻產車站再度成為特色小站之一，期待鹿麻產車站能風華再現。

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感謝嘉義里亞行旅同意轉載

延伸閱讀>>【 嘉義懶人包 】投入自然的懷抱！2019嘉義13個「自然系美景」等你來趟散心小旅行

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