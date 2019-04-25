鐵道迷看這！台南一日遊 來趟新營懷舊鐵道之旅

臺灣的鐵道風情萬種，沿途風光明媚，吹著徐徐微風，細細品味臺灣的美好，逃離城市的喧囂紛擾，一起體驗一趟懷舊的鐵道之旅吧！

（圖／新營鐵道文化園區粉絲專頁） 分享 facebook

新營鐵道文化園區的戀戀五分車是台南著名的懷舊景點，乘坐觀光休閒小火車到柳營八老爺車站，哼著懷舊的台語老歌，沿途收攬鄉村恬淡的美景，體驗早期的鐵道文化。

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起迄區間：新營中興車站 ─ 柳營八老爺車站(乳牛的家)

路線長度：5.6 公里

搭乘時間：單程約 30分-40分

班次：一個小時約一班，共8班車

票價：全票100元





新營糖廠

在等待火車搭乘之餘，可以先到新營糖廠享用鮮乳冰淇淋和古早味冰棒！糖廠內也販售懷舊的童玩，像是日月劍和彈珠台等玩具，不禁憶起小時候在柑仔店享樂的童年時光。

新營糖廠曾是南台灣的三大糖廠之一，在 1960 年代製糖業發展的全盛時期，每月產量甚高。然而在國際糖價下跌及進口砂糖強力競爭的趨勢下逐漸衰微，糖廠陸續步上關閉或停止製糖的命運。新營糖廠最後也於 2002 年結束製糖業務，並拆除製糖相關機具及廠房，便開始發展觀光事業，2003年觀光小火車正式開行，至 2017 年路線再延伸至新營站，以便利與台鐵轉乘，唯往程班次僅有早、午各一班車。

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新營中興車站

中興車站內部可以免費參觀鐵道文物、老照片展示，車站外還有小攤販販售雞蛋糕、茶葉蛋等小吃。

新營五分車是全台灣最長的一條五分車路線，從新營到柳營，大約行駛30分鐘。

什麼是五分車呢？國際標準的軌距是143.5公分，而台糖的小火車軌距只有標準的一半，故稱為「五分車」。

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自中興車站發車沿途經過急水溪大橋、果毅後站、舊八老爺站，最後到達八老爺站（乳牛的家）。小火車行進間會有隨車的解說員，拿著麥克風以台語解說道地的產業與文化，中途會放幾首懷舊的台語老歌，在爸媽這個年代，每首經典老歌都滿載台灣人的文化與靈魂，還有對台灣這片土地的生命力！

中途往返的兩列車交會車，須等待對象列車開過去後，才會繼續行駛，短暫停駛的時刻，解說員會跟大家說向對向的乘客揮揮手，溫暖的動作成了鐵道之旅的獨家特色。





柳營八老爺車站

到了柳營八老爺的乳牛的家，入口處販售新鮮的鮮乳吐司與饅頭，都是當天現擠的牛奶製成的，讓遊客更了解台灣乳品的優質美味！內有可愛的小型園區，可以讓小朋友與小動物互動體驗餵食趣。

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趁著悠閒的午後，不妨來一趟台南府城的鐵道漫遊，跟著觀光列車玩台灣，體驗鄉村的自然風光，品一口在地的懷舊美食。

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【新營鐵道文化園區】

地址：台南市新營區中興路42號

電話：(06) 632-4570、(06) 632-4210

營業時間：星期六、日及國定假日，自上午 9 時起至下午 4 時。

備註：平日只接受團體預約。





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