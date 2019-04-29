萌爆粉絲！ 夢時代「嚕嚕米主題展」鬆餅、咖啡等周邊商品不可錯過

嚕嚕米粉絲看過來！高雄夢時代即日起到5月15日舉辦嚕嚕米主題特展，不僅有必拍兩大主題特區，還有嚕嚕米咖啡、嚕嚕米鬆餅，粉絲們不可錯過。

（圖／夢時代購物中心） 分享 facebook

圓圓胖胖的身形、大大鼻子的嚕嚕米，萌樣迷倒不少人，夢時代這次就以嚕嚕米為主題，在百貨公司內打造了一座米你版的嚕嚕米主題樂園。

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高雄夢時代即日起到5月15日舉辦「嚕嚕米的漫遊時光」活動，並打造兩大拍照打卡區域，其中1樓服務台前的「甜蜜嚕嚕米小屋」重現嚕嚕米居住的姆明谷場景，除了有經典繪本人物立牌與大家拍照留念，還有全台唯一嚕嚕米幸運籤機及嚕嚕米裝置拍照區。全台獨家的嚕嚕米幸運籤機，憑幸運籤文還可將嚕嚕米造型氣球帶回家。地下一樓許願池廣場則是「歡樂嚕嚕米谷」造型，嚕嚕米與家人還有好朋友阿金一起盪鞦韆，療癒造景超好拍。

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除了拍照，嚕嚕米的周邊餐飲也少不了。夢時代1樓「Arosa cafe」也同步推出期間限定的嚕嚕米咖啡，2款嚕嚕米外帶咖啡杯以及內用後可以帶回家的馬克杯，都很值得蒐藏；7樓的「Yoshi850文創工坊」則有精緻的周邊商品和買一送一優惠，現場還販售香噴噴的嚕嚕米造型鬆餅、爆米花，可愛到讓粉絲們捨不得吃。





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