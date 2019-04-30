親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

不存在的科系：中國爆「南京假招生」學歷詐騙

台南怎麼玩都不膩！在安平老街區轉角遇見美好詩篇

2019-04-30 08:02Taipei Walker

沿著運河、安平港而生的安平街區，承載許多歷史記憶，除了古堡、老街氣味，還有許多驚喜值得探尋。

分享

★安平運河博物館－時之河書屋

原台南運河安平海關的運河博物館，2018年9月由時之河書屋進駐後重新開張，除了打造科幻小說主題書店，也供應咖啡、冰品，吸引旅人休憩停留。走進時之河書屋，在科幻小說的引領之下，彷彿展開一段奇幻旅程，循著屋內留存或經典重現的古蹟樣貌，讓人重溫歷史過往。除了書香、咖啡香，館內也不定期開設手作課程，為古蹟迎來更多生命力。

分享

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：台南市安平區安平路97-15號　

電話：（06）221-4233　

營業時間：13：00∼21：00；五六日11：00∼21：00


★Jun e30 t h六 月三十義式手工冰淇淋

特別以店主人寶寶生日作為店名，象徵著店家將和寶寶一起成長。店內提供的義式冰淇淋採用新鮮水果、義大利進口原料與在地小農鮮奶製作而成，安心天然的食材，即使是1、2歲的小朋友也能吃；而創意花朵造型設計更是吸睛，贏得客人歡心。

分享

分享

【店家資訊】

地址：台南市安平區古堡街107號　

電話：（06）391-1321

營業時間：11：00∼17：00；六日 10：00∼18：00


★古堡蚵仔煎

安平地區在地知名小吃，店內蚵仔煎的美味關鍵在於蚵仔全都是新鮮現剝現作！可溯源至鄭成功收復台灣時的蚵仔煎，在安平古堡前品嚐，別有一番滋味。除了蚵仔煎、蛋煎，新鮮蚵仔湯也不容錯過，而較費功夫的蚵仔麵線則不定時提供。

分享

分享

【店家資訊】

地址：台南市安平區效忠街85號

電話：（06）228-5358　

營業時間：11：00∼18：00；日10：00∼19：00


★花水木文旅

時常遊走世界各地旅行的主理人Patti，對於旅宿管家接待自己的親切互動留下美好印象，因而決定以此初衷在故鄉安平打造理想中的民宿，接待各地旅人、也自製手繪地圖推廣安平在地歷史。同時，Patti也鍾情於北歐重視家庭、大自然與簡約設計的理念，不僅將此精神融入民宿名稱，更不惜成本選用高品質傢俱、質材，打造舒適又兼具設計感的休憩處所。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台南市安平區效忠街12-6號　

電話：0965-667-000

Check in 15：00∼21：00

Check out 11：00


★Meller

曾到澳洲墨爾本打工度假的老闆Paul，發現泡在咖啡館裡是再生活不過的事，因此回台南後他決定創造一個這樣的地方，於是店名以墨爾本為出發點，而Mel是墨爾本的縮寫。店面原本是爸爸的曼陀鈴工作室，經過父子倆攜手改造，1樓成為富有質感的咖啡空間，除了飲品、也提供自製甜點。有空不妨隨性鑽進來窩著，享受泡咖啡館的生活日常。

分享

分享

分享

【店家資訊】

地址：台南市安平區安北路53號　

電話：（06）229-4367

營業時間：10：00∼18：00


★定情碼頭德陽艦園區

1945年下水服役，原為美國海軍驅逐艦的德陽艦，退役後停泊台南安平港，因舷號925諧音「就愛我」，衍生為「定情艦」，現規劃為定情碼頭德陽艦園區，成為全台第一座軍艦博物館，展示舵房、艦長室等武器裝備，讓遊客窺探海軍日常。

分享

分享

【景點資訊】

地址：台南市安平區安億路115號

電話：（06）293-2925　

營業時間：09：00∼18：00


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡博物館台南旅遊

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

萌爆粉絲！ 夢時代「嚕嚕米主題展」鬆餅、咖啡等周邊商品不可錯過

2019-04-29 08:03

台灣也有水母湖！林園「海洋濕地公園」5月前都有療癒水母飄呀飄！

2019-04-26 21:00

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 11:20

鐵道迷看這！台南一日遊 來趟新營懷舊鐵道之旅

2019-04-25 21:02

阿里山林鐵登山起點　最早營運的「竹崎車站」

2019-04-23 08:54

紫藤花瀑布、迪士尼櫻花季 高雄草衙道變身海底樂園創熱門話題

2019-04-22 15:33

每周三五七營業！台南永康區「中華夜市」新開幕　200個攤位吃喝玩樂通通有

2019-04-22 13:09

螢光點綴的清幽仙境！嘉義「梅山梨園寮車站」在地人的賞螢火蟲景點

2019-04-21 10:00

本島也有藍眼淚！高雄「彌陀藍眼淚」在魚塭中散發神秘藍光

2019-04-06 13:00

屏東「藤枝國家森林遊樂區」試營運半價優惠　入園須知看這裡

2019-04-04 19:22

當海洋系網美！高雄「海洋藝術節」搶拍巨大章魚哥、在珍珠蚌當公主

2019-04-04 16:34

台南「夢之湖」遺世獨立　林青霞拍過電影的秘境

2019-03-31 09:00

月球表面的荒漠美景！台南「草山月世界」親友一日遊景點推薦

2019-03-30 22:00

2019嘉義「瑞里紫藤花季」賞花、賞螢景點推薦

2019-03-30 10:00

台南春天必去花季景點　3、4月約會出遊的浪漫花海！

2019-03-29 16:00

七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋　連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31

萌熊軍團在義大！「1001隻熊熊」網友創意打卡攻佔IG版面

2019-03-28 15:02

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

實境射擊只要1元！ 高雄14公尺大腕龍 召喚屬龍、姓名有龍的小恐龍迷們

2019-03-28 13:22

在病房吃下午茶?! 嘉義日治老診所「清木屋」搖身一變復古老宅咖啡！

2019-03-25 13:51

六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

2019-03-25 08:01

台南行程推薦！必去景點、好吃好玩報你知　百年古都的特殊韻味

2019-03-22 22:00

家長熱烈期待！台南「深藍貨櫃屋」4月營運親子樂園　遛小孩新天堂　

2019-03-22 15:30

台南「台鹼日式宿舍群」 40年代高級住宅變貓咪樂園

2019-03-20 20:58

大口森呼吸～超棒「踏青秘境」 入手台南人必去的世外桃源

2019-03-17 16:23

2019阿里山櫻花季開跑！交通管制、最佳賞櫻路線全攻略

2019-03-14 12:12

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

台南關子嶺泡湯趣 徜徉曾文水庫風光、體驗美肌泥漿溫泉、品嘗在地田園料理

2019-03-13 09:00

少女心爆發！高雄夢時代「粉紅樂園」 旋轉木馬、摩天輪、野餐派對超粉嫩來襲

2019-03-11 16:58

台南新夜市來了！ 超過400攤小吃美食「新永華夜市」開幕這2天還發現金+消費券

2019-03-11 11:43

「學甲蜀葵花」開始隨風搖曳！結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！

2019-03-02 11:31

最ㄅㄧ ㄤˋ的元宵慶典 台南鹽水蜂炮另類療癒效果

2019-02-27 21:00

228連假必賞！台灣燈會大鵬灣必拍華麗燈區大匯集 (附接駁資訊+表演日程表)

2019-02-27 17:48

全台最大「向日葵花海迷宮」27日浪漫登場！27公頃花海免門票到2月底！

2019-02-24 12:05

超美黑色小7！ 挑高玻璃窗「歐式教堂」 高雄最新特色門市快朝聖

2019-02-22 15:50

台南新景點！台灣船園區228開放 體驗大航海時代

2019-02-21 16:40

懶人包／誰說屏東只能去墾丁 ８處打卡景點讓你拍好拍滿！

2019-02-21 10:03

美炸了！2019鹿耳門聖母廟高空煙火秀精彩圖輯

2019-02-20 15:44
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

2019-04-10 09:00

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

「變變變！MOVE生物體驗展」 高雄場預售票開賣

2019-04-09 08:35

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

2019-04-10 09:58

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-09 14:46

螢火蟲數量已有6萬隻 東勢林場4月中旬達高峰

2019-04-08 18:56

桃園機場不無聊！隱藏設施報你知：馬殺雞按摩椅、夢幻圖書館

2019-04-08 09:00

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04

影╱政策平台提案「暫停春遊補助」 林佳龍回應了

2019-04-09 15:11

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-09 09:29

快收藏！全台四月份旅遊活動月曆總整理

2019-04-10 07:55

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

搭捷運就能看到「四月雪」 巨型海盜木船溜小孩最適合

2019-04-09 17:40

臭水溝變身賞花秘境 土城公館溝沿河種逾60株吉野櫻

2019-04-09 15:10

阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 11:47

2019全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境活動總整理

2019-04-09 23:28

2020台北燈節落腳處定案！ 西門町、南港「雙主場」

2019-04-09 15:20

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29

全台唯一「小飛象」主題期間限定店 滿滿超萌周邊童心大爆發

2019-04-09 15:23

春遊走藍色公路　到馬祖看藍眼淚也有優惠喔！

2019-04-08 11:03

故宮再現傳奇VR藝術體驗特展 奪美GLAMi 獎

2019-04-08 13:05

2018全球飯店指數上漲3% 台灣飯店反降

2019-04-08 18:20

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-09 12:17

玩帛琉要注意！2020年禁用有害珊瑚礁物質防曬乳

2019-04-09 16:31

復仇者IN家樂福 限量公仔首曝光

2019-04-10 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top