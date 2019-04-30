台南怎麼玩都不膩！在安平老街區轉角遇見美好詩篇

沿著運河、安平港而生的安平街區，承載許多歷史記憶，除了古堡、老街氣味，還有許多驚喜值得探尋。

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★安平運河博物館－時之河書屋

原台南運河安平海關的運河博物館，2018年9月由時之河書屋進駐後重新開張，除了打造科幻小說主題書店，也供應咖啡、冰品，吸引旅人休憩停留。走進時之河書屋，在科幻小說的引領之下，彷彿展開一段奇幻旅程，循著屋內留存或經典重現的古蹟樣貌，讓人重溫歷史過往。除了書香、咖啡香，館內也不定期開設手作課程，為古蹟迎來更多生命力。

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【景點資訊】

地址：台南市安平區安平路97-15號

電話：（06）221-4233

營業時間：13：00∼21：00；五六日11：00∼21：00





★Jun e30 t h六 月三十義式手工冰淇淋

特別以店主人寶寶生日作為店名，象徵著店家將和寶寶一起成長。店內提供的義式冰淇淋採用新鮮水果、義大利進口原料與在地小農鮮奶製作而成，安心天然的食材，即使是1、2歲的小朋友也能吃；而創意花朵造型設計更是吸睛，贏得客人歡心。

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【店家資訊】

地址：台南市安平區古堡街107號

電話：（06）391-1321

營業時間：11：00∼17：00；六日 10：00∼18：00





★古堡蚵仔煎

安平地區在地知名小吃，店內蚵仔煎的美味關鍵在於蚵仔全都是新鮮現剝現作！可溯源至鄭成功收復台灣時的蚵仔煎，在安平古堡前品嚐，別有一番滋味。除了蚵仔煎、蛋煎，新鮮蚵仔湯也不容錯過，而較費功夫的蚵仔麵線則不定時提供。

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【店家資訊】

地址：台南市安平區效忠街85號

電話：（06）228-5358

營業時間：11：00∼18：00；日10：00∼19：00





★花水木文旅

時常遊走世界各地旅行的主理人Patti，對於旅宿管家接待自己的親切互動留下美好印象，因而決定以此初衷在故鄉安平打造理想中的民宿，接待各地旅人、也自製手繪地圖推廣安平在地歷史。同時，Patti也鍾情於北歐重視家庭、大自然與簡約設計的理念，不僅將此精神融入民宿名稱，更不惜成本選用高品質傢俱、質材，打造舒適又兼具設計感的休憩處所。

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【店家資訊】

地址：台南市安平區效忠街12-6號

電話：0965-667-000

Check in 15：00∼21：00

Check out 11：00





★Meller

曾到澳洲墨爾本打工度假的老闆Paul，發現泡在咖啡館裡是再生活不過的事，因此回台南後他決定創造一個這樣的地方，於是店名以墨爾本為出發點，而Mel是墨爾本的縮寫。店面原本是爸爸的曼陀鈴工作室，經過父子倆攜手改造，1樓成為富有質感的咖啡空間，除了飲品、也提供自製甜點。有空不妨隨性鑽進來窩著，享受泡咖啡館的生活日常。

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【店家資訊】

地址：台南市安平區安北路53號

電話：（06）229-4367

營業時間：10：00∼18：00





★定情碼頭德陽艦園區

1945年下水服役，原為美國海軍驅逐艦的德陽艦，退役後停泊台南安平港，因舷號925諧音「就愛我」，衍生為「定情艦」，現規劃為定情碼頭德陽艦園區，成為全台第一座軍艦博物館，展示舵房、艦長室等武器裝備，讓遊客窺探海軍日常。

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【景點資訊】

地址：台南市安平區安億路115號

電話：（06）293-2925

營業時間：09：00∼18：00





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