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每周三五七營業！台南永康區「中華夜市」新開幕　200個攤位吃喝玩樂通通有

2019-04-22 13:09聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

台南又有新夜市營業囉！ 愛逛台南夜市的朋友們太開心，自上回3月份介紹新永華夜市重新開幕後，這一回位在台南市永康區中華路上的「中華夜市」在21日熱鬧開幕了，現場大約有200個攤商，吃喝玩樂通通包羅的中華夜市，等著大家來嘗鮮！

圖／熱血玩台南粉絲團授權，非經同意請勿轉載（以下同）
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圖／熱血玩台南粉絲團授權
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中華夜市一周是營運三天，分別是星期三、五、日，來到台南玩，可以說根本就是每天都有夜市可以逛啊！地理位置處於永康與台南市中心的交界處，是顯眼好找的地段，兩旁各有一間牛排館，對面則是三皇三家，一旁也有機車停車場可停。

圖／摘自中華夜市粉絲團
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圖／摘自中華夜市粉絲團
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整體來說現場大約有兩百個攤位，美食區佔了大概七成左右。開幕當天許多攤位前都排滿了人潮，有些店家是永康在地的商家，例如：東菜市內的「阿美嬤紅茶牛奶」也特別來夜市擺攤，讓中華夜市的攤位特色增加不少。

圖／熱血玩台南粉絲團授權
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另外三成玩樂設施攻佔了大人小孩們的心，現場就是個小型的遊樂園，足以讓去玩的小朋友樂翻天了，遊樂區旁還貼心設置了小型醫護站，同時也可以在此處購票。

圖／熱血玩台南粉絲團授權
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中華夜市在4/21開幕當天找來玖壹壹演唱，造成了熱烈人潮，接下來粉絲團上也預告4/24有泰國歌舞秀節目、4/26邀請歌手許富凱、重磅樂團到現場演唱，同時還推出現場打卡分享，即贈50元現金折價券活動！

圖／熱血玩台南粉絲團授權
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中華夜市

地址：台南市永康區中華路283號

營業時間：星期三、五、日

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