左營新光三越驚見巨型大腕龍 實境射擊等你測膽量！

一票玩到底，恐龍古生物活生生再現，恐龍樂園霸氣登場！

（圖／新光三越高雄左營店） 分享 facebook

百貨母親節檔期前哨戰吹響號角，各大百貨暖心促銷戰即將開打。

新光三越高雄左營店歡慶9歲生日，為感謝新光三越貴賓卡友的支持與光顧，「開店慶」4月3日起將聯合11大指定銀行以及化妝品、男女服飾、內睡衣、家用等各大品牌集團，於線上線下同步推出今年仲夏最強商品企劃及獨家多重回饋陣容！提供最齊全的商品以及最優惠的回饋，邀您一起同歡開店慶！

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而新光三越高雄左營店除了提供優質的購物空間，更增添了玩樂的趣味。在新光三越停車場驚見了14公尺超擬真腕龍，成了網紅打卡新地標！還有展翼6公尺的翼龍，處處都有神出鬼沒的恐龍驚喜。

首創全球唯一250坪互動式恐龍主題樂園，以實境射擊遊戲讓玩家直接體驗最真實的五感衝擊，玩家必須扮演冒險家，將危險動物殲滅，守護世界的和平。玩家可以在擊中目標和擊退目標時賺取遊戲點數，挑戰結束後依點數換取恐龍週邊商品。帶大家重返2億年前的恐龍世界，體驗刺激的叢林冒險。

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展區入口處也有超逼真大型3D彩繪外牆，透過在三維空間設計，活生生地將恐龍闖入現代世界，在拍照時3D畫作產生景深，彷彿恐龍的血盆大口就在眼前，栩栩如生！

恐龍迷出征！四月份恐龍主題樂園推出新方案：只要生肖屬龍或名字中有「龍」的小朋友出示身分證或健保卡，就可以以「1元」入場玩射擊現省349元，另外還可免費玩恐龍娃娃機三次，除了驚險刺激的回憶之外還能帶走探險紀念，愛冒險的孩子們，千萬不要錯過！





【新光三越高雄左營店】

地址：高雄市左營區高鐵路123號

活動時間：4月1日至4月30日期間（屬龍或名字有龍小朋友享1元優惠）

票價： 徒步射擊350元／人， 騎乘恐龍500元／人， 親子騎乘專區 150／雙人騎乘。





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