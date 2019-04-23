阿里山林鐵登山起點 最早營運的「竹崎車站」

撰文：深海魚(原文標題：登山的玄關–竹崎車站)

海拔127公尺,距離嘉義14.2公里，是山地線與平地線的分界站，也是阿里山鐵路最早營運的車站。早在全線通車前就已開始行駛客貨運列車，後期還曾有糖業鐵道進入竹崎載運甘蔗，可說間接造就了竹崎車站周遭的繁盛。

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由於本站是阿里山林鐵的登山起點，地位非常重要，伐木時期下山的運木列車都在此站重新編列，因此站內共設有八線股道（現剩七股），供停放各種車輛使用。也因此還設有秤重的地磅站以及檢驗車輛的維修溝、驗車室的設施。

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早期在車站的對面還設有一個貯木池，供運下山的木材暫放。另外，通車初期火車頭會在竹崎站轉換方向，所以設立了一個阿里山鐵路唯二的三角線，讓火車頭可以在此進行180度的轉向，而且竹崎的三角線規模較大，可進行整列火車的轉向。

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不過後來意外頻繁，在1920年後採取火車頭永遠朝嘉義方向的方式行駛，三角線的功能性才逐漸沒落。而竹崎站也曾設有蒸汽火車的車庫及加煤台，是為了供跑山地線的28噸級蒸汽火車在此作整備，讓上下山的火車頭加水加煤後再出發。

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另外竹崎車站本身為日式木造建築，始建於1907年或更早年代，直到民國後1953年的一場颱風，讓原本年久腐朽失修的站體更加損壞嚴重，因而進行整個重建。雖是原址重建，但大部份還是都延續了日治時期的樣式。

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目前車站本身己列為古蹟，是目前阿里山鐵路中四座木造車站之一。也是台灣少數營運中的檜木車站，而古樸的外觀與特殊的造形，也使得竹崎車站吸引了許多人前來深訪。

感謝嘉義里亞行旅同意轉載

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