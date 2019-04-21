螢光點綴的清幽仙境！嘉義「梅山梨園寮車站」在地人的賞螢火蟲景點

撰文：深海魚 (原文標題：梅山鄉唯一的境內車站–梨園寮)

在阿里山鐵路沿線中有幾個交通比較不便、較難到逹的車站。因為這個緣故，反到讓這些隱身於山林中的小站，如同秘境般一樣，靜靜地保留了迷人風采。而近幾年來因螢火蟲美景出名的梨園寮車站，就是屬於沒熟人帶領的話，一般遊客很難能發的小站。

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梨園寮車站，距嘉義車站營業里程31.4公里(K)，海拔904公尺，是阿里山鐵路唯一在梅山鄉境內的車站。早期山區交通不便時，是負責運送農作下山販賣，和當地居民對外的交通工具。但隨著道路的開通、車輛普及，才漸漸被人遺忘。

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很多人以為梨園寮是因附近種植梨果才取名，但這裡其實沒種植過梨樹，而是因為早期因砍伐樹木製造犁具（苓仔），才叫「苓寮」，後來因劃畫誤植才因錯陽差變成梨園寮。車站在1912年設站，原本的位置是位於15號隧道西端，後來因為居民運輸農產出入不便及幅地太小問題，才改至現今的地方，原來車站的遺址只剩一片殘破廢棄的空地。

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這個車站附近因為沒有人煙，反倒讓這小站瀰漫與世俗隔絕的寧靜與悠哉，在螢火蟲季來臨時，整個車站周遭就飛舞了夏夜的精靈，像似個夢幻仙境，也吸引了許多的攝影高手前來取景。

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另外，順著鐵道在距離車站1至2百公尺處，還有個日治時期所設的「見晴台」，它的位置剛好就在鐵道旁的山稜線上，當初除了景色優美、視野遼闊外，也是阿里山鐵路最後一次遠眺嘉義市的地方，過了這裡後，火車就跑在山脈的另一邊。可惜，隨著時間被人淡忘後，就荒廢掉了。

感謝嘉義里亞行旅同意轉載

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