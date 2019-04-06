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本島也有藍眼淚！高雄「彌羅藍眼淚」在魚塭中散發神秘藍光

2019-04-06 13:00聯合新聞網 文／遊妤思

曾為CNN列為世界15大自然奇景之一的「馬祖藍眼淚」，是臺灣相當著名的美景，每年3-9月都有大批遊客去觀賞。原本在離島才有的奇景，現在本島也看的到，令不少網友嘖嘖稱奇！

圖/彌羅藍眼淚，在魚塭中散發神秘藍光。網友jingwei0824授權
圖/彌羅藍眼淚，在魚塭中散發神秘藍光。網友jingwei0824授權
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近日網友於攝影社團分享，在高雄市彌陀區舊港里漁塭裡，出現了夢幻藍眼淚之景，每當魚塭打水器運作時就會散出浪漫的藍光，吸引很多攝影好手摩拳擦掌，而不少遊客們也聞奇入夜探索生態美景。在附近的舊港派出所還設有「藍眼淚路況咨詢服務專區」方便前來的遊客詢問。彌陀藍眼淚地點

圖/彌羅藍眼淚，每當魚塭打水器運作時就會散出浪漫的藍光。網友jingwei082...
圖/彌羅藍眼淚，每當魚塭打水器運作時就會散出浪漫的藍光。網友jingwei0824授權
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藍眼淚大盛時期通常在4至6月出沒，藻類因碰撞將海水點亮成浪漫藍光，但美景背後隱含著水質優養化的問題，彌陀區形成原因還待進一步了解。但也就是這樣的意外，造就了難得美景，漸層的神秘藍散發著光暈，在夜幕低垂時顯得更耀眼。網友熱情分享，彌羅藍眼淚不用專業相機，肉眼就能看的到，但顏色就沒那麼漂亮，若想要拍出效果，可以拉長曝光時間，增加進光量，就能拍出令你驚豔的照片。

圖/在夜幕時顯得更耀眼，夢幻的很不真實。網友_c_u_r_i_o_u_s_授權
圖/在夜幕時顯得更耀眼，夢幻的很不真實。網友_c_u_r_i_o_u_s_授權
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而馬祖海域近期傳出現大量銅藻，當地漁民推估，因銅藻出現的量較多，藍眼淚爆量的可能性很高。若想要體驗大片藍眼淚美景，不仿規劃一下馬祖之旅，體驗世界15大自然奇景的震撼。

圖/馬祖藍眼淚曾被列為世界15大奇景之一。圖／連江縣政府提供
圖/馬祖藍眼淚曾被列為世界15大奇景之一。圖／連江縣政府提供
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藍眼淚美景馬祖
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