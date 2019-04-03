上千隻熊熊軍團出沒！ 義大世界一視「童人」 4/4~4/7成人通享兒童價

先別管貓熊來不來，今年兒童節連假，義大世界大草坪有全台最大的熊熊軍團出沒了，4/30日前，1001隻超人氣卡通明星「熊熊遇見你」聚集在草皮，熊熊兄弟們一起曬太陽，畫面壯觀又可愛，等你來拍超萌美照！想要有專屬熊熊嗎？義大皇家酒店5/5日前推出「熊熊袋回家」專案，除了有熊熊驚喜福袋，4/4-4/7連假期間還可免費升等房型並加贈兩客兒童餐。

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此外，義大遊樂世界，4/4-4/7連假期間也推出優惠票價，普天「童」慶方案，成人入園享兒童價580元，未滿13歲兒童購票再享半價。2019/4/4~4/7連假期間，義大遊樂世界一視「童人」，通通都是兒童價，成人購票只要580元(原價899元)，未滿13歲兒童可享半價為290元，三至六歲孩童，以原價優待票再享半價，只要225元。等於一大一小同遊樂園，比原本一張成人票還優惠。除了玩樂園，義大世界還有必訪打卡景點！

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今年義大世界再度攜手CN卡通頻道，4/30日前由超人氣卡通明星「熊熊遇見你」擔任春遊大使，熊熊三兄弟，大大、胖達和阿極，這次與超多兄弟們一起行動，總共1001隻熊出沒在義大世界大草坪曬太陽、滾草地，圓滾滾的身型療癒吸睛，超萌超可愛，每天11:00~18:00點開放免費拍照打卡，和熊熊近距離接觸！義大世界購物廣場內的123露天市集還有6米高超巨大的熊熊現身，趕緊拿起你的相機，拍出熊古錐的照片吧！

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讓熊熊陪你萌翻每一天，義大皇家酒店5/5日前推出「熊熊袋回家」限量專案，入住豪華雙人房一晚，含早餐、下午茶各兩客之外，還有熊熊驚喜福袋一個，內含超可愛熊熊相關小物，專案價NT$4,000+10%，週六及連續假日每房加收880元，兒童節連假期間，還能免費升等經典客房或雅緻家庭房，並加贈兩客兒童餐。

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義大天悅飯店4/1-4/30日推出「童樂趣」住房專案，入住溫馨家庭房一晚，除了有早餐兩客，另贈12歲以下兒童早餐兩客和晚餐兩客(需有大人同行用餐)，還有特製沙皮狗蛋糕一個，擬真造型，讓你捨不得吃，但只要嚐一口那濃密幕斯的滋味，又會欲罷不能，美味又吸睛。住房專案NT$3,900+10%，週六及連續假日每房加收NT$800。

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感謝 義大世界 提供資訊

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