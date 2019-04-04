屏東「藤枝國家森林遊樂區」試營運半價優惠 入園須知看這裡

座落於高雄市桃源區，一向為南部避暑勝地的旅遊景點－藤枝國家森林遊樂區，即將於108年3月31日起試營運至6月30日，並於3月30日上午10時30分於園區入口廣場辦理試營運祈福活動，邀請部落居民及相關機關團體共同參與手植紀念樹並體驗園區步道。

藤枝聯外道路歷經多次颱風豪雨災害，暫時無法修復至可通行之安全道路，林務局屏東林區管理處為評估替代入園方式之可行性，規劃以短期試營運模式，引導遊客經林下步道以步行方式入園，再進入園區體驗步道。

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▲藤枝聯外道路18K處，請遊客步行入園。

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▲請遊客步行經藤枝林下步道（圖左，約位於聯外道路18.3K處）入園。

由於園區供水限制，每日開放315人入園且無提供住宿，其中275人開放一般遊客自入園前1日至15日至藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統（http://tengjhih.ecmaster.tw/ec99/Default.asp）以網路預約取得入園憑證後，至園區購票入園，每人每次可申請1-5人，另40人由當地高雄市桃源區寶山社區發展協會(電話：07-6893769)、高雄市桃源區寶山部落文化產業觀光發展協會(電話：07-6891578)受理申請，取得部落憑證後至園區購票入園。

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▲藤枝國家森林遊樂區入口（約位於聯外道路19.3K處）

試營運期間每日開放時間自上午8時至下午5時，開放範圍包括遊客中心迎賓步道、秋海棠步道、雲杉步道、樹海步道(銜接雲杉步道及秋海棠步道段)等，其中曾辦理藤枝音樂會的柳杉平台也在此次開放範圍，遊客可前往體驗樹海享受森林芬多精。為鼓勵遊客入園，協助提供相關建議供未來營運參考，入園門票均以半價新臺幣60元優惠，符合其他優待票種的遊客，可持入園憑證及優待身份證件購票入園。

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▲園區試營運期間，開放區域範圍圖（A→B→C→E【瞭望台】→B→A循環區域）

3月30日試營運祈福活動，邀請當地部落居民及社區受理之40名遊客共同參與，歡迎民眾自3月22日起踴躍向社區報名付費遊程。活動自30日上午9時於藤枝聯外道路18公里處，由在地部落夥伴吟唱帶領入山儀式，接著由國家森林志工引導經由林下步道步行1.3公里到達園區，10時30分活動正式開始，由部落巫師進行祈福儀式，觀賞部落表演，及體驗園區步道並享用獵人餐包，重新感受藤枝之美。

圖片來源/交通部觀光局 分享 facebook

林務局屏東林區管理處貼心提醒，藤枝聯外道路18公里處至園區入口（約19.3公里處），部分路基嚴重崩塌，多年來仍持續發生坍方及地滑，目前僅有便道供當地居民及公務通行，請遊客勿開車通行以維護自身安全。藤枝聯外道路18公里處禁止停車以供車輛迴轉，此外，道路停車空間有限，寶山櫻花公園停車場距離藤枝林下步道入口約2公里，入園前建議遊客先行評估自身體能狀況，或規劃適合之接駁方式。園區目前未提供餐飲服務，建議遊客自備餐點，或洽社區部落預約風味餐點，以愉快的心情享受藤枝之美。

入園注意事項：

園區不提供住宿及餐飲服務，另有飲水設備，請自備飲食。

園區自聯外道路18K處，引導以步行方式入園。開放區域全程約計7.75公里，步行約3~3.5小時，海拔最高1,804公尺，屬中高海拔山區，提醒遊客於入園前，務必做好風險管理，並自行評估身體狀況再行申請。

請遊客於售票口出示網路或部落憑證及身分證件(核對票種身份)，憑辦購票入園。未取得網路或部落憑證者，不予售票。禁止於園區內狩獵、騷擾或採集野生動植物、吸菸、生火或任意棄置垃圾。

部分路段易有崩塌情形，請輕步慎行，切勿嬉戲。為防範狂犬病，禁止攜帶犬、貓等哺乳類動物進入園區。

入園相關事宜，請洽詢：

林務局屏東林區管理處藤枝國家森林遊樂區：07-6893118

林務局屏東林區管理處六龜工作站：07-6891002廖小姐

林務局屏東林區管理處育樂課：08-7236941分機321林先生

資料來源 屏東林區管理處 新聞稿

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