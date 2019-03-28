熊熊在義大！網友創意打卡「1001隻熊熊」攻佔版面

2019-03-28 15:02 聯合新聞網 文／遊妤思



義大世界與Cartoon Network卡通頻道合作，在義大世界大草坪有「1001隻熊熊」軍團出沒，擁有大量粉絲的「熊熊遇見你」角色遍佈在整片草原上，魅力無法檔！粉絲各出奇招拍照打卡，幫熊熊們擺出各式搞怪組合，場面頗為樂鬧。

圖/熊熊排隊中。網友lllove321twtw授權 分享 facebook

超人氣又搞笑的卡通明星「熊熊遇見你」從3月20日～4月30日，為期一個月的快閃活動，出沒在義大世界大草坪上。1001隻大量的熊熊軍團，讓來搶拍的網友們，透過熊熊不同排列、組合，展現出層層不絕的創意。卡通中三隻主角，大大(棕熊)、阿極(北極熊)和胖達(熊貓)，從一開始的排隊陣型、慢慢被移動成一區區的創意呈現，在大草原上搞怪打卡。

圖/大大(棕熊)區。網友maggie60314(右)授權 分享 facebook

圖/胖達(熊貓)區。網友maggie60314(右)授權 分享 facebook

圖/高雄義大「1001隻熊熊」快閃活動。網友maggie60314(右)授權 分享 facebook

有的組成胖達戰隊、有的搭成一座熊熊山，有的疊出熊熊的經典造型，還有網友亂入熊熊排隊隊伍中，tag朋友怎麼有隻熊很特別。大小朋友都超嗨，場面樂鬧到不行，實在太有趣！

圖/網友組成的胖達戰隊。網友iamtzuyen授權 分享 facebook

圖/網友正在打造熊熊山。網友yp.11.14授權 分享 facebook

圖/「熊熊遇見你」卡通中的經典造型。網友ellehsieh授權 分享 facebook

圖/熊熊開會中。網友maggie60314(右)授權 分享 facebook

官方也呼籲，希望大家能好好愛護熊熊們，不要坐或破壞熊熊，讓他們安全的完成這次的活動喔！義大「1001隻熊熊」快閃活動一直到4月底，只要來拍照打卡，且在FB、IG #熊熊在義大，就有機會獲得超萌獎品，有興趣的朋友快去跟熊熊互動吧！

圖/成堆的熊熊們。網友chaires0727授權 分享 facebook

義大遊樂世界

活動時間：2019年3月20日~4月30日

地址：高雄市大樹區學城路一段10號（1001隻於義大大草坪；６公尺巨型熊熊於

活動辦法：來義大世界大草坪與熊熊們合照，將照片發文於臉書或ig、標記「#熊熊在義大」並將貼文設定為公開。

活動獎品：

- 頭獎1名：絨毛熊熊三兄弟乙組

- 貳獎2名：暖手枕乙個（大大/胖達隨機出貨）

- 參獎3名：環型頸枕乙個（含熊熊帽子，三款隨機出貨）

- 肆獎2名：熊熊三兄弟保溫杯乙個

(詳情請閱：Cartoon Network APAC)

圖/網友各出奇招拍出超萌打卡照。網友ellehsieh(左)、maggie60314(右)授權 分享 facebook