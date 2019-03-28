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實境射擊只要1元！ 高雄14公尺大腕龍 召喚屬龍、姓名有龍的小恐龍迷們

2019-03-28 13:22聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

愛拍照的朋友快來追蹤！高雄新光三越左營店設置了最強拍照打卡點，「14公尺高的巨大腕龍」頓時成了網美代表迎接大家。

還有全台首創互動式250坪超大擬真「恐龍探險樂園」開放探險，4月1日至4月30日更舉行特別活動，凡生肖屬龍或姓名中有「龍」字的小朋友，即可享1元體驗徒步射擊乙次。愛恐龍的恐龍迷們，連假一起相揪來去高雄探險吧！

網紅新地標-大腕龍，非拍不可。圖／新光三越高雄左營店提供
網紅新地標-大腕龍，非拍不可。圖／新光三越高雄左營店提供
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250坪互動式「勇闖侏羅紀」全台唯一。圖／新光三越高雄左營店提供
250坪互動式「勇闖侏羅紀」全台唯一。圖／新光三越高雄左營店提供
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新光三越高雄左營店不只好吃更加好玩，250坪互動式超大擬真恐龍探險樂園，是全台唯一恐龍世界實境射擊遊戲，比AR、VR更真實的體驗，整場都是擬真的侏儸紀世界生物，走到哪都有恐龍出奇不意要跟你一起探險。玩家可以在擊中目標和擊退目標時賺取遊戲點數，挑戰結束後依點數換取恐龍週邊商品。

擬真的恐龍，等您來體驗。圖／新光三越高雄左營店提供
擬真的恐龍，等您來體驗。圖／新光三越高雄左營店提供
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除了有超寫實互動恐龍裝讓你免費遊玩，拍照打卡還能"免費玩"超Q恐龍娃娃機3次。於4月1日起更推出，屬「龍」、名字有「龍」的小朋友，玩實境射擊只要1元！

除了展區入口處的大型3D畫作之外，擺設在新光三越高雄左營店停車場出口上方，高8尺，長14公尺的大腕龍，也成了網紅新地標！館內外隨時有超擬真的恐龍吉祥物出沒，與顧客互動拍照，也有表演活動定期舉辦，喜歡恐龍的朋友千萬不能錯過！

圖／新光三越高雄左營店提供
圖／新光三越高雄左營店提供
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各式各樣的恐龍，大開眼界。圖／新光三越高雄左營店提供
各式各樣的恐龍，大開眼界。圖／新光三越高雄左營店提供
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新光三越高雄左營店

地址：高雄市左營區高鐵路123號

電話：（07）346-9999

活動時間：即日起～2019年5月15日

特別活動：4月1日～4月30日

凡生肖屬龍或姓名中有「龍」字的小朋友，即可享1元體驗徒步射擊乙次。

(需出示身分證或健保卡，限12歲以下兒童，詳細活動辦法依現場公告為主。)

高雄旅遊

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