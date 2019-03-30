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2019嘉義「瑞里紫藤花季」賞花、賞螢景點推薦

2019-03-30 10:00ReadyGo出發前

Joanne@ReadyGo

嘉義瑞里是處雲端上的紫色山城，每年3、4月左右都會迎來紫藤花的盛開，也吸引許多遊客來到這裡賞花，今年預計會在三月底開滿，且花期大約三週，這次紫藤花全盛期剛好遇上螢火蟲的大發生期，非常適合大家來趟自然生態之旅，白天賞花、夜晚看螢火蟲，這邊也推薦幾個梅山瑞里周邊的景點，如果時間許可建議大家來趟梅山兩天一夜小旅行，還可以在清晨迎接高山上的日出呢

｜2019嘉義瑞里紫藤花季

說到嘉義瑞里賞紫藤花的景點到底在哪裡，其實來到瑞里可以發現沿著嘉166縣道處處皆有紫色小葡萄的身影，特別多人駐足拍照的景點像是綠色隧道休息站、瑞里國小、瑞里茶壺民宿餐廳、瑞里綠色隧道等等，超過20處賞花地點詳細地址及賞花建議停車處請看文末

圖為2018年花況/IG@look1221
圖為2018年花況/IG@look1221
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或淺或深的紫色小花朵垂墜在花架上形成一片紫色天空，又或是懸在屋簷邊點綴春日的風光，瑞里有許多品茗茶與咖啡的餐廳和民宿，今年也特別與阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會以及嘉義縣民宿發展協會共同推出的紫藤花下品茗，及瑞里咖啡烘焙的DIY活動，只要在3月期間入住瑞里村合法旅宿，就可以向民宿業者預約，免費體驗坐在紫色花海下品茶的浪漫詩意。

圖為2018年花況/IG@pei.0630
圖為2018年花況/IG@pei.0630
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來一趟嘉義瑞里若是單單只欣賞紫藤花可能會有些空虛，建議大家可以將以下瑞里周遭的景點一併安排進行程，甚至還可以順道拜訪阿里山花季喔

｜嘉義瑞里2日遊景點推薦

青年嶺步道(情人吊橋、燕子崖、千年蝙蝠洞)

情人吊橋/IG@carina16
情人吊橋/IG@carina16
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燕子崖/IG@h_k_0311
燕子崖/IG@h_k_0311
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蝙蝠洞/IG@zhenyang313
蝙蝠洞/IG@zhenyang313
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青年嶺步道全長2.8公里，入口共有兩處，可以從166縣道72.2K處或78K處進入，從72.2K開始走的話沿途會經過情人吊橋、燕子崖、蝙蝠洞等景點，過了蝙蝠洞以後會迎來將近1800層階梯的好漢坡，路途較崎嶇辛苦，如果只想要欣賞這些奇特地形景觀，建議可以到蝙蝠洞後便折返。走在青年嶺步道可以看見各式動植物，林木也相當豐富，最讓大家嘆為觀止的莫過於燕子崖與蝙蝠洞那千變萬化的岩壁紋理，讓人不禁對大自然的奇妙力量感到敬佩啊

圓潭自然生態園區

IG@samwu0813
IG@samwu0813
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4-6月想要來梅山附近欣賞螢火蟲飛舞的朋友千萬別錯過這裡，占地5公頃的圓潭生態園區既有地形多變、昆蟲豐富的森林步道，可以同時見到壺穴、斷崖、峽谷與瀑布等，也能在園區餐廳內享用最道地的山林特產，到了夜晚更有螢火蟲點亮的璀璨星海，是個全家大小假日出遊的好地點呀

竹坑溪步道、龍宮瀑布

IG@bartpinyao
IG@bartpinyao
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全長2.6公里長的竹坑溪步道林木蓊鬱，全程步行約2小時，沿途會經過7處瀑布與多座吊橋，知名的瀑布如生毛樹瀑布、雷音瀑布與龍宮瀑布，其中越靠近龍宮瀑布時可以發現沿途的山壁呈現奇特的線條與紋理，而步道的盡頭便是高達數層樓的龍宮瀑布，若在夏天來訪肯定特別沁涼！

太興岩步道

圖/IG@xinxinjie29
圖/IG@xinxinjie29
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位在梅山瑞里的太興岩步道也是這裡的絕美景點，木棧道與滿山的茶園沿著山稜線綿延，無論萬里無雲的晴天或是帶點朦朧的雲海都是片讓人醉心的美景

瑞里綠色隧道

IG@heapin963
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在嘉義瑞里擁有一條長達2公里的竹林綠色隧道，彎曲的道路向竹林深處延伸，高低的竹林形成遮陽的最佳天然屏障，全程走完大約耗時1.5小時，途中會經過賞紫藤花的熱門景點-綠色隧道休息站，也就是綠色隧道的中點，漫步在隧道裡，除了寧靜，更增添了如電影《臥虎藏龍》中的古意情懷。

｜嘉義瑞里紫藤花季賞花地點

2019嘉義瑞里紫藤花季賞花地點/資料來源：嘉義文化觀光局
2019嘉義瑞里紫藤花季賞花地點/資料來源：嘉義文化觀光局
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｜賞花建議停車處

源興宮前廣場：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林62號

新生商店前(民宿阿漢的家旁)：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林61號

｜交通

山上沒有加油站，請自行前往者加滿油後再上山

北上：請走國道三號下竹崎交流道，沿166縣道”太平、瑞里”指示牌即可抵達瑞里

南下：請走國道三號梅山交流道，沿162縣道”瑞里”指示牌即可抵達

延伸閱讀>>【 嘉義懶人包 】投入自然的懷抱！2019嘉義13個「自然系美景」等你來趟散心小旅行

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步道瀑布紫藤花

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