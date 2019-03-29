台南春天必去花季景點 3、4月約會出遊的浪漫花海！

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最近的天氣一天比一天暖和，大地像是灑滿彩色玻璃珠般燦爛，各地的花朵紛紛盛開，台南更是鋪上了萬紫千紅的花花地毯，又有浪漫如薰衣草的紫藤花、熱情奔放的蜀葵花，也有詩情畫意的木棉花綿延不盡，每一處平凡的小角落都被花兒點綴成美麗的畫布，今天就來盤點春天台南必去的賞花景點都在哪裡吧

#大坑休閒農場

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35公尺長的紫藤隧道佈滿紫白花串，站在流瀑般的花串下有種一秒變仙女的魔力！雖然這條紫藤花隧道是人造裝飾花朵，據說只會展示到3月底，不過依舊很值得來打卡，另外大坑休閒農場也非常適合親子或喜歡接觸大自然的朋友們來玩，園區內既有各種萌系小動物、山泉SPA，也有環山步道可以健行，甚至還可以來體驗一下山林裡的高空滑車和繩索吊橋，成為山林裡的小泰山！玩累了也可以考慮入住在農場裡的森林小木屋，享受都市之外的清幽。

大坑休閒農場

電話：06 5941555

地址：台南市新化區大坑里82號

全票：200元

開放時間： 08:00–22:00

#學甲蜀葵花季

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如果你想找一個CP值最高的地方賞花，那我們一定首推學甲地區，來一趟學甲可以欣賞到五顏六色的蜀葵花海、金黃色的小麥田，還有油菜花、仙草花、台灣藜麥等，絕對讓你拍到欲罷不能！來學甲地區賞完花海也推薦大家可以前往老塘湖藝術村，帶你走進古裝劇一般的歷史場景，還能租借古裝戲服一原你的娘娘、皇上夢喔~

#安平九重葛

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這處隱身在民宅邊的九重葛如爆炸般盛開，配上背景的白牆讓整個畫面像是在異國，雖然不是一整片的花海不過隨手一拍還是仙氣十足！另外由於附近有不少住家，提醒大家前往拍照時務必注意不要打擾到別人，也不要把垃圾遺留在此地，或是做出拉扯花朵等不當行為喔~

地址：台南市安平區光州路120號

#新化萊茵河九重葛

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春天時漫步在台南新化南圳綠堤可以發現一大叢紅紫色的九重葛燦爛無比，搭著整齊筆直的的河堤與兩旁濃蔭的綠樹，讓這裡有了「新化萊茵河」的稱號，少了大批的觀光人潮，寧靜的氛圍與綠樹紅花讓這裡成為戀人們散步約會的絕佳地點

地址：南圳綠堤堤岸公園(台南市新化區中正路正新南路口)

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