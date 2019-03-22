台南「深藍貨櫃屋」未演先轟動！4月營運親子樂園 遛小孩新天堂

2019-03-22 15:30 聯合新聞網 文／遊妤思



台南又有新景點即將要開幕了，這次可是位在台南永康區的大同街上，貨櫃屋的外觀著實讓人看了相當驚艷！台南貨櫃公園預計將於今年4月份開始試營運，搶眼的飽和藍色和眾多大型貨櫃屋層層堆疊，讓人忍不住衝去搶拍一波。

圖/台南新景點，座落在台南永大夜市旁的台南貨櫃公園，占地約640坪，由40個貨櫃堆砌而成。台南貨櫃公園 提供 分享 facebook

座落在台南市是永大夜市旁的台南貨櫃公園，占地約640坪，由40個貨櫃堆砌而成。園區共有4大區塊，分別為建築設計中心、教育中心、兒童天地及複合美食街。佔地超過總面積一半的兒童天地設有繩索大冒險、親子卡丁車、轉轉溜滑梯、貨櫃滑草波、彩虹攀岩場及立體迷宮等，共有8大塊兒童設施，鼓勵小朋友多參與戶外活動，鍛鍊大小肌肉與身體各部份的平衡發展。想必會吸引到不少台南親子客群，成為假日遛小孩的天堂。

圖/台南貨櫃公園大致區域。另外彩虹攀岩場在美食街二樓、而遛滑梯、繩網冒險及沙池在設計中心樓下。台南貨櫃公園提供，聯合新聞網繪製。 分享 facebook

圖/室內的彩虹攀岩場，適合2-12歲兒童來大顯身手。台南貨櫃公園 提供 分享 facebook

圖/親子卡丁車。台南貨櫃公園 提供 分享 facebook

想要搶快拍美照及體驗設施的朋友們，先別心急，目前現場仍在施工中，避免危險請勿擅自進入。在等待「台南貨櫃公園」開幕前，可以去附近的永大夜市逛逛，在旁安全的圍觀這座深藍貨櫃屋，過過乾癮！

圖/台南貨櫃公園 提供。目前仍在施工中，可從外牆可看見堆疊兩層樓以上的貨櫃屋，深藍外觀十分吸睛。 分享 facebook

圖/永大夜市，逢1.4.6.7營業。台南貨櫃公園 提供 分享 facebook

台南貨櫃公園

預計開幕：2019年4月底前

開放時間：11:00 - 21:00

電話：06-2316870

地址：台南市永康區大同街705號(永大夜市旁)

特別注意：目前現場仍在施工中，請勿擅自進入避免危險呦

入園費用：

全票150元；優惠票120元(學生、台南市民、團體)；半票100元(3-12歲、65歲以上，或持有身心障礙手冊者)；3歲以下免費入場

*所有門票皆含50元餐卷