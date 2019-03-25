六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

文／Sharelife分享生活





現在全台高雄最夯，但高雄除了六合夜市、西子灣，其實也有許多自然景觀地點，不管是特殊地形，或是美麗海景，都很值得去看。

（圖／交通部觀光局） 分享 facebook





●大崗山盤龍峽谷

位於大崗山風景區的盤龍峽谷，是一條全長約285公尺的溝谷地形，因兩側岩壁上長滿桑科盤龍木而得名，盤龍木如藤類依附岩壁往上延伸，讓峽谷綠意盎然卻不會陰沉，景象頗壯觀。

地址：高雄市田寮區崗安路15號

在 Instagram 查看這則貼文 林志政（@lzhizheng）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 4 日 上午 12:26 張貼





●月世界地景公園

因為泥岩、白堊土地形，使得土壤貧瘠，卻有著淒涼荒漠之美，像月球之景象而被稱為月世界，也是當地著名且珍貴的自然地形景觀。

地址：高雄市田寮區月球路36號

在 Instagram 查看這則貼文 嗡🙎🏻‍♂️（@kobe_weng24）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 13 日 上午 5:13 張貼





●漯底山自然公園

漯底山又稱「凹底山」，與月世界同樣是泥岩惡地形，因此也有小月世界稱號。是高屏平原西北側臨海地區重要制高點，可眺望北高雄海岸線，因此過去是軍事地點。順著棧道步行還可以眺望各個不同角度的泥火山景觀，園區還有天梯吊橋。

地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路

在 Instagram 查看這則貼文 ᴸᴵᶠᴱ ᴵˢ ᴬ ᴶᴼᵁᴿᴺᴱᵞ（@solalachu）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 20 日 下午 9:59 張貼





●大自然、小自然

大自然、小自然是中山大學學生才知道的小秘境，大自然位於高處能遠眺大海與貨船，小自然靠近海岸，則可以看到浪花拍打岸邊的浪漫景色，是中山大學學生的私房景點！

地址：高雄市鼓山區柴山大路

在 Instagram 查看這則貼文 陳玟妏 Peppa（@s831013551101）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 2 日 上午 11:35 張貼





●大東濕地公園

占地約有9.33公頃，公園內有10多棵巨樹矗立池中，與湖水交織而成的鏡面美景，走上水中木棧道，夢幻景色而有「城市版忘憂森林」之稱，靜謐氛圍令人迷戀。

地址：高雄市鳳山區光遠路161號

在 Instagram 查看這則貼文 AKueiHsieh（@akueihsieh）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 11 日 上午 7:11 張貼





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