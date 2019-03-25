親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

聖母峰暖化融雪：「登山遺體群」的腐敗危機

體育館+流動廁所…國家級音樂賽竟在這裡辦！

六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

2019-03-25 08:01ShareLife分享生活

文／Sharelife分享生活


現在全台高雄最夯，但高雄除了六合夜市、西子灣，其實也有許多自然景觀地點，不管是特殊地形，或是美麗海景，都很值得去看。

（圖／交通部觀光局）
（圖／交通部觀光局）
分享


●大崗山盤龍峽谷

位於大崗山風景區的盤龍峽谷，是一條全長約285公尺的溝谷地形，因兩側岩壁上長滿桑科盤龍木而得名，盤龍木如藤類依附岩壁往上延伸，讓峽谷綠意盎然卻不會陰沉，景象頗壯觀。

地址：高雄市田寮區崗安路15號

在 Instagram 查看這則貼文

林志政（@lzhizheng）分享的貼文 張貼


●月世界地景公園

因為泥岩、白堊土地形，使得土壤貧瘠，卻有著淒涼荒漠之美，像月球之景象而被稱為月世界，也是當地著名且珍貴的自然地形景觀。

地址：高雄市田寮區月球路36號


●漯底山自然公園

漯底山又稱「凹底山」，與月世界同樣是泥岩惡地形，因此也有小月世界稱號。是高屏平原西北側臨海地區重要制高點，可眺望北高雄海岸線，因此過去是軍事地點。順著棧道步行還可以眺望各個不同角度的泥火山景觀，園區還有天梯吊橋。

地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路


●大自然、小自然

大自然、小自然是中山大學學生才知道的小秘境，大自然位於高處能遠眺大海與貨船，小自然靠近海岸，則可以看到浪花拍打岸邊的浪漫景色，是中山大學學生的私房景點！

地址：高雄市鼓山區柴山大路


●大東濕地公園

占地約有9.33公頃，公園內有10多棵巨樹矗立池中，與湖水交織而成的鏡面美景，走上水中木棧道，夢幻景色而有「城市版忘憂森林」之稱，靜謐氛圍令人迷戀。

地址：高雄市鳳山區光遠路161號

在 Instagram 查看這則貼文

AKueiHsieh（@akueihsieh）分享的貼文 張貼


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園濕地高雄旅遊

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

台南行程推薦！必去景點、好吃好玩報你知　百年古都的特殊韻味

2019-03-22 22:00

家長熱烈期待！台南「深藍貨櫃屋」4月營運親子樂園　遛小孩新天堂　

2019-03-22 15:30

台南「台鹼日式宿舍群」 40年代高級住宅變貓咪樂園

2019-03-20 20:58

大口森呼吸～超棒「踏青秘境」 入手台南人必去的世外桃源

2019-03-17 16:23

2019阿里山櫻花季開跑！交通管制、最佳賞櫻路線全攻略

2019-03-14 12:12

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

台南關子嶺泡湯趣 徜徉曾文水庫風光、體驗美肌泥漿溫泉、品嘗在地田園料理

2019-03-13 09:00

少女心爆發！高雄夢時代「粉紅樂園」 旋轉木馬、摩天輪、野餐派對超粉嫩來襲

2019-03-11 16:58

台南新夜市來了！ 超過400攤小吃美食「新永華夜市」開幕這2天還發現金+消費券

2019-03-11 11:43

「學甲蜀葵花」開始隨風搖曳！結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！

2019-03-02 11:31

最ㄅㄧ ㄤˋ的元宵慶典 台南鹽水蜂炮另類療癒效果

2019-02-27 21:00

228連假必賞！台灣燈會大鵬灣必拍華麗燈區大匯集 (附接駁資訊+表演日程表)

2019-02-27 17:48

全台最大「向日葵花海迷宮」27日浪漫登場！27公頃花海免門票到2月底！

2019-02-24 12:05

超美黑色小7！ 挑高玻璃窗「歐式教堂」 高雄最新特色門市快朝聖

2019-02-22 15:50

台南新景點！台灣船園區228開放 體驗大航海時代

2019-02-21 16:40

懶人包／誰說屏東只能去墾丁 ８處打卡景點讓你拍好拍滿！

2019-02-21 10:03

美炸了！2019鹿耳門聖母廟高空煙火秀精彩圖輯

2019-02-20 15:44

影／有夠美！台灣燈會今晚點燈 超強主燈秀看這邊

2019-02-19 21:22

比櫻花還大朵「粉紅棉花糖」全滿炸開　嘉義洋紅風鈴木

2019-02-17 18:00

嘉義老屋新魅力　探訪低調的小清新店家名單！

2019-02-17 16:30

高雄「烏山頂泥火山」珍貴的自然景觀　親子旅遊景點推薦

2019-02-17 12:00

超美花隧道！台南「大坑休閒農場」滿滿的紫藤花　IG打卡拍不完

2019-02-16 10:01

賞夕陽、玩沙灘、逛海港市集 最新高雄景點「棧庫群」一次全開

2019-02-14 08:01

芬蘭 X 台南的溫暖 療癒插畫CupOfTherapy台灣首展友愛街登場

2019-02-13 12:57

大人小孩都瘋狂！高雄駁二繽紛泡泡樂園「瘋狂泡泡實驗室」

2019-02-12 07:58

準備搶票！228阿里山賞花觀星團 僅2梯次45人

2019-02-11 11:24

阿里山公路「二萬坪黑森林步道」看火車頭三角迴旋

2019-02-08 10:00

隱藏超過半世紀！嘉義打卡新地標「嘉義製材所」地下建築重見天日

2019-02-06 15:30

AR浮空投影大吹科技風「2019南投燈會」2/1磅礡登場

2019-01-29 22:00

27主題區讓你盡興玩！屏東熱帶農業博覽會1/29熱鬧登場

2019-01-27 12:03

高雄限時花展！全國最大「葵花迷宮」還有四大展區　花海繽紛美景

2019-01-26 10:00

高雄約會景點「高港棧庫群」賞海景、文創市集都超好逛

2019-01-26 09:00

返鄉青年推薦！高雄鳳山小散步3景點 賦予老城新魅力

2019-01-23 15:27

彩虹傘大道繽紛朵朵開　高雄後驛商圈逛街採購還能拍網美照！

2019-01-18 10:34

白冰冰沒唱到的！ 13個「高雄新景點」又美又好拍

2019-01-13 10:40

登山賞鐵道！台灣最後一座「折返式車站」螺旋狀鐵道

2019-01-13 10:00

2019台南「自然系」美景大補帖，放慢腳步走景點！

2019-01-07 10:06

阿里山楓紅了！小笠原山平台最佳賞楓點

2019-01-04 08:00

迷人的台南弄巷！穿梭「永福路街區」領略人文丰采

2019-01-02 10:51
看更多

熱門文章

4月起春遊補助！各縣市加碼出爐 南投最高拿2750元

2019-03-22 22:58

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 18:00

家長熱烈期待！台南「深藍貨櫃屋」4月營運親子樂園　遛小孩新天堂　

2019-03-22 15:30

爬秀姑巒山遇乾屍 正妹登山客臉書協尋家屬

2019-03-22 11:15

體驗浪漫鐵道環島 台鐵「仲夏寶島號」4/1開賣

2019-03-23 10:59

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 15:10

台灣世外桃源！「南投車埕」一日景點推薦　集集線的終點之站

2019-03-24 22:00

獨家／9家90套經典套票，宜蘭5天4夜萬元有找

2019-03-22 13:43

山丘梯田狀的奇幻建築！「台南新化果菜市場」超驚艷

2019-03-23 08:00

秘境回歸！基隆嶼暑假開放登島 每人收100元維護費用

2019-03-24 16:38

台南行程推薦！必去景點、好吃好玩報你知　百年古都的特殊韻味

2019-03-22 22:00

3大國家級絕美景點 大膽島、基隆嶼等今年3月起陸續重新開放

2019-03-24 18:20

基隆潮境公園保育區連2天釣客闖入 最高可罰15萬元

2019-03-24 12:30

探訪澎湖神祕「藍洞」不設限！ 4月至9月船班巡航 天天可抵達

2019-03-22 11:03

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 21:30

台灣綠意奇蹟！披著綠藻的「老梅石槽」唯美的沿岸風景

2019-03-23 10:00

遊艇「貴森森」也能開！台灣現在可合購一起嗨

2019-03-23 21:30

基隆嶼封5年拚暑假重開放 每人擬收100元維護費

2019-03-23 14:00

公路客運票價蘊釀漲價 初審建議漲幅15~20%

2019-03-23 19:20

兒童節連假「12歲以下免費玩六福村」！還有68天動物派對

2019-03-22 12:05

避開清明掃墓車潮 連假前一周假日國道7折收費

2019-03-22 21:00

3千萬的水晶吊燈！這家新飯店 首年營收上看8億元

2019-03-22 13:09

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」　新北河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

暖冬影響 九族文化村櫻花、薰衣草、紅彩木同時大爆發

2019-03-23 19:00

小琉球浮潛還能這樣玩！賞夕陽×半潛艇 小琉球低碳6玩法

2019-03-22 10:28

六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

2019-03-25 08:01

柚花季來了！雪白花海飄果香 新北市八里賞花秘境曝光

2019-03-24 08:30

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

玩帛琉要注意的6件事！必穿水母衣、自備泡麵零食

2019-03-24 19:39

飯店品牌聯手 清明連假共推超值山海雙城遊

2019-03-24 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top