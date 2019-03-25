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科學家把iPhone攪個粉碎 得出智慧型手機背後的血汗真相

在病房吃下午茶?! 嘉義日治老診所「清木屋」搖身一變復古老宅咖啡！

2019-03-25 13:51ReadyGo出發前

部落客：厚片夫婦的日嘗生活

來到位在嘉義朴子的這間老舊診所，不但沒有以往害怕看醫生的恐懼，反倒還像個孩子一樣興奮期待！

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推開佈滿歲月痕跡的木門，裏頭已是坐滿了慕名而來的「病人」，無論你是犯了戒不掉咖啡的癮、或是不吃甜點心情就會憂鬱的病，都可以在清木診所裡找到紓解的配方。

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來過嘉義不少次，還是第一次到朴子這個地方。若不是有熟門熟路的才子嘉人，還真不知道要何年何月才有機會碰上這麼有趣的餐廳。至今已有86年歷史的老醫院，如今不僅屹立不搖、還從外科診所搖身變成文創與餐點結合的老宅咖啡館！

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後來才知道，原來這間清木外科診所是由餐廳老闆的祖父－黃清木醫師所保留下來的；為了緬懷祖父並讓這間醫館的文物和故事能延續下去，特地加以修復並呈現了診所原有的風華樣貌，為的就是希望能夠守護重要的文化資產與一顆飲水思源的心。

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來到這裡有些大新奇、也有點小刺激，不是走在診療室、就是身在手術房，品味咖啡的同時旁邊還吊掛著點滴，豐富又復古的醫療工具真的是讓我們大開眼界！

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不幸的是，現在剛好正逢過年連假，部分甜點都還在短缺中。只好先來喝喝咖啡、聊聊是非，期待我們下次再來訪時，可以解救太太吃不到甜點心情就會不美麗的病。

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▴ 手沖單品$130（左）/ 斯里蘭卡鮮奶茶$120

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▴ 清木元氣勁茶$120

鮮奶茶的部分其奶泡有點多，稍微可惜了一點；具有薄荷香氣的勁茶也讓重感冒的先生補充不少元氣和提神！（友人點的咖啡因為沒喝就不再多加論述拉）

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▴ 高粱烏魚子雪糕$80

出自於好奇點的烏魚子雪糕，雖然小小一隻就要價$80，但看到友人品嘗時的奇異表情，嗯… 這$80也算是值得拉！

走過這麼多地方，不得不說「嘉義」真的是座風韻猶存的老城市。不像台北或其他大都市，林立著各式各樣新奇又現代的餐廳，而是與老一輩所遺留下的寶貴資產一起共存共榮－清木屋，就是很好的一個例子。走在熱鬧的朴子街上，享受陽光灑落的溫暖，過年就該來南部走一回、說不定又會遇上意想不到的驚喜！

嘉義清木屋

地址：嘉義縣朴子市市東路40號

電話：0935-060-683

營業時間：1100-1800（週二公休）

✔每人低消$70 ✔可預約

延伸閱讀>>【 嘉義懶人包 】投入自然的懷抱！2019嘉義13個「自然系美景」等你來趟散心小旅行

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