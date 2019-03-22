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台南行程推薦！必去景點、好吃好玩報你知　百年古都的特殊韻味

2019-03-22 22:00FunTime旅遊比價

台南景點年年增加，不僅好玩的地方越來越多、美食也是好吃到不行，連CNN記者都讚不絕口，而且一年四季氣候溫和、生活步調緩慢，又有濃濃的人情味，再加上百年古都的特殊韻味，小編私心大推薦！

◆台南市區一日遊行程推薦

林百貨→神農街→觀夕平台→藍晒圖文創園區

其實台南市區的景點很集中，如果時間有限又好想來台南的私房景點看看的人，小編整理了台南市區的私房景點，排成一個最佳的路線。可以快速掌握台南新興的景點，超級適合來台南快閃的朋友啦！

神農街 圖／ Flickr, by othree, CC License
神農街 圖／ Flickr, by othree, CC License
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◆台南三日遊行程推薦

Day1：北門水晶教堂→林百貨→台南美術館→觀夕平台→藍晒圖文創園區

Day2：台江國家公園→漁光島→神農街

Day3：奇美博物館→善化胡家里彩繪村→台南美術館→南科迎曦湖&幾米公園

如果有較充裕的時間好好走走看看這座古城，可以看到更多不一樣面貌的台南。處處可以見到不同文化的遺跡，從林百貨到神農街再到奇美博物館，都會為旅客留下深刻的印象。台南之所以迷人，就是因為其處處都是故事，如果能夠更深入地探訪，一定可以感受到他的風情萬種。

台江 圖／Wikimedia, by Sinjhong0227, CC Lice...
台江 圖／Wikimedia, by Sinjhong0227, CC License
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◆推薦台南必玩景點

奇美博物館

奇美博物館 圖／Flickr, by 大雄 汪, CC License
奇美博物館 圖／Flickr, by 大雄 汪, CC License
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國內首座以西洋藏品展示為主題，耗時十多年、花費20億台幣打造，外觀彷彿來到巴黎凡爾賽宮，每逢假日都吸引上萬人到台南來參觀，可說是目前全台最夯的台南景點。

Tip：大家出發前記得要先預約哦！

北門水晶教堂

北門水晶教堂 圖／Flickr, by Bryan Hsieh, CC Lice...
北門水晶教堂 圖／Flickr, by Bryan Hsieh, CC License
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北門水晶教堂也是非常新的台南景點，自從開放以來天天都有許多新人前來拍攝婚紗，也是情侶相當喜愛的台南景點，但其實周邊還有許多地方可以玩，像是綠色隧道、鹽洞…等地方，很適合安排台南一日遊，把台南沿海一次玩透透～

林百貨

林百貨 圖／Flickr, by 大雄 汪, CC License
林百貨 圖／Flickr, by 大雄 汪, CC License
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全台現存最古老的西式百貨公司，就在台南！目前已有82年的歷史，重新修復時依舊採用當時的建築工法，就連復古的老式電梯依舊保留著，從內部裝潢到販售的商品都是以文創、懷舊保留了台南在地色彩的方式呈現，非常有特色，小編強烈推薦一定要去一次。

藍晒圖文創園區

藍晒圖文創園區 圖／Flickr, by Bunkichi Chang, CC ...
藍晒圖文創園區 圖／Flickr, by Bunkichi Chang, CC License
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大家應該都還記得當年海安路上的藍晒圖，曾經是台南的重要文創地標之一，被拆掉後引發網友們的惋惜，因而造就了今日的藍晒圖文創園區，目前是台南重要的文化園區。

善化胡家里彩繪村

善化胡家里彩繪村 圖／Flickr, by Bryan Hsieh, CC Li...
善化胡家里彩繪村 圖／Flickr, by Bryan Hsieh, CC License
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這是一個超有故事跟意義的台南景點。原本是李氏三姐妹覺得外婆一個人在台南住家有些孤單，於是從外婆家外面開始彩繪，至今整個社區都充滿了超卡哇伊的圖畫，處處有驚喜，馬上造成網友轟動，成為最新台南的必遊景點。

觀夕平台

觀夕平台 圖／twtainan.net
觀夕平台 圖／twtainan.net
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說到安平大家第一個想到的就是安平樹屋，其實距離樹屋不遠的地方有一個超美的台南觀夕平台，白天時可以在沙灘戲水，到了傍晚更是觀賞夕陽的絕佳秘境。

被燒到?想衝一發?

台南夢幻住宿推薦:台南友愛街旅館

台南友愛街旅館 圖／booking
台南友愛街旅館 圖／booking
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台南友愛街旅館 圖／booking
台南友愛街旅館 圖／booking
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相關特色:超美紅磚牆設計，環境整潔且有質感。3樓大露臺書市，讓人放鬆。服務員很親切，讓人想再次入住~

房價區間:淡季雙人房NT$3,000元起；單人床位NT$650元起

南科迎曦湖 & 幾米公園

南科迎曦湖 & 幾米公園 圖／Flickr, by Rong,Lee, CC L...
南科迎曦湖 & 幾米公園 圖／Flickr, by Rong,Lee, CC License
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這2個景點都在台南的科技園區中，遠遠望去有如巨大的黃絲帶圍繞著河畔，湖邊隨處可見的裝置藝術也是許多人喜愛拍照的熱門景點。還有還有，在不遠處有個幾米公園，以繪本<我可以許一個願望>為主題，讓人充滿希望和力量。

◆推薦必吃美食

台南美食樣樣俗夠大碗，還超級美味，每次離開都讓人依依不捨，想念家鄉味時來這準沒錯，來趟台南小旅行不小心就要變胖2公斤..　囧..

富盛號碗粿

富盛號碗粿 圖／Flickr, by Blowing Puffer Fish, ...
富盛號碗粿 圖／Flickr, by Blowing Puffer Fish, CC License
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民國36年創立，是台南永樂市場的知名老店，用料超實在有香菇、蝦仁、肉燥，配上醬料香甜好吃，而且不只使用復古的瓷碗，還保留著用竹簽吃碗粿的方式， 真的很有古早味，而且只要35元，是不是超便宜！

赤崁擔仔麵

赤崁擔仔麵 圖／赤崁擔仔麵粉絲頁
赤崁擔仔麵 圖／赤崁擔仔麵粉絲頁
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傳承百年的手藝，已經好幾年入選國宴料理，而肉臊一直以來都是擔仔麵好吃的關鍵之一，赤崁擔仔麵的肉臊選用數十種食材一起拌炒，輕輕搖起就香氣逼人，加上湯頭濃郁清甜，吃過一次就讓人念念不忘。

赤嵌棺材板

赤嵌棺材板 赤嵌棺材板官網
赤嵌棺材板 赤嵌棺材板官網
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沒吃過棺材板絕對不要說你來過台南，將酥脆吐司外皮炸的香酥，然後內餡有著滿滿的海鮮，沾裹著香濃醬料，卻完全沒有膩口的感覺，超級唰嘴～

蜷尾家甘味處

蜷尾家甘味處 圖／官方FB
蜷尾家甘味處 圖／官方FB
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網路紅透半邊天的台南人氣散步美食，天天限量！而且你永遠不知道會吃到什麼口味，但每種口味都讓網友讚嘆不已，原來老闆特地遠赴日本拜師學藝，霜淇淋口感綿密又濃郁，難怪一到假日就是大排長龍，想吃的朋友千萬要早點到唷！

文章牛肉湯

文章牛肉湯 圖／文章牛肉湯粉絲頁
文章牛肉湯 圖／文章牛肉湯粉絲頁
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台南在地人最愛的牛肉湯店，老闆說牛肉要快速涮過才能保持鮮嫩及香甜的口感，入口即化，湯頭喝起來非常香甜，而且在這裡想吃什麼牛料理通通有，牛舌、牛肝想必大家一定沒吃過，一定要來試試。

五妃廟口豆腐冰

五妃廟口豆腐冰 圖／五妃廟口豆腐冰粉絲頁
五妃廟口豆腐冰 圖／五妃廟口豆腐冰粉絲頁
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說到傳統甜點就不得不推杏仁豆腐冰了，這可是別的地方吃不到的台南好味道，香甜滑嫩的豆腐冰配上滿滿的餡料，在夏天涼透心脾絕對超級過癮，如果不喜歡杏仁的朋友也可以選擇抹茶或是牛奶口味。

被燒到?想衝一發?

台南夢幻住宿推薦:台南康橋商旅-赤崁樓館

台南康橋商旅-赤崁樓館 圖／booking
台南康橋商旅-赤崁樓館 圖／booking
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台南康橋商旅-赤崁樓館 圖／booking
台南康橋商旅-赤崁樓館 圖／booking
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相關特色:房間大且乾淨、使用負離子吹風機。走路五分鐘到赤崁樓。含有消夜服務!

房價區間:淡季雙人房NT$1,738元起

周氏蝦捲

周氏蝦捲 圖／周氏蝦捲粉絲頁
周氏蝦捲 圖／周氏蝦捲粉絲頁
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五十多年來，傳承古早味作法，外表炸得金黃酥脆，肉質鮮脆多汁，每一口都嚐得到鮮甜蝦肉的滋味，喜歡海鮮的朋友千萬不要錯過，而且店面就位於安平老街中，相當好找。

阿堂鹹粥

阿堂鹹粥 圖／Flicker, by Yi-Ning Wang,CC Licen...
阿堂鹹粥 圖／Flicker, by Yi-Ning Wang,CC License
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來台南一定要來試試在地口味的傳統早餐：鹹粥！鹹粥有很多口味，如果不知道怎麼選，小編推薦魚肚鹹粥，可以看見超大塊的虱目魚魚肚，而且已經去了刺，吃起來也非常滑嫩。

小編非常喜歡台南，偶爾放慢步調，來個古都之旅，感受一下在地人情味，吃吃道地的台灣小吃，是非常不錯的選擇唷！

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