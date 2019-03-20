台南「台鹼日式宿舍群」 40年代高級住宅變貓咪樂園

【圖．文｜行遍天下】

部分房舍已無人居住，不過庭院依然充滿生氣。 分享 facebook

1940年代，台鹼日式宿舍群是高級住宅區，不僅有餐廳、福利社，甚至有游泳池和澡堂。現今除少數家眷居住外，就是為數眾多的貓咪們的樂園，這都多虧居民陳姐與年長母親、志工們辛勤照顧，為貓咪營造宜居環境。

以舊宿舍為背景捕捉貓咪悠閒散步的畫面。 分享 facebook

曾有愛貓人士希望捐款補貼都被婉謝，僅接受貓食贊助、協助餵貓與打理環境。

被餵飽的橘貓立刻翻肚，表示對周遭環境很放心。 分享 facebook

雖然這裡的貓咪們沒有固定作息，都已習慣被餵養也特別親人，取景時還是記得輕聲動作小，蹲低姿勢釋出善意，讓貓咪決定是否靠近，才有機會近距離與貓咪接觸。

老屋裡的躲喵喵樂園！比居民還多的台鹼日式宿舍 分享 facebook 這裡最高比例的花色是，相傳最容易親近人的黑貓。 分享 facebook





吃台味下午茶順遊台江公園

馬克杯上的圖案挺有趣，是拿著青草茶跟茶葉蛋的媽祖。 分享 facebook

順路推薦到鹿耳門天后宮走走，有間以媽祖宮為名的青草茶、藥膳茶葉蛋，用自家栽種近10種無農藥青草，並以40年歷史的古早灶熬製，多層次味道與一般配方大不相同。藥膳茶葉蛋是由開中藥行的親戚共同研發，蛋黃綿蛋白Q值得一試。

台江公園遊客中心蚵殼做成的圍欄十分在地又充滿設計感。 分享 facebook

另外，還有近年IG上深受網美歡迎的台江國家管理處遊客中心，為保留既有地景與減少生態破壞，設置高腳屋結構，獨特建物造型與連通水路，拍起照來氛圍獨特，難怪連長輩們來參觀也忍不住要拍照打卡呢！

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尋貓TIPS

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．動作不要太大，放低身體再緩緩靠近貓咪。

．善用變焦功能，拍貓咪愛躲的庭院、屋頂。

．餵食飼料切勿投擲，容易讓貓咪受驚嚇。

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景點介紹

台鹼日式宿舍

地址｜台南市安南區顯草街二段661巷23 弄

備註｜老宿舍裡仍有住人，請勿喧嘩打擾居民生活





媽祖宮－青草茶／藥膳茶葉蛋

地址｜台南市安南區媽祖宮路240號

網址｜媽祖宮-青草茶/藥膳茶葉蛋

營業｜9:00∼19:00，店休日見臉書公告

價位｜青草茶內用25元、藥膳茶葉蛋一顆13元





台江國家公園管理處行政中心暨遊客中心

地址｜台南市安南區四草大道118號

營業｜8:30∼17:30





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