大口森呼吸～超棒「踏青秘境」 入手台南人必去的世外桃源

文／Sharelife分享生活

圖／台南旅遊網、行政院農業委員會水土保持局提供





來趟台南半日遊散心剛好！想知道台南有哪些超棒的踏青秘境嗎，跟著我們一起看踏青好去處～

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你是不是也在煩惱台南熱門的景點都玩膩了？其實台南有著許多世外桃源，適合每天忙碌奔波的上班族或親子踏青，寧靜聆聽蟲鳴，享受芬多精的滋潤，每一幕美景映入眼簾令人心曠神怡！讓自己彷彿置身於世外桃源。

這邊彙整出台南必去的私房秘境，大家一齊帶著親子來踏青！





#1 新化林場

【門票資訊】全票100元，台南市民優惠30元

【開放時間】週一~週日06:00~17:00

【地址】台南市新化區口埤76號

靠近虎頭埤的新化林場，為中興大學的實驗林場，也是距離台南市區最近的後山樂園，有著「阿凡達秘境」的美譽。

林道四通八達清靜幽深，以GPS定位後將重新印製地圖，並標示每條步道的實際公里數，推薦遠、中、近距離行程，以及預測步走時間，讓遊客依據體力及時間安排不同步道行走。

園區內具有原始生態風貌，除了規劃林蔭步道供遊客健行外，也種植了不少香草植物，森林內以桃花心木為居多，根據各步道不同的特色進行命名，其中一個步道密佈相思樹及苦楝，化苦戀為情人大道，因此命名為「相楝（相戀）步道」。還有「賞蝶步道」生長許多龍船花，進入春天後常可看到黃裳鳳蝶、烏鴉鳳蝶、紅紋鳳蝶等蹤影，是蝴蝶的蜜源。

園區也有提供住宿及用餐服務，最讓大家引頸期盼地是每年四月份的螢火蟲季，在夜間發光飛舞的螢火蟲，是台南賞螢最佳去處。

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#2 牛埔農塘

【門票】免費參觀

【開放時間】9：30 ~ 17：00

【地址】台南市龍崎區牛埔里

「牛埔泥岩水土保持教學園區」因地形崎嶇險、寸草不生，有「小月世界」之稱，當初農委會水土保持局為了水土保持與鄉村景觀營造，採行了自然工法讓谷地集水，打造一座泥岩教學園區，作為水土保持的保護示範區，十分適合帶著小孩來踏青，順便教導環保議題。

在這裡最著名的是如夢似幻的「龍崎夢幻湖」，湖畔樹影婆娑與惡地山陵，在平靜湖面形成完美倒影，建議走到步道頂端，可以眺望整個園區擁有最佳的視野。

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#3 關廟森林公園

【門票】免費

【開放時間】24小時

【地址】台南市關廟區布袋里關廟服務區西南側

再來介紹的是只有內行人才知道的隱藏版秘境！

隱身於深坑、布袋村南雄路旁的關廟森林公園，緊鄰台19甲線，抵達後，沿新建道路，漸漸深入別具詩意的綠蔭林場，植物十分茂密，涵養非常豐富的生態。農委會農業輔導處積極爭取經費，將這片林區建設為適合生態教學與遊憩休閒的大台南後花園，搭建涼亭、觀景平臺，棧木步道、碎石鋪設，堅固耐用且美觀，很受步行健身者喜好。

春暖花開的季節，最適合來森林公園觀賞盛放的木棉道，因目前知名度尚未響亮，遊客十分稀少，可以完全放鬆在自然、寧靜的懷抱中，遠眺整個臺南市區，鬧中取靜，是讓大自然洗滌身心靈最佳去處。

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平時工作總是緊盯著電腦辦公？找個寧靜的午後暫時丟掉3C產品，徜徉大自然懷抱中，舒緩心靈的疲憊，繼續挖掘下一個幽美秘境吧！





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