2019阿里山櫻花季開跑！交通管制、最佳賞櫻路線全攻略

Joanne@ReadyGo

萬眾矚目的阿里山櫻花季受到2019年暖冬影響提早綻放，每年春天櫻花遍布整片阿里山的壯觀景緻總吸引大批民眾朝聖，這次的阿里山櫻花季花期為2019/03/09-2019/04/10，而阿里山上的櫻花花種主要包括山櫻花、吉野櫻與八重櫻等，數千株的櫻花在阿里山工作站前的吉野櫻「櫻王」登場後便會陸續綻放，這篇將帶大家一手掌握上山最重要的交通管制，還有最熱門的賞櫻路線以及阿里山周遭必訪的景點推薦，一次幫大家整理好，馬上把握為期一個月的櫻花季來趟阿里山浪漫遊吧！

#2019/3/6最新花況

根據粉專漫步在雲端的阿里山提供的最新花況資訊，目前(3/6)櫻王已經開了三成左右，預計到3/9櫻花季正式開跑時將會達到7.8成，並會維持一週左右的最佳賞花期，而目前園區內的山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻已經盛開，若是想一睹有小櫻王之稱的唐實櫻和櫻王同時綻放的景象務必把握這週的黃金時機，下週唐實櫻將會漸漸退場。另外今年阿里山花季限定的檜木蒸汽火車(沼平線)，行駛時間為3月9日至4月10日，每週三上午行駛。

#阿里山國家森林遊樂區賞櫻路線

圖片來源：阿里山國家風景區官網 分享 facebook

▸輕鬆簡易版路線：

阿里山賓館→梅園→阿里山派出所→祝山登山口

阿里山派出所/IG@lxh0219 分享 facebook

阿里山工作站櫻花王/IG@syuantammy 分享 facebook

阿里山賓館是棟歷史悠久的建築，在更是全台海拔最高的飯店，以檜木打造而成充滿濃濃的日式風格，在櫻花季時廣場會開滿吉野櫻，非常有置身日本的氛圍，也是阿里山上相當熱門的賞櫻景點之一，更是平常欣賞落日及夜景的絕佳景點。

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自阿里山賓館開始沿著遊覽步道向梅園、阿里山派出所前進，最後抵達祝山登山口，此條賞櫻路線僅六百多公尺，各處皆是每年阿里山上人氣最旺的賞櫻景點，步道邊全是櫻花繽紛的景象，很適合帶著長輩慢慢散步在櫻花樹下，也不擔心走得太遠太累喔

▸健行漫步版路線：

沼平火車站→沼平公園→姊妹潭→受鎮宮→慈雲寺→高山博物館→樹靈塔→香林國中→三代木→象鼻木→阿里山賓館

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如果覺得只欣賞四個景點的櫻花還不夠過癮，推薦大家可以跟著這個路線環繞一圈，從沼平火車站出發，附近有個知名的櫻之道及櫻花鐵道，一路欣賞各式品種白色粉色的櫻花。

阿里山姊妹潭/IG@lovephotography1998 分享 facebook

也可以親近山林裡的巨木群和仙氣逼人的姐妹潭，體驗阿里山上各種不同角度和高度的櫻花美景，不過這條賞櫻路線全長約二點六公里，估計大家一邊拍照一邊漫步大約需要花1個小時至1個半小時左右喔。

#阿里山其他賞櫻景點推薦

阿里山隙頂

圖/IG@cat990229 分享 facebook

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阿里山櫻花季除了在阿里山國家森林遊樂區內欣賞以外，其實整個阿里山國家風景區都有不少景點也有櫻花綻放，隙頂最著名的是夢幻又壯觀的雲霧，日落的絕美雲海是許多人朝聖的景點之一，到了春天之際隙頂其實也有粉色櫻花盛開，推薦大家來到隙頂二延平步道附近時可以留意一下櫻花的蹤影

頂石-櫻之道

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在阿里山森林遊樂區內的沼平公園附近有一處名為櫻之天空步道(櫻之道)的賞櫻熱點，出了森林遊樂區其實還有一處知名的櫻之道位於頂湖石棹，頂石棹步道群是由「櫻之道步道」、「霧之道步道」、「茶之道步道」、「雲之道步道」和「霞之道步道」所組成，在這邊可以欣賞到滿山遍野的茶園、雲霧和美不勝收的櫻花，若是只想欣賞櫻花可以只走130公尺長的櫻之道，位置就在頂石棹旅客服務中心旁，是五段步道中最短的，沿途可見到昭和櫻及山櫻的美景。

#2019/3/6#交通管制及票價

交通管制時間自2019年3月9~10、16~17、23~24、30~31、4月4~7日，共計12天，管制時段嘉義端為小型車上午6時至11時止、大客車上午6時至12時，南投端為上午7時至11時止。

▸遊客總量管制：

團客10,000人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人，當日總計16,000人。

▸預約轉乘服務：

團客：須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

散客：台18線61K轉乘：由嘉義客運承接，民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間(61k八八新舍)，選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。預約系統將於108年3月1日(星期五)零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

▸小客車管制：

管制時段：

花季開始後連續3週之週休2日(3/31除外)及清明連假(108年3月9~10、16~17、23~24、30~31、4月4~7日，共12天)，嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時，南投端上午7時至11時。

管制路段：

嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件(如工作證或住宿證明)或特殊情形(如婚喪喜慶)外，禁行小型車。

台18線小客車停車轉乘方式：61k八八新舍(含後方空地)，僅提供預約購票民眾停車轉乘使用；公路客運上下客地點為八八新舍小木屋處，至停在後方空地之民眾，由林管處派遣1台中型巴士(並視需要機動彈性增至2台)，負責免費接駁至八八新舍，再轉乘公路客運上山。回程再負責載運至原接駁點取車。

台21線於144k塔塔加：台21線110k+900~144k+385(草坪頭~塔塔加)路段每日下午17時30分至隔日上午7時實施夜間封閉管制。

圖/公路總局 分享 facebook

▸大客車管制分流：

嘉義林管處於管制日上午6-12時假臺18線29K+300處設置臨時購票處，服務搭乘甲乙類大客車上山入園的團體，以快速驗票通關方式進入遊樂區，緩解車潮壓力。另團體遊客申請預約分流入園人數，於花季假日、清明連假期間上午增加至6,000人、下午4,000人(總計1萬人)；非交管期間則維持每日上、下午各4,000人，以維護遊憩品質。

▸公共運輸轉乘服務：

路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台18線61k八八新舍─阿里山】、【臺北轉運站─阿里山】、【台21線塔塔加─阿里山】及【日月潭─阿里山】等6條公共運輸路線

大眾運輸工具路線，圖/公路總局 分享 facebook

於臺18線61K（八八新舍）付費購票轉乘接駁車上山之遊客，可憑車票購買阿里山遊樂區門票可享至少5折起的優惠(原價全票300元、本國籍全票200元，搭乘大眾運輸優惠為150元)

2019阿里山櫻花季門票/公路總局 分享 facebook

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