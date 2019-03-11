少女心爆發！高雄夢時代「粉紅樂園」 旋轉木馬、摩天輪、野餐派對超粉嫩來襲
粉紅控尖叫吧！高雄夢時代推行「Lifestyle，in style！」的美好生活理念，今年以「粉紅泡泡」為主題，盛大為女性舉辦的第三屆「粉紅野餐派對」，邀大家一起享用美食、聽音樂、逛市集，而且穿粉紅色服飾入場還有機會拿免費禮物！
戶外廣場運用大量的粉紅色系融合了各式遊樂園設施，旋轉木馬、摩天輪、小飛機及旋轉咖啡杯等造景，眼前所見的設施通通都是粉紅色，吸引了喜愛粉色的民眾前來打卡拍照，打造出讓網美們為之瘋狂的粉色系主題樂園。
整體活動有多項趣味項目，週末限定的「粉紅野餐派對」除了可以聆聽邀請歌手的LIVE演唱，還有「粉紅市集」、「野餐露天廚房」、「粉紅泡泡時光」、「毛孩大胃王」、「毛小孩走秀」等活動；期間限定的「粉紅樂園」，多項設施如海盜船、摩天輪、旋轉木馬、小火車、太空船，以及相關造景都是粉紅色系，可以嘗試當個一日網美在這裡盡情拍照；並同步設計了「粉紅運動場」，極少見的粉紅籃球場和8公尺粉紅跑道，馬上就讓人陷入粉紅泡泡的氛圍中。
高雄夢時代購物中心
活動地點：高雄市前鎮區中華五路789號 (夢時代購物中心1F時代廣場)
粉紅野餐派對
日期：3月16日、17日、23日及24日，下午1點至6點
粉紅樂園
日期：3月9日~4月7日
備註：粉紅樂園設施平日開放時間16:00~22:00、假日開放時間10:30~22:00，單一項設施 100元，搭乘5項300元(不限當天全部搭乘完畢)。
粉紅運動場
日期：即日起至4月3日
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