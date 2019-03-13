台南關子嶺泡湯趣 徜徉曾文水庫風光、體驗美肌泥漿溫泉、品嘗在地田園料理

文/周惠儀

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全台唯一的「泥漿溫泉」在台南！坐落於台南白河的「關子嶺溫泉」，

早在日治時期，就和四重溪溫泉、北投溫泉、陽明山溫泉並列台灣4大溫泉。其泉質屬於碳酸氫鹽氯化物泉，湊近可聞到淡淡煤炭與硫磺味。湧出時夾帶地下岩層泥質和礦物質，泉水呈現灰黑色，因此有「黑色溫泉」和「泥巴溫泉」之別稱。

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「關子嶺溫泉」的泉溫約在75～80度之間，由於富含大量礦物質和鹽分，浸泡後肌膚會更為柔滑順溜。據聞對皮膚病、風濕、關節炎、腸胃方面等疾病，都具有舒緩效果。此外，還可以將泥漿塗抹全身，體驗當個名副其實的黑美人。除了獨特的泥漿溫泉之外，關子嶺周邊也有許多順遊景點、在地美食，等著大家來探訪，馬上一起來瞧瞧。

# 優雅農夫藝文農場

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隱身於土溝農村的「優雅農夫藝文農場」，由一群深耕在地的年輕人合力創辦，結合藝術、設計和建築元素，將廣達兩千坪的農場空間，妝點為繽紛夢幻的大自然美術館。不僅戶外設有許多裝置藝術作品，如松鼠樹屋、優雅巨農、彩虹巨人椅等，藝術家王國仁也特別發揮創意，將室內的3D立體空間，以油畫手法揮灑出鮮豔的圖樣，令人驚豔不已。

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此外，農場還提供無菜單田園料理，使用在地新鮮當令食材，製作豐盛美味的養生套餐，由於餐點採預約制，大家記得要前一天先預訂喔。

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地址：台南市後壁區土溝里32號

電話：（06）687-1322

官網：優雅農夫藝文農場

# 曾文水庫遊船

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「曾文水庫」擁有全台最大水庫之封號，搭乘舒適的觀光遊艇，在專業導覽員的帶領解說下，體驗壯闊的山水之美。從觀景樓碼頭出發，途經宏偉的飛鷹峽谷，接著來看全台最有氣質的野生山豬，每當帕華洛帝的《公主徹夜未眠》樂聲響起，成群的山豬就會飛奔而來，場面相當壯觀。

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再來就到釣魚平台體驗垂釣，還可以近距離觀賞黑鳶俯衝叨食秀，十分精彩。另外，一定要來360度環湖景觀餐廳，可以邊品嘗美食、邊飽覽自然美景，享受悠閒療癒的美好時光。

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電話：（05）252-1895、0965-007-987

官網：曾文水庫遊船

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坐落於山間的「岩頂自然休閒坊」，彷若一處隱藏版祕境景觀餐廳，擁有豐富的生態資源，以及絕佳的賞景視野，可以遠眺關子嶺全貌。岩頂的餐點種類相當多元，提供各式風味菜和手工甜點，如黃金桶烤雞、岩頂啡天雞湯、蘋果派等，都是必點的招牌美食。其中特選2斤半至3斤的黑羽母雞，再以慢火桶烤約40分鐘至1小時的黃金桶烤雞，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，令人回味無窮。

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地址：台南市白河區關子嶺65-28號

電話：（06）682-3339

粉絲專頁：岩頂自然休閒坊（岩頂咖啡）

# 嶺頂公園＆寶泉橋公園

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享用完美味的晚餐後，就來關子嶺著名的「嶺頂公園」和「寶泉橋公園」散散步，感受浪漫的夜景氛圍。嶺頂公園內特別設計的「街燈下的祝福」，在燈光的投射下，將戒指倒影映照在譜有《關子嶺之戀》的書本上，巧妙呈現浪漫的愛心剪影，為情侶的感情加溫，是最受歡迎的拍照熱點之一。

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每天晚上，寶泉橋公園都會有七彩奪目的光雕音樂藝術表演，以「會跳舞的森林」為主題，讓整座山頭彷彿都跳起舞來，充滿活潑的生命力，非常吸睛夢幻，大家千萬別錯過。

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嶺頂公園

地址：台南市白河區關嶺里28-3號

寶泉橋公園

地址：台南市白河區寶泉橋公園

# 新紅葉山莊

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「新紅葉山莊」位居關子嶺溫泉區最上層，四周被群山環抱，視野相當遼闊，是唯一可以盡覽壯闊山景和嘉南平原夜景的山莊。循著山坡而建的磚牆，佐以米色調的建築外觀，彷彿一座歐式城堡矗立於城牆上，饒富濃厚異國情調。

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山莊擁有多樣化的房型，每間房內都設有泥漿溫泉池，獨享私人泡湯空間。另設有露天溫泉風呂SPA，分為泥漿濁泉池、冷泉池、溫泉池、按摩噴泉池等，設施則包含蒸氣室、烤箱、草藥浴、氣泡床等，可以好好放鬆身心靈。

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地址：台南市白河區關嶺里關子嶺65-9號

電話：（06）682-2822

官網：新紅葉山莊

# 水火同源

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位於枕頭山西南方的「水火同源」，名列台灣7景之1，又名「水火洞」、「水火河」。相傳為福建高僧於1701年發現，此地因六重溪斷層通過，地底的天然氣沿著岩縫混合泉水湧出，水中所含之甲烷氣體變成氣泡向上飄升，經點燃後火焰永不熄滅，形成水中有火、火中有水的特殊奇觀，十分值得一遊。

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地址：台南市白河區關仔嶺風景區

# 仙湖農場

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20多年前，吳氏家族開始在仙湖這片土地拓墾、落根，四季農作生產，至今已傳承了6代，始終致力於維護「人與山共存的美好關係」。獨立山頭是農場的休閒區，坐擁寬廣草原、景觀餐廳、露天吧檯、無邊際山泉戲水池等，微風襲來淡淡咖啡香氣，令人心曠神怡。還有提供豐富的手作DIY體驗，以及鮮美的健康田園料理，享受沐浴大自然的放鬆療癒。

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地址：台南市東山區南勢里大洋6-2號

電話：（06）686-3635

官網：仙湖農場

# 八田與一紀念園區

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為了紀念嘉南大圳的建造者八田與一，而特別設立的「八田與一紀念園區」，處處可見經典的和風建築群，洋溢日式氛圍。坐落於「赤堀宅」內的「蔦町製菓工坊」，師傅特別赴日向和菓子職人中澤先生求藝，學習正宗製菓技巧，兼具傳統文化和五感美學。在此可以細細品嘗美味和菓子，還可以租借美麗和服拍照，彷彿一秒來到了日本。此外，「阿部宅」內則為「知樂堂琴齋」，推廣千年古琴的深厚人文底蘊，隨著悠揚的美妙琴聲，遙想過往的歷史風華。

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地址：台南市官田區嘉南里66號

電話：（06）698-2103

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