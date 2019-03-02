「學甲蜀葵花」開始隨風搖曳！結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！
2019-03-02 11:31ShareLife分享生活
受到暖冬影響，現在台灣到處都有很多花種提早盛開，台南學甲蜀葵花也陸續綻放，多種花色爭奇鬥艷。而今年學甲區公所舉辦「2019唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，於2019年2月28日在光華里「蜀葵專區」開幕登場！
今年蜀葵種植面積仍維持5公頃，除了往年搭配的小麥、油菜花，今年增加紅藜、百日草、仙草花、向日葵、…等，更增添豐富繽紛的層次新意。
蜀葵可長到一丈高，故又稱「一丈紅」，蜀葵花語象徵「真誠的愛」。2019學甲蜀葵花季，每年從2月中下旬可持續到4月，吸引許多人潮前往觀賞。而這一次竟然還結合了「愛莉絲夢遊仙境」，童趣、浪漫的童話造景，一整個就超級好拍！
除了各種花海、童話造景，在這期間還有舉辦相關活動與大家共襄盛舉唷！有寫生比賽、農市集、親子DIY體驗、藝術Party…等。假日時光不妨空出一段時間，安排一趟蜀葵花之旅吧。
【2019唸戀學甲蜀葵花文化節】
日期：2019/02/28~視花況結束
地址：台南市學甲區光華里過港子65號
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