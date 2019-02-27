228連假必賞！台灣燈會大鵬灣必拍華麗燈區大匯集 (附接駁資訊+表演日程表)

2019台灣燈會19日在屏東大鵬灣盛大開幕，主燈「巨鮪來富」開燈秀、台灣首次的INTEL無人機燈光秀及海上煙火，陸海空國際級展演把大鵬灣變成璀璨樂園，開創了台灣燈會新高度，民眾大讚史上最美。

透過無人機於高空中展現璀璨燈光秀/IG@aforwardphoto 分享 facebook

台灣燈會30年邁入新的里程碑，首次在屏東舉辦，對屏東是挑戰也是榮耀，台灣燈會已是台灣重要的節慶，曾獲讚為「全球最佳節慶」之一、「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」

綠能環保燈區/IG@abc80418 分享 facebook

圖/屏食樂趣 分享 facebook

屏東政府期望在大鵬灣燈區打造主題式燈會樂園party，向世界展現最美好的屏東，而屏東縣政府統計，目前台灣燈會開幕首日入園人數突破60萬人次

海之女神由鋼骨、30 萬顆蚵殼串起，象徵多元交織相容/IG@ruey.yun 分享 facebook

南島原鄉燈區IG@nellydyu 分享 facebook

開幕典禮由空軍第一聯隊飛行員駕駛經國號戰機，以五機大雁隊形低空衝場方式，獻上最高敬意。開幕表演分成九幕：「國境之南思想起」、「歌聲音揚大武山」、「南島樂舞原音傳」、「六堆客家嘉年華」、「蓬萊之島阿猴城」、「東港迎王大鵬灣」、「鯨藝奇航美麗島」、「屏安鵬來光耀30」到「台灣燈會耀國際」，從人間國寶陳英阿嬤和恆春民謠促進會唱出思想起，代表屏東精神堡壘的大武山，泰武古謠等接力唱出屏東的好聲音，融合在地原住民、客家、閩南等多元族群文化，再串連九天民俗技藝團、朱宗慶打擊樂團、唐美雲歌仔戲團等，到法國烏托邦水上劇場及INTEL無人機展演，每一幕的串聯都代表從立足屏東、環繞台灣，象徵此次燈會在地出發航向國際。

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台灣首次邀請INTEL無人機演出，300架無人機在夜空排出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔及「屏東」、「TAIWAN」等圖樣，令全場沸騰大為震撼感動，台灣燈會讓屏東躍上國際星空了。

首度結合在地特色將主燈改以黑鮪魚呈現/IG@r__3y.w1y 分享 facebook

今年台灣燈會做了很多創新設計與巧思，例如主燈「巨鮪來富」，第一次突破傳統跳脫以往生肖年設計，以黑鮪魚乘風躍浪之姿，展現台灣旺盛生命力；並運用鋼骨及30萬顆蚵殼，打造15米高的新住民藝術主燈，展現族群你容我融，代表的正是尊重台灣多元文化。未來這二座燈飾都會屹立在大鵬灣畔。

象徵排灣族貴族社會的琉璃燦爛耀眼，每顆琉璃珠都有其特殊意涵/IG@weiningxii 分享 facebook

而大鵬灣燈區20個特色燈區、184個主題燈、600個競賽花燈，佈置在陸域、海域，加上首次引進台灣展演的INTEL無人機燈光秀，提供了陸海空3D不一樣的視覺饗宴！

以裝置藝術燈籠精緻還原出東港東隆宮的磅礡氣勢/IG@mr.max_xam.rm 分享 facebook

台灣燈會19日開幕後，每晚都有精彩表演，「一日一主題、天天有主秀」，除了INTEL無人機燈光秀，還有法國水上烏托邦劇團「海洋歌劇」、西班牙高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、及優人神鼓、台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四、盧廣仲，歡迎民眾來賞燈。

建議大家可以由下午便抵達燈會現場，可以欣賞到燈光藝術裝置的另一番風景喔

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表演活動日程表

圖/2019台灣燈會官網 分享 facebook

大鵬灣燈區交通接駁資訊

圖/2019台灣燈會官網 分享 facebook

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大鵬灣燈區

2019/02/19 – 2019/03/03

平日｜ 周一-周四14:00-22:30(熄燈)

假日｜周五-周日10:00-22:30 (熄燈)

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