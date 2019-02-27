親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
樂遊情報
美景旅店
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
花東趴趴走
交通資訊
宜蘭玩透透
悠遊離島

法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

228連假必賞！台灣燈會大鵬灣必拍華麗燈區大匯集 (附接駁資訊+表演日程表)

2019-02-27 17:48ReadyGo出發前

2019台灣燈會19日在屏東大鵬灣盛大開幕，主燈「巨鮪來富」開燈秀、台灣首次的INTEL無人機燈光秀及海上煙火，陸海空國際級展演把大鵬灣變成璀璨樂園，開創了台灣燈會新高度，民眾大讚史上最美。

透過無人機於高空中展現璀璨燈光秀/IG@aforwardphoto
透過無人機於高空中展現璀璨燈光秀/IG@aforwardphoto
分享

台灣燈會30年邁入新的里程碑，首次在屏東舉辦，對屏東是挑戰也是榮耀，台灣燈會已是台灣重要的節慶，曾獲讚為「全球最佳節慶」之一、「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」

綠能環保燈區/IG@abc80418
綠能環保燈區/IG@abc80418
分享

圖/屏食樂趣
圖/屏食樂趣
分享

屏東政府期望在大鵬灣燈區打造主題式燈會樂園party，向世界展現最美好的屏東，而屏東縣政府統計，目前台灣燈會開幕首日入園人數突破60萬人次

海之女神由鋼骨、30 萬顆蚵殼串起，象徵多元交織相容/IG@ruey.yun
海之女神由鋼骨、30 萬顆蚵殼串起，象徵多元交織相容/IG@ruey.yun
分享

南島原鄉燈區IG@nellydyu
南島原鄉燈區IG@nellydyu
分享

開幕典禮由空軍第一聯隊飛行員駕駛經國號戰機，以五機大雁隊形低空衝場方式，獻上最高敬意。開幕表演分成九幕：「國境之南思想起」、「歌聲音揚大武山」、「南島樂舞原音傳」、「六堆客家嘉年華」、「蓬萊之島阿猴城」、「東港迎王大鵬灣」、「鯨藝奇航美麗島」、「屏安鵬來光耀30」到「台灣燈會耀國際」，從人間國寶陳英阿嬤和恆春民謠促進會唱出思想起，代表屏東精神堡壘的大武山，泰武古謠等接力唱出屏東的好聲音，融合在地原住民、客家、閩南等多元族群文化，再串連九天民俗技藝團、朱宗慶打擊樂團、唐美雲歌仔戲團等，到法國烏托邦水上劇場及INTEL無人機展演，每一幕的串聯都代表從立足屏東、環繞台灣，象徵此次燈會在地出發航向國際。

IG@abc80418
IG@abc80418
分享

圖/屏食樂趣
圖/屏食樂趣
分享

台灣首次邀請INTEL無人機演出，300架無人機在夜空排出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔及「屏東」、「TAIWAN」等圖樣，令全場沸騰大為震撼感動，台灣燈會讓屏東躍上國際星空了。

首度結合在地特色將主燈改以黑鮪魚呈現/IG@r__3y.w1y
首度結合在地特色將主燈改以黑鮪魚呈現/IG@r__3y.w1y
分享

今年台灣燈會做了很多創新設計與巧思，例如主燈「巨鮪來富」，第一次突破傳統跳脫以往生肖年設計，以黑鮪魚乘風躍浪之姿，展現台灣旺盛生命力；並運用鋼骨及30萬顆蚵殼，打造15米高的新住民藝術主燈，展現族群你容我融，代表的正是尊重台灣多元文化。未來這二座燈飾都會屹立在大鵬灣畔。

象徵排灣族貴族社會的琉璃燦爛耀眼，每顆琉璃珠都有其特殊意涵/IG@weining...
象徵排灣族貴族社會的琉璃燦爛耀眼，每顆琉璃珠都有其特殊意涵/IG@weiningxii
分享

而大鵬灣燈區20個特色燈區、184個主題燈、600個競賽花燈，佈置在陸域、海域，加上首次引進台灣展演的INTEL無人機燈光秀，提供了陸海空3D不一樣的視覺饗宴！

以裝置藝術燈籠精緻還原出東港東隆宮的磅礡氣勢/IG@mr.max_xam.rm
以裝置藝術燈籠精緻還原出東港東隆宮的磅礡氣勢/IG@mr.max_xam.rm
分享

台灣燈會19日開幕後，每晚都有精彩表演，「一日一主題、天天有主秀」，除了INTEL無人機燈光秀，還有法國水上烏托邦劇團「海洋歌劇」、西班牙高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、及優人神鼓、台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四、盧廣仲，歡迎民眾來賞燈。

建議大家可以由下午便抵達燈會現場，可以欣賞到燈光藝術裝置的另一番風景喔

IG@28sfo
IG@28sfo
分享

IG@28sfo
IG@28sfo
分享

表演活動日程表

圖/2019台灣燈會官網
圖/2019台灣燈會官網
分享

大鵬灣燈區交通接駁資訊

圖/2019台灣燈會官網
圖/2019台灣燈會官網
分享

圖/2019台灣燈會官網
圖/2019台灣燈會官網
分享

大鵬灣燈區

2019/02/19 – 2019/03/03

平日｜ 周一-周四14:00-22:30(熄燈)

假日｜周五-周日10:00-22:30 (熄燈)

延伸閱讀>>媲美日本沖繩的美景！2019特搜14個你沒聽過的屏東私房景點

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燈會客家屏東旅遊

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

全台最大「向日葵花海迷宮」27日浪漫登場！27公頃花海免門票到2月底！

2019-02-24 12:05

超美黑色小7！ 挑高玻璃窗「歐式教堂」 高雄最新特色門市快朝聖

2019-02-22 15:50

台南新景點！台灣船園區228開放 體驗大航海時代

2019-02-21 16:40

懶人包／誰說屏東只能去墾丁 ８處打卡景點讓你拍好拍滿！

2019-02-21 10:03

美炸了！2019鹿耳門聖母廟高空煙火秀精彩圖輯

2019-02-20 15:44

影／有夠美！台灣燈會今晚點燈 超強主燈秀看這邊

2019-02-19 21:22

比櫻花還大朵「粉紅棉花糖」全滿炸開　嘉義洋紅風鈴木

2019-02-17 18:00

嘉義老屋新魅力　探訪低調的小清新店家名單！

2019-02-17 16:30

高雄「烏山頂泥火山」珍貴的自然景觀　親子旅遊景點推薦

2019-02-17 12:00

超美花隧道！台南「大坑休閒農場」滿滿的紫藤花　IG打卡拍不完

2019-02-16 10:01

賞夕陽、玩沙灘、逛海港市集 最新高雄景點「棧庫群」一次全開

2019-02-14 08:01

芬蘭 X 台南的溫暖 療癒插畫CupOfTherapy台灣首展友愛街登場

2019-02-13 12:57

大人小孩都瘋狂！高雄駁二繽紛泡泡樂園「瘋狂泡泡實驗室」

2019-02-12 07:58

準備搶票！228阿里山賞花觀星團 僅2梯次45人

2019-02-11 11:24

阿里山公路「二萬坪黑森林步道」看火車頭三角迴旋

2019-02-08 10:00

隱藏超過半世紀！嘉義打卡新地標「嘉義製材所」地下建築重見天日

2019-02-06 15:30

AR浮空投影大吹科技風「2019南投燈會」2/1磅礡登場

2019-01-29 22:00

27主題區讓你盡興玩！屏東熱帶農業博覽會1/29熱鬧登場

2019-01-27 12:03

高雄限時花展！全國最大「葵花迷宮」還有四大展區　花海繽紛美景

2019-01-26 10:00

高雄約會景點「高港棧庫群」賞海景、文創市集都超好逛

2019-01-26 09:00

返鄉青年推薦！高雄鳳山小散步3景點 賦予老城新魅力

2019-01-23 15:27

彩虹傘大道繽紛朵朵開　高雄後驛商圈逛街採購還能拍網美照！

2019-01-18 10:34

白冰冰沒唱到的！ 13個「高雄新景點」又美又好拍

2019-01-13 10:40

登山賞鐵道！台灣最後一座「折返式車站」螺旋狀鐵道

2019-01-13 10:00

2019台南「自然系」美景大補帖，放慢腳步走景點！

2019-01-07 10:06

阿里山楓紅了！小笠原山平台最佳賞楓點

2019-01-04 08:00

迷人的台南弄巷！穿梭「永福路街區」領略人文丰采

2019-01-02 10:51

高雄國定古蹟「下淡水溪鐵橋屏」重新開放　眺望高屏溪美景

2018-12-30 16:30

台南城外輕旅行！潮汐灘地「七股」生態景點推薦

2018-12-30 10:00

跨年連假哪裡去？「高鐵+高雄好玩卡」讓你暢玩高雄！

2018-12-29 10:01

2019 高雄讓你大開眼界！10個私房高雄景點大公開

2018-12-21 09:00

限時純愛版「愛情摩天輪」 情侶們搶先免費體驗！

2018-12-20 10:27

義大跨年煙火長達999秒 摩天輪無限搭替愛情加溫！

2018-12-16 17:07

警察局變身文藝新地標「台南市美術館」

2018-12-13 09:00

「高雄」早就跟你記憶中的不一樣了！探訪蛻變中的新高雄

2018-12-11 21:00

文青台南必逛景點　躲藏在巷弄的生活雜貨　

2018-12-07 15:30

長達999秒！義大3D跨年煙火看得到「夜間彩虹」

2018-12-05 10:24

傻眼！ 花1億多的崗山之眼開園不到一年就封園

2018-12-03 12:24

嘉義美地小旅行 親近自然生態的舒暢之旅

2018-11-28 15:30
看更多

熱門文章

「春遊補助」4月上路 不分年齡各縣市補助每人500元

2019-02-26 22:17

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

2019-02-27 11:50

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 11:46

國道出口插隊最高罰6千！ 「電眼」伺候年底再增共18處

2019-02-26 10:20

我屏東我驕傲！台灣燈會期間這句話最紅

2019-02-26 21:30

屏東台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

春遊砸8億「500+500」搭雙鐵、到離島都加碼

2019-02-27 16:54

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 10:29

228連假賞紫藤花！嘉義166縣道23處開紫色花海

2019-02-26 18:35

228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 10:22

銅板準備好 貓纜縣市銅板價優惠3月4日開始

2019-02-25 12:35

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 16:01

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 12:10

後龍好望角籌建全台第一滾輪滑梯 鎮長等人赴高雄體驗

2019-02-25 08:15

228連假去哪玩? 三大樂園祭門票優惠

2019-02-26 18:20

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 11:40

台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

2019-02-24 21:02

宜蘭龜山島 3月1日起重新開放觀光

2019-02-26 19:40

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 11:39

武陵追櫻記／輕裝上七卡山莊 選對時間就能悠閒的逛

2019-02-26 09:55

影╱台中后里泰安櫻花季櫻花全開 快來看！

2019-02-27 11:30

永和首家電影院2月28日開幕 看電影只要1元！

2019-02-27 13:43

228花蓮旅客爆量 警祭出「元首級」交通疏導措施

2019-02-27 13:34

228賞櫻！烏山頭水庫南洋櫻開7成 門票滿額送船票

2019-02-26 20:08

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-26 11:30

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

準備放假了！快看228連假百貨吃喝玩樂情報計畫一下

2019-02-27 15:17

沒看錯！「麵茶」也有冰淇淋 一起放肆「迷鹿」在鹿港吧

2019-02-25 16:43

國旅補助金額剩500元？ 挨批沒吸引力且難收尾

2019-02-27 10:43

新北「千島湖」４處絕佳賞湖景點　山巒與碧湖交錯的美景

2019-02-27 08:00

新生力進駐！「台北大稻埕」迪化街上純粹的美好日常

2019-02-25 08:00

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

日本天皇退位卡黃金周 旅行團費最高貴4千元

2019-02-27 13:24

228連假賞花去！ 故宮南院2.6公頃花海浪漫登場

2019-02-26 11:20

邊聽駐唱邊吃燒烤、24小時蔬果市集　聚會首選「三重戶外景觀餐廳」

2019-02-27 10:19

228連假高鐵台中站交通分流管制 彰化南投朋友要注意

2019-02-27 14:21

此生必去澎湖花火節！2019澎湖&綠島活動懶人包

2019-02-27 09:00

捕捉空靈美景！全台最長「新溪口吊橋」速拍一波才夠美

2019-02-27 13:41

228四天連假 萬里龜吼漁夫市集石花凍免費品嘗

2019-02-27 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top