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李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

最ㄅㄧ ㄤˋ的元宵慶典 台南鹽水蜂炮另類療癒效果

2019-02-27 21:00背包客棧

【作者:陳安安安】

年前與家人討論回台南老家的行程，隨機的聽到一個陌生的地名『鹽水』

對於這個地名只有兩個印象：1.鹽水意麵2.鹽水蜂炮

接著又隨意地問了老爸老媽，欸你們去過鹽水蜂炮嗎？好玩嗎？

想不到看似文靜的兩老都說：去過！執得一試哦！！！

接著就搞不清楚狀況的與朋友Google收尋鹽水武廟，上車出發！

因怕無停車位，所以趕在3點交管前抵達（提一個太早，大概午餐時間到）

小小的鹽水，先吃個意麵，再到武廟拜拜，夜色來臨前到處晃晃熟悉場地

永成戲院、月津港、八角樓、橋南老街，古色古香，是可以先走走的小景

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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夜色來臨，人潮湧入，約七點開始炮竹煙火在鹽水四起

安全帽、棉質大外套、兩層牛仔褲、手套、口罩、耳塞-備妥出發

5條路線神轎遶境與煙火施放正式展開，等待吉時良辰推出炮台

引燃瀑布煙火也點亮了鹽水，我們就興奮地在瀑布下方來回奔跑，彷彿在Spa一般

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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隨後開始沖天炮滿場飛，起初真的太害怕所以多在神轎後方，咻咻咻就在耳邊此起彼落！

看著一大群帶著全罩式安全帽，穿著大外套的人們一起跳跳跳，叫叫叫，畫面實在療癒

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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緊接著是本節慶的重頭戲，晚上9點，鹽水國中主炮城，80萬蜂炮集中施放！！！

抵達時已經擠了滿滿的人潮，這個鼓起湧起，卡個搖滾區，決定近距離體驗衝蜂炮

主持人不斷宣導，全副武裝，鎖起脖子，背向蜂炮，跳跳跳

真的就是跟著音樂節奏跳跳跳，數萬發沖天炮亂竄，打在身上手上沒開玩笑

真的是有痛也有燒！！！！

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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整個主炮城壓軸活動進行了將近1.5個小時，

站與跳加上全身的裝備，體能的消耗是挺大了（完全汗流浹背）

有幸參與體驗有特色又刺激的民俗慶典

鹽水蜂炮-外媒以Oneofthemostdangerousfireworksfestival來形容

祈求消災解厄也帶來好運

非常推薦大家相約來炸一波，有一種另類的療癒效果！;)

以下是小女子冒著被炸的風險，所記錄下的畫面

想要先看看來動態體驗的朋友，歡迎享用！！！

原文出處：台南鹽水蜂炮 最ㄅㄧ ㄤˋ元宵慶典

延伸閱讀：“美西找伴旅行”不NG,客棧幫了大忙

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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