超美黑色小7！ 挑高玻璃窗「歐式教堂」 高雄最新特色門市快朝聖

2019-02-22 15:50 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



全台超商廣佈，為了吸引眾人目光紛紛走起轉型風，一家一家朝向網美路線前進。一月份在高雄新開了一間「歐式教堂風格」的7-11特色門市，一樓如同一般7-11門市陳列區，但走上2樓之後的挑高玻璃牆、文青風座位區，讓人驚呼並忍不住打卡拍照。

圖／感謝 部落客：饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂 授權 分享 facebook

高雄亞洲新灣區的這棟不規則形的黑色建築，是超商7-11的亞新灣特色門市，位置座落在晶英國際行館旁，以獨棟的不規則五邊型黑色建築，佇立在森林四路上。

圖／感謝 部落客：饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂 授權 分享 facebook

通過2樓的神秘小隧道後猶如發現另一個新世界，挑高7米的空間，即寬敞又舒適，且超文青的特色座位區，有如高級咖啡廳般地典雅潔靜。

圖／感謝 部落客：饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂 授權 分享 facebook

圖／感謝 部落客：饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂 授權 分享 facebook

這裡座位設計一點也不擁擠，牆面上還有著以高雄為主的剪影，如蓮池潭、柴山、85大樓等等，再搭配上寬敞的座位真的很適合來這邊用餐、拍照，甚至是看書，非常的舒適唷！

一樓的門市雖為24小時，二樓的用餐區也有提供場地租借服務，可以拿來辦活動或是開會。但二樓用餐區目前開放時間從早上10點到晚上10點，注意一下開放時間，下回經過高雄這家文青小七門市，喝杯咖杯順便拍拍照！

圖／感謝 部落客：饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂 授權 分享 facebook

7-11亞新灣門市

地址：高雄市前鎮區林森四路255號(晶英國際行館旁)

電話：07-5362832

營業時間：24小時

捷運資訊：R8三多商圈站(步行約8分鐘)

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」