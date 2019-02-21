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懶人包／誰說屏東只能去墾丁 ８處打卡景點讓你拍好拍滿！

2019-02-21 10:03ShareLife分享生活

說到屏東你會聯想到什麼？許多人都會只說得出「墾丁」。而誰說屏東只能去墾丁玩呢？其實還有很多景點等著大家去征服！

（圖／IG@tzuyi0426）
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屏東位於臺灣本島最南端，也是臺灣西部南北最狹長的縣份，但卻因為距離太遠，也是許多人很少去遊玩的縣市。但屏東仍擁有了許多好玩、好拍的景點，天氣晴朗時處處都是一個美麗的畫面。現在就跟著小編腳步，走遍這「八處打卡景點」，讓你們拍好拍滿！


山川琉璃吊橋

為串連三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村的觀光吊橋，潔白的橋身設計是以原住民琉璃珠做為意象，兩邊有原住民百步蛇圖騰，到夜晚還會展現特別的光雕藝術。

（圖／IG@cfwat1617）
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地址：屏東縣瑪家鄉台灣原住民文化園區、屏東縣三地門鄉富谷灣餐廳

開放時間：全天開放


涼山遊憩區

園區內最吸引人的三大拍照景點是：彩虹巴士、哈比人小屋、彩虹階梯。另外還有登山步道可以通往涼山瀑布，想要看美景，就要有流滿身汗的準備喔。

（圖／IG@srghuk381 ）
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（圖／IG@jorl65321 ）
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（圖／IG@jorl65321 ）
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地址：屏東縣瑪家鄉涼山村涼山14-20號

開放時間：08:00～17:00


萬年溪景觀橋

是屏東市新興地標，串連了勞工、萬年兩個公園，景觀橋就像大鵬展翅的翅膀準備飛翔，在觀景台上可以一覽萬年溪周邊風景。

（圖／IG@w.n.j.a ）
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地址：屏東縣屏東市自由路建國路口（屏東忠烈祠旁）

開放時間：全天開放


紫心樓

紫心樓是一棟民宿，是主人為了獻給愛妻的一份禮物，擁有著一段浪漫愛情故事。這裡頭可以住宿、三溫暖及輕食咖啡，其中最為亮點的就是「天空步道」，猶如漫步在雲端。

（圖／IG@suimin_n ）
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（圖／IG@suimin_n ）
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地址：屏東縣泰武鄉武潭村老潭巷7號

開放時間：10:00～20:00，週二公休


潮州日式歷史建築文化園區

位於潮州最熱鬧的市中心商圈，經過重建後，日式小屋是原貌復舊，呈現原汁原味日式住宅風格。不時都有展覽可以觀賞，而園區內每一角落都很好拍。

（圖／IG@fiiiiiiiiiibebe0301 ）
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（圖／IG@fiiiiiiiiiibebe0301 ）
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地址：屏東縣潮州鎮延平路30號

開放時間：09:00～17:00，週一公休


枋山郵局

全台最有特色郵局之一，超吸睛的巨型郵便箱，整點還會上演「開箱秀」，外牆彩繪伯勞鳥、愛文芒果和洋蔥，戶外地面還有3D彩繪地景，路過時不妨停下腳步拍拍照吧。

（圖／IG@kate12150000 ）
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（圖／IG@qq_218 ）
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地址：屏東縣枋山鄉舊庄路47號

開放時間：全天開放


高士小神社

源自日治時期，是臺灣戰後第一座供奉神祇的神社，不用到日本，屏東牡丹就有這麼美的純白大鳥居啦！搭配藍天白雲就如同一幅畫般地呈現在眼前。天氣好時還能看見銀河哦！

（圖／IG@lynn_.1029 ）
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（圖／IG@jas0716 ）
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（圖／feng_851004 ）
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地址：屏東縣牡丹鄉高士村高士佛29號

開放時間：全天開放


樹夏飲事

位於屏東恆春，被稱之為「夢幻樹下玻璃屋咖啡廳」。是由老闆親自把廢棄工廠改造成玻璃屋咖啡廳，最有特色的就是屋頂那顆鳳凰花樹，沒開花也是很美。

（圖／IG@qqazz77533 ）
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（圖／IG@qqazz77533 ）
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地址：屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

開放時間：10:00～17:30，週一～四公休


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