美炸了！2019鹿耳門聖母廟高空煙火秀精彩圖輯

2019-02-20 15:44 聯合新聞網 文／遊妤思



一年一度的臺南正統鹿耳門聖母廟花火迎春系列活動已於本月16日上映完畢，每年這場重頭戲，包含鞭春牛、搶春牛、長達100分鐘的高空煙火秀，吸引了數以萬計人潮湧入，今年更多達70萬人次參與。

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為了這場國際級的煙火秀，愛好攝影玩家更是摩拳擦掌、群起前往朝聖，活動上映前夕即有消息指出，為了取得更好的殿內煙火美景，攝影家集體以腳架卡位，還引發攝影高手們抨擊此亂象，呼籲玩家們愛攝影也要有維護環境的美德。

撇開網友不守規矩的亂象來說，這場精彩奪目的高空煙火秀絕對是攝影玩家非常好的試煉場合，煙火秀落幕後，已陸陸續續有網友將美麗的煙火作品上傳，目前於IG已累積多達四千筆的＃鹿耳門聖母廟 攝影作品分享，現在就讓我們一起來欣賞欣賞吧！

殿內

據說在正殿內拍攝需要相當的毅力，許多攝影好手前一天就排隊卡位，才能取得廟方正殿內的美景，國際級美麗煙火就在眼前炸裂，在場人都能感受到滿滿震撼感、百分之百的過癮。

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殿外

這場煙火秀讓許多參與攝影者紛紛讚嘆它的高度和廣度，有些網友用疊圖的方式做圖，湊出心中想像的煙火秀。有些網友覺得多麼有看頭的這場煙火，就是要由中央偏上的爆框之美，呈現最具爆破張力的現場畫面。

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網友kein888777表示，即使爆框滿版又如何？像是美食美味到溢出嘴角一樣的豐滿又狂野，餵飽五感的饗宴，是我覺得最能表現煙火震撼的樣子。

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聖母廟附近農田

聖母廟附近及後方有一大片的農田，不時有攝影玩家呼籲進入私人農地，要特別注意小心不破壞作物、維護整潔。

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網友hzy.s特別來到阿嬤家的農田取景。圖／感謝IG：hzy.s授權 分享 facebook

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這場高空煙火秀聚有相當的凝聚力，參與這場活動的各方攝影好手皆表示，雖然等待是辛苦的，但能遇上更多有共同興趣並能學習切磋的同好，實在是太棒了！

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