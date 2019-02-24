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全台最大「向日葵花海迷宮」27日浪漫登場！27公頃花海免門票到2月底！

2019-02-24 12:05ReadyGo出發前

編輯：Lemon@ReadyGo

首圖：IG@yawa0325

春天旅遊少不了賞花行程，除了雪白梅花、浪漫櫻花，怎能錯過金黃向日葵？說到向日葵，每年必定不能錯過的就是高雄杉林向日葵迷宮。今年除了高達27公頃的向日葵花海之外，還有四大浪漫賞花區，金黃燦爛的花毯正準備帶給你不同的春日饗宴。

圖/IG@pws8888
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圖/IG@snrongrolla
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假日出遊不知道去哪？來高雄就對了！除了在駁庫有各式展覽、可愛的摩艾陪著大家外，在杉林可是有令人期待、全國最大的向日葵花海迷宮等著大家。今年的向日葵花田高達27公頃，於1月27日開園，讓大家能在金黃花海間享受錯縱複雜的迷宮樂趣。

圖/FB@葵花迎賓滿杉林（高雄市杉林區公所）
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圖/IG@yawa0325
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除了向日葵迷宮主場，今年更有月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田共四大浪漫賞花區，繽紛的百日草、波斯菊也正綻放中。此次花期預計持續到2月底，免門票的向日葵迷宮，還不把握機會規劃一趟高雄旅行？

圖/FB@葵花迎賓滿杉林（高雄市杉林區公所）
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▲四大花區地圖
▲四大花區地圖
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向日葵花海迷宮

地址｜高雄市杉林區清水路27號

展期｜1月27日-2月10日

粉絲頁｜葵花迎賓滿杉林（高雄市杉林區公所）

交通｜

開車：

●國十經美濃，沿181線，穿過月光山隧道進入杉林

●國十嶺口下交流道接台29，經旗山進入杉林

●國三田寮下交流道接台28經旗山進入杉林

客運/公車：

●市區搭8032往甲仙，在杉林下車

●高鐵左營站搭「旗美國道快捷公車」到旗山轉運站下車，再轉搭 8032、8026到杉林

延伸閱讀>>2019高雄景點讓你大開眼界！13個私房高雄景點大公開

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