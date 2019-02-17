比櫻花還大朵「粉紅棉花糖」全滿炸開 嘉義洋紅風鈴木

2019-02-17 18:00 聯合新聞網 文／遊妤思



圖/嘉義洋紅風鈴木全滿炸開。網友sannasandy授權。 分享 facebook

早春的浪漫風情，比櫻花還大朵的洋紅風鈴木盛開中。因為暖冬的緣故，往年要在二月底三月初才開花的風鈴木，今年在春節後也悄悄綻放了。

圖/嘉義特殊教育學校旁的風鈴木。網友bb211019授權。 分享 facebook

粉嫩花朵構築出美麗的繁花盛景，想低調也難。相信不少朋友都被這美景所驚艷，因此而停住觀賞。嘉義特殊學校種植約50棵樹，整個校園佈滿粉嫩浪漫，花期約半個月至一個月，預計2月中旬將是最為漂亮的時間，想賞花的遊客得把握機會，一起來去感受春天的浪漫氣氛！

圖/風鈴木盛開似棉花糖般。網友sannasandy授權。 分享 facebook

校方表示，為避免打擾到學生上課，開放參觀時間為平日下午4點到6點，而假日是上午9點到下午5點。嘉義特殊教育學校也呼籲旅客配合校方管制，切記勿攀折花木和製造垃圾。網友也表示，請大家不要隨意停車，影響用路人的安全。

圖/嘉義特殊教育學校旁的風鈴木。網友陳正仁授權。 分享 facebook

除了「嘉義特殊教育學校」之外，中部以南還有很多景點，包括：台中勤美誠品綠園道、台中歌劇院、台中潮洋環保公園旁、南投草屯鎮立體育館前、南投竹山紫南宮)等，都找得到紅花風鈴木的蹤跡。

燦爛盛開的洋紅風鈴木散發春天氣息，一向是熱門景點。從市區洋紅風鈴木開始，接下來黃金風鈴木、油桐花、藍花楹、阿勃勒等也將陸續盛開中，請親愛的花友們靜心期待吧。

圖/洋紅風鈴木。網友photographertheappleboy授權。 分享 facebook

嘉義特殊教育學校

地址：嘉義市西區世賢路二段123號

開放時間：平日下午4點到6點；假日上午9點到下午5點

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