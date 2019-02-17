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高雄「烏山頂泥火山」珍貴的自然景觀　親子旅遊景點推薦

2019-02-17 12:00udn走跳旅遊

文、圖／joci

燕巢 烏山頂泥火山

位於高雄市燕巢區深水村烏山巷山上，佔地近五公頃，海拔高度約175公尺的烏山頂泥火山自然保留區，是全台面積最小的自然保留區，也是台灣規模最大，保存最完整的泥火山區。泥火山是因為泥漿和氣體同時噴出地面，冷卻而堆積而成，外形呈錐狀，如小丘，其尖端常有凹穴，且常有不時噴出的泥漿和氣體，這些氣體常可被點燃，或自行燃燒。

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來烏山頂泥火山自然保留區有三條路，山區道路小小的又有坡度，大眾運輸不方便，建議自行開車前往。我們是從深水國小旁的產業道路進入，繞經高師大燕巢校區，約10分鐘車程即可抵達，據說這條路是最平的，果真再來往中寮山走起起伏伏、彎彎曲曲，就見識到了。

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烏山頂泥火山自然保留區開放時間為08:00~16:30，在對面申請進入登記站登記即可進入，管理人員還會順便介紹注意事項，非常的親切。

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烏山頂泥火山地竟保留區的牌子對應裡面的泥火山，不大卻是珍貴的自然景觀。為了保護珍貴泥火山自然景觀資源，農委會依文資法公告，園區內禁止採集天然礦泥，並嚴禁點火，才不會像另一較老的泥火山-滾水坪泥火山，近年來因不法商人掘泥去燒磚，使原有自然景觀破壞殆盡。

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門口樹木扶疏感覺不錯。

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就像管理人員說的:「1分鐘就到泥火山。」走進去就看到中間的泥火山，是個超親民的自然園區，早上要來之前查資料時，不知是誰說要走30分的。

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假日有志工駐園導覽，大家站在一個泥火山的噴泥洞旁聽解說。燕巢鄉位於斷層帶兩側，土質屬於鬆軟的泥岩地，地底下裂隙、氣體、泥岩、地下水等之大小與噴出量，導致噴泥地形噴出之型狀有差異，可分成五種泥火山：噴泥錐、噴泥盆、噴泥洞、噴泥盾、噴泥池。

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烏山頂泥火山是全省泥火山中，噴泥口最密集且泥錐最發達的地方，尤其是噴泥錐的規模最大，原始面貌保存最完整。由三座錐狀噴泥丘構成，一座已成休眠狀態，兩座尚在活動中。這座休眠狀態的泥火山儼然就是小小小月世界，由於乾泥漿踩碎後是泥，走過去會有泥沙飛揚，腳步需輕盈。

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尚在活動中的泥火山有著典型且漂亮的噴泥錐，高達三至五公尺，型態在台灣是最完整也最壯觀。噴流口還在間歇性的噴出泥漿，濃稠的泥漿沿錐面流下，形成泥流與乾泥崩裂的特殊地景，拖曳著長長的尾巴，好像孔雀的尾巴又像新娘的頭紗。

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想說下雨會不會又化為成泥？！導覽說：「會啊！」，所以不同時候來應該是會有不同的面貌。

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其實，泥火山非真正的火山，其所噴出的是泥漿，而非高溫熾熱熔融的岩漿，泥漿可能來自地下數百公尺處，岩漿則來自地下數十公里或數百公里的深處，唯泥火山所形成的地形地貌，與火山有異曲同工之效。

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都有特別提醒小心別踩入泥中，可就是有很多腳印，這樣鞋子都髒了啊。

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除了泥火山，這裡的植物生態也豐富，導覽都會一一介紹，像這片就是桃花心木林呢。

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欣賞而不破壞，罕見的自然奇觀，天然泥火山、泥漿流域，特殊地景需靠大家一起維護。

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烏山頂泥火山

地址：高雄市燕巢區金山里深水段183之8地號

文章來源：

愛作夢的貓 joci FB：愛作夢的貓 joci

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