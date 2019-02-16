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台南親子景點／紫藤花隧道、採草莓、動物互動區及船屋咖啡館 大坑休閒農場

2019-02-16 10:01udn走跳旅遊

文、圖／Via

台灣也有紫藤隧道？一起來去南台灣瞧瞧！

台南｜新化 大坑休閒農場

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是的！我被網路上的圖片給吸引來了………沒想到，台灣也有紫藤花隧道？？但，在文章一開始，我要先說明：這是農場自己佈置的裝置景觀，不是使用真花喲！這一點一定要先跟大家說～不然大家跑去又說被照片騙去，那就不好囉！！所以如果想看到真實又超美的紫藤美景，還是得往日本去～可以欣賞Via之前去日本賞過的紫藤花盛況。

而這裡，如果真的沒機會飛日本～又想小小的感受一番，那麼，你們可以考慮喲！其實整條步道不長，約50公尺，短短的而已，但店家佈置了滿滿的紫藤花，所以整體看起來還是有一定的壯觀程度囉！其實日夜拍起來都有不同的景色～有興趣的人可以參考本篇遊記。

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大坑休閒農場 【入場費用】

成人／200元，150元可抵園區內全部的消費。

比較建議如果要來的人，可以選擇白天來，白天園區有草莓可採，也有一些小動物可以互動，會比夜間來的有趣一些喲！而我們這次就是完全衝著這個紫藤花步道而來囉！

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就如同上面的畫面，整體步道不長，但店家利用藤架，並放置上各色的紫藤花裝飾，也是營造出壯觀的畫面。但真的要再提醒一次：不是真花！不是真花！不是真花！所以值不值得來，就視自己個人的感受囉！而下方有二排的蘭花，倒是開的還蠻漂亮的，這個就是真花囉～不過數量也是不多。

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夜間來訪園區，能去的地方並不多，但仍有打造一區可以拍照的區域，有些夢幻的氛圍。

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船屋咖啡是園區晚上喝飲料、聊天的好去處。

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咖啡屋的空間打造的蠻溫馨的。

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餐點以飲品和鬆餅為主，風味鍋的部份，我們去的那天沒有提供，有興趣的人可以詢問看看。這裡的消費也是可以憑門票做折抵，而且可以累積使用喲～

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如果想吃傳統一點的菜色，在園區內的木屋餐廳，也有提供喲！

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裡面就是比較傳統的空間。

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菜單一覽

多為合菜。

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也有提供一人份的套餐，不過只有單一種口味，像我們這天吃到的是：迷迭香豬排／350元

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其實單價以南部而言，我覺得有些偏高。整體嚐起來，滋味還不錯，野菜的部份還蠻好吃的，豬肉也有滷的入味，算是沒有踩雷，不過單價就視個人觀感囉～

另外店家也有提供一些自家的農特產品，或是冰棒等小食，也都可以使用門票的費用折抵。

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晚上來訪大坑休閒農場，能逛的不多，除了用餐外，就是和這條紫藤隧道拍照囉～如果想來，建議還是白天，活動會多一些些。旅人們看完後，再評估這裡適不適合你們去玩～要先做好功課再開心出遊喲！

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大坑休閒農場

地址：台南市新化區大坑里82號

電話：06-5941555

入園門票：200元(可抵消費使用)

網站：https://bit.ly/2S2dqyr

臉書：https://bit.ly/2S9IZqt

文章來源：跟著Via趣旅行

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