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太勵志！「星光」歌手星路浮沉 十年後被Google錄取

嘉義老屋新魅力　探訪低調的小清新店家名單！

2019-02-17 16:30Taipei Walker

過去總是默默佇立街旁的嘉義老屋，近年在年輕人的創意發揮下，為這座城市增添幾分新舊融合的面貌，雖不比鄰居台南般人氣鼎沸，卻也在低調的悠閒氛圍中，散發著引人停駐的吸引力。

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★霜空珈琲

知名老屋咖啡「Come home 咖啡漫步」的新作，於國華街鬧區、以意旨秋冬的晴空為名，承載著主理人夫妻2人的美好回憶。在前身為老診所的狹長空間中，融入主理人與資深夥伴的創意想像，以嘉義少見的全木質系風格、鬧中取靜的後院，結合素雅的餐點呈現，成就一股獨有的空寂、沉穩氛圍，在短期間內，便深獲在地人與旅人得關注與喜愛。未來也將結合在地、藝術、音樂等分享過程，延續緩慢步調中的日常靈感。

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柚香金萱茶奶油戚風160元（前）／自研發手作甜點，依季節、每日於市場採購食材的靈...
柚香金萱茶奶油戚風160元（前）／自研發手作甜點，依季節、每日於市場採購食材的靈感更換提供品項。霜空配方豆160元（後）／熱／沉穩的展現同樣注入於手沖中焙秋露中。
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【店家資訊】

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：（05）225-5507

營業時間：13：00～20：00；12：00～20：00


★純情專売所

在擁有企劃、設計、師資背景的3位主理人，2018年初開始在興中街以餐車模式賣起雞蛋糕，一開始就想做點不同的呈現，從雞蛋、牛奶、糖、麵糊，堅持選用好食材，以最費時又費力的做法，成功打造出連家長都放心買給孩子吃的天然系美食，而店名也是延伸初衷理念，在純粹的環境與食材中，慢慢拓展更多項感動味蕾的甜食與飲品。

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草莓生乳酪戚風三明治、可可草莓戚風三明治90元／份／依季節性水果呈現出不同口味。
草莓生乳酪戚風三明治、可可草莓戚風三明治90元／份／依季節性水果呈現出不同口味。
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【店家資訊】

地址：嘉義市東區興中街132號

電話：0958-609-173

營業時間：13：00～18：00（售完為止）

公休：一、每月最後一個日


★小有名堂

從小家裡是東門圓環旁的老牌素食店，主理人國軒在成家後，延續採用老牌製麵廠的特製麵條，融入安心食材、正統川味、豆乳湯底，端出一碗碗精緻的純素麵食。在簡約的北歐風格下，嚐完麵食還可來杯老闆推薦、取自在地友好店家的合作咖啡或飲品，在彼此分享的氛圍中，傳遞著自真心出發而呈現的動人味蕾。

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豆乳麵 川辣140元（前）／以四川辣味，與豆乳湯底口感不重複。豆乳麵 泡菜150...
豆乳麵 川辣140元（前）／以四川辣味，與豆乳湯底口感不重複。豆乳麵 泡菜150元（後）／採用韓國阿嬤泡菜，展現出正統風味。
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【店家資訊】

地址：嘉義市東區成仁街240-28號

電話：（05）276-9979

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00

公休：四、或詳洽FB粉絲專頁


★拾筆

在3C產品遍及的現下，感受手寫溫度反而變得珍貴。隱身在嘉義巷弄中的鋼筆專賣店，主理人以自身對於鋼筆、手寫、文具的熱情，投注在這處迷人的空間中。從台灣到日本、歐洲，來自各地的鋼筆與配件，即便字寫得不怎麼樣，只要一踏入拾筆，瞬間就燃起了對於手寫的狂熱。

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【店家資訊】

地址：嘉義市東區垂楊路156號

營業時間：13：00～20：00；14：00～18：00

公休：一二


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咖啡老屋歐洲

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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