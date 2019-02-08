阿里山公路「二萬坪黑森林步道」看火車頭三角迴旋

2019-02-08 10:00 當白雲飄進藍天 文、圖／布魯



中外馳名的阿里山森林鐵路，最早的終點其實不是阿里山，而是阿里山之前的二萬坪，因為二萬坪是一處寬廣的平台，很適合集散材木物資。火車到二萬坪後就準備下山，於是設計了三角線（三角形鐵道路線）來掉轉車頭方向，這也是二萬坪車站除了大曲線鐵道之外的另一大特色。

後來的阿里山森鐵已經修築到阿里山，更有多條支線延伸出去，三角線原本用不到而趨向荒廢，還好阿里山郵輪式列車讓二萬坪的三角線起死回生，由阿里山車站出發的郵輪式列車到達二萬坪後，就會進行火車頭利用三角線調頭的表演。而到三角線引道旁的黑森林步道（或稱二萬坪步道）來一趟森林浴，則是二萬坪又一項值得體驗的行程。

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二萬坪站目前只停靠由阿里山站出發的郵輪式列車。

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二萬坪是瞻仰塔山最佳角度，夕陽絢麗時，塔山跟著紅通一片。

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郵輪式列車開抵二萬坪後，會馬上表演三角線掉轉車頭，重現當年景況。

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二萬坪步道入口就在三角線鐵道旁。

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掉頭中的火車頭，背後即阿里山青年活動中心。

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郵輪列車的火車頭為了要讓大家看個夠，所以掉轉車頭表演兩次。（其實是因為火車並沒有要下山，而是回到阿里山車站，所以掉頭二次，還是回到原來車頭的位置。）

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看過火車掉頭表演，由入口走入二萬坪步道（黑森林步道）。

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二萬坪的「從七位近藤熊之助君殉職碑」，建於西元一九一五年八月，初立於嘉義公園，一九三五年九月移至二萬坪。近藤熊之助是阿里山作業所技師，專督鐵道事宜，因西元1914年二月運材列車試運轉時，在平遮那翻車受傷，送醫不治，因此立碑紀念。

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順著黑森林步道走入黑森林，這片濃密的杉林，即便在中午時分也只有一半的日光照射進來，稍早或稍晚都很暗黑，難怪要叫黑森林了。

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步道十分和緩好走，即便小孩也可輕鬆走完，但要考慮時間，太晚就不建議進入，整個森林都暗下來滿可怕的。

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在步道的後段有一座"二宮英雄紀念碑"。這是為了為紀念因阿里山工事而殉職的二宮英雄而設立的。二宮畢業於東京帝國大學工科，專長鐵道建設，1912年二宮在督導阿里山鐵道工事時，不幸被工人斫斷的巨木擊中而喪生。

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黑森林步道最後連接到阿里山鐵道，然後接回阿里山青年活動中心。

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阿里山青年活動中心的環境很清幽，是阿里山附近住宿的好選擇，春天還可以賞櫻。

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總結走一趟黑森林步道約30分。步道十分和緩，落差不大，而且森林蓊鬱，枝幹參天，即使大太陽底下走也很清爽。不過黑森林因為太濃密了，冬天下午三點之後、夏天下午四點之後就很昏暗，享受森林浴還是要早一點才好。

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黑森林步道（二萬坪步道）資料：

步道入口：阿里山公路(台18省道)85K左轉2.6K，至阿里山青年活動中心及二萬坪車站，步道入口在二萬坪車站鐵道引道末端。

步道長度：O形1K

所需時間：純步程約30分。

高低落差：20公尺。

文章來源：當白雲飄進藍天

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