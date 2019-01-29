AR浮空投影大吹科技風「2019南投燈會」2/1磅礡登場

「2019南投燈會」將在2月1日到2月24日登場今年適逢豬年，以「福嘟嘟。發大財」為主題，打造饒富趣味的豬年主燈，祈求國運否極泰來、「豬」事順利。

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南投燈會去年成功吸引超過530萬人次參觀，創造出近15億觀光商機，今年在南投縣會展中心周邊廣場及埔里鎮南安路兩地，規劃超過20個主題燈區，結合南投國際沙雕園區的全新沙雕作品、貓羅溪河畔的景觀花海、會展中心內的主題展覽等活動共同展開。

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會展中心主燈區於2月2日起全面點燈，共有三大主題活動、超過九大燈區，農曆春節期間，還將加碼邀請國內外知名團體帶來全台獨有的舞台演出。

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春節期間將邀請大陸及國際各地城市的演出團隊輪番演出，尤其是來自中國重慶，超過六百年歷史的「銅梁火龍」，去年初臨南投引起全台轟動，為燈會吸引絡繹不絕的遊客，今年將於2/21到2/24再度登場，鐵水化成陣陣火雨和火流星的震撼畫面，不容錯過。

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埔里燈區自2月1日起登場，屆時南安路沿段將有一條龍繽紛、璀璨又童趣十足的燈飾，埔里六大展區薈萃南投傳統產業、人文風情與藝術氣息，讓你一次看見最美南投。

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今年貓羅溪將搭配全新完工的浪漫情人橋，民眾可藉橋體穿越貓羅溪，前往對岸的沙雕園區與會展中心，徜徉在浪漫花海之中。今年花海也將首度於夜間開放，搭配水舞表演、夜間發光裝置藝術等。

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今年的南投燈會很不同，除了傳統花燈外還吹起科技風，連AR/VR，甚至超有電影感的「浮空投影都出現了」採用影視最新科技動畫效果，真實呈現昆蟲世界的真實場景，以高科技動作捕捉技術結合，觀看者可以與影像真實互動，內容趣味，蟬、螞蟻、蝴蝶、螢火蟲等多樣昆蟲加入其中，以真實影像呈現在你我眼前，觀賞之於更具有教育性，跟著虛擬實境一起進入昆蟲百科的世界吧！精彩展演只要再1/25日前購票就可以享有67折早鳥價呦！

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特展：藝術電視布袋戲

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最有趣的大型AR(擴增實境)遊戲，透過專用頭戴式裝置，讓你體會敵人一波波從螢幕湧出的刺激感，這場如臨實境的戰鬥，你能順利取得勝利嗎？

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2/1限定活動 momo親子台哥哥姐姐見面會

2月1號momo親子台哥哥姐姐見面會都在昆蟲夢想世界AR展覽館與您見面送禮物喔！

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2/2限定活動 港星張暖雅電音派對

2/2特聘香港知名女星 張暖雅，火力全開樂團，在點燈儀式前舉辦電音啪趴，等您來熱Hi全場，邀您共渡新年。

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（圖／南投縣政府） ▲火力全開樂團 分享 facebook





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