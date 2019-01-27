27主題區讓你盡興玩！屏東熱帶農業博覽會1/29熱鬧登場

「2019屏東熱帶農業博覽會」即將於1月29日登場，共規劃27個主題區，包括代表性的3D稻田彩繪、地景藝術，同時還有能讓民眾體驗DIY活動的農業體驗館，讓民眾遊玩同時也能認識在地產業。

（圖／FB@屏東農好） 分享 facebook

屏東熱帶農業博覽會是屏東每年春天最大旅遊盛事，去年與三麗鷗家族合作，推出Hello Kitty彩繪稻田，更吸引180萬人次入園。今年適逢台灣燈會在屏東，因此主題區也從去年的18主題擴大為27個主題區，從農、漁、牧、休閒觀光產業大匯集，從29日起一直到2月17日為止。

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2019年稻田彩繪主題將以燈會與生肖動物為主題設計圖案，利用彩色稻種的栽種技術呈現，同時為了迎接台灣燈會在屏東，在迎春花海區則以「大樹」為主題設計，希望讓旅人在走春時能認識這座極具熱帶魅力的城市。

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主辦單位也規畫了地景藝術區、利用來自台灣各地的蘭花製作而成的蘭花景觀布置「蘭海館」、集結多元化品種的大花農場玫瑰園，還有全台最長的「瓜果長廊」，全長1600米的瓜果長廊利用10種以上特色瓜果藤蔓作物布置；同時，身為農業大縣之一，主辦單位更規畫「雜糧迷宮」，於展區內栽種雜糧作物，以定位方式規劃出新奇、有趣的迷宮圖案，供民眾入園參觀遊玩。





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