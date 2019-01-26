高雄限時花展！全國最大「葵花迷宮」還有四大展區 花海繽紛美景
2019-01-26 10:00ShareLife分享生活
2019年全國最大葵花迷宮將於2019年1月27日開園，高雄市杉林區打造春節賞花海趣，今年推出四大花海區，面積達29公頃，更打造出全國最大、佔地3公頃的向日葵花海迷宮。
每到過年前都是屬於杉林這個客家鄉鎮的花海的季節，今年除了有葵花迷宮主場區，另外還推出四大賞花區–月光花田、月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田，白色、黃色、粉色、紅色的色彩一次佈滿了整片花海，美不勝收的畫面趁現在花況是最美的時間前往觀賞是最合適的了！
【葵花迎賓滿杉林】展期從2019年1月27日至2月10日，花期很長，過年期間也能到此走走。除了向日葵花海、百日草、波斯菊…等，周邊還有相關在地農特產品與葫蘆藝術可以觀賞與購買哦！
高雄杉林區的【葵花迎賓滿杉林】花海，讓大家假日時光多了一個好去處。喜愛賞花的朋友們，不妨找時間到此一遊吧！
【2019葵花迎賓滿杉林】
日期：2019/01/27～2019/02/10
地址：高雄市杉林區清水路公明巷3之2號
備註：交通方式請至https://ppt.cc/fy0YYx
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