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大人小孩都瘋狂！高雄駁二繽紛泡泡樂園「瘋狂泡泡實驗室」

2019-02-12 07:58ReadyGo出發前

部落客：吃心絕對

今年暑假引發一場泡泡打卡熱潮的「瘋狂泡泡實驗室」，繼台北站後來到高雄囉！有啵啵球池、泡泡製造所、場景佈置好可愛，小孩子可以玩，大人可以盡情的拍照，還能看到世界級的泡泡表演，連假四天還有特別秀哦！

圖/吃心絕對
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圖/吃心絕對
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一入門看到的是泡泡裝置藝術吧，羅馬造型的柱子，裡面是泡泡不斷的上昇，燈光也會隨著時間變幻無常。

圖/吃心絕對
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再過來是泡泡實驗室，呀不是真的動手實驗啦，是拍照用的場景。但實驗室的白袍太大件，我們家兩歲半的女兒就不好穿囉，如果有小朋友的衣服也不錯呀，拍起來應該很可愛。

圖/吃心絕對
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實驗室除了可以拍照外，牆上也有解說一些泡泡相關的科學。

圖/吃心絕對
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圖/吃心絕對
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球池加上溜滑梯，小朋友就可以玩上一整個下午了吧。呀我都在旁邊拿游泳圈玩套圈圈的遊戲，小孩子就是玻璃瓶的意思。另外有個浴缸造型的泡泡池，還有很多黃色小鴨，也是很好玩。

圖/吃心絕對
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不同造景的網美拍照場景。

圖/吃心絕對
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泡泡雪花球，一種進入雪花球當主角的概念，滿酷的！

圖/吃心絕對
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互動看板，運用想像力，看看那些物品是用來吹泡泡的，這一區可以自己動手做泡泡棒，可以做成各種不同造型哦！

圖/吃心絕對
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看了那麼多，終於來到玩泡泡的時間囉！先來看一下說明，這裡使用的泡泡水有經過嚴謹的把關，特展使用的泡泡水是通過歐盟、美國等國家毒性檢測，符合世界法規的安全標準，由泡泡玩具領導品牌和盛企業Uncle Bubble大力贊助，共同推廣泡泡科學教育，而且Uncle Bubble還是台灣品牌耶，厲害了！

圖/吃心絕對
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另外這一區提供這種特別造型的泡泡棒，後來在販賣區看到也有在賣耶。他可以製作大泡泡，也可以一次製作大量的小泡泡，我後來玩了一陣子後才發現，直接用拉的就可以製造很多泡泡了，根本不用吹。

圖/吃心絕對
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出口區的販賣部，賣著各種泡泡的相關產品。

怎麼去

展覽時間：2018/12/29(六) -2019/04/07(日) (除夕休館)

開放時間：週一至週日 10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：高雄駁二藝術特區大勇P2倉庫

FB粉絲團：瘋狂泡泡實驗室

票價：全票280元、優待票250元（3歲以上及學生）、特惠票140元（1～2歲）未滿一歲免費

※部分展區入內需脫鞋著襪；建議準備換洗衣物及紙巾方便清潔

延伸閱讀>>2019最新高雄景點-棧庫群，海港市集、賞夕陽、玩沙灘

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