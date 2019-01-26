高雄約會景點「高港棧庫群」賞海景、文創市集都超好逛

2019-01-26 09:00 老漢推一把 文、圖／老漢 LOHAN



高雄港的新景點，可不是只有棧貳庫跟純白旋轉木馬喔，2018年12月22日開始，蓬萊商港區不再是管制區，以前一般民眾從來不能進去的地方，現在不但開放，還規劃的不錯，從棧肆庫的打開高港時光110年影像特展、棧伍庫港濱潮市集到七號碼頭Art-Zoo Taiwan 藝術動物園，不同的棧庫都有不同的活動，想知道怎麼去或更多細節的朋友，快往下看文章吧！

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棧庫群，位在棧貳庫的反方向，從棧貳庫出發往香蕉碼頭的方向沿著港濱步道慢慢走，就可以一邊看海、一邊觀察各個棧庫的不同景色及主題。

高港水花園

從棧貳庫出發往香蕉碼頭的方向，最先看到的會是「高港水花園」，「高港水花園」就在香蕉碼頭的後方，這裡原本只是一片荒蕪的地，現在轉變成充滿度假風的庭園造景。「高港水花園」佔地非常廣，從原本港史館的旁邊一路到港邊，還有著南洋風的涼亭及不同的植栽，讓人到這裡有置身峇里島度假的錯覺。

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除了涼亭及不同的植栽外，還有石頭造景及水流造景。

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看臉書介紹，「高港水花園」總過設計了13個主題區，實際到訪雖看不出來各個主題的差別，但整個水花園的設計倒是真的很有特色。

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更厲害的是這邊居然還有個小型人造沙灘，想必小孩來這邊絕對會喜歡！

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除了適合小孩外，老漢覺得這裡的氛圍及造景適合拍婚紗，不管是自己想要自助拍個類婚紗或婚攝想要在高雄找尋新景點，想必這裡都非常適合，日落時分來個逆光婚紗，應該超美！

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棧伍庫KW5

目前棧伍庫KW5是規劃為港濱潮市集，營業時間週日至週四11:00-21:00、週五至週六11:00-22:00，市集內目前有特色文創、餐車等共40個攤位，只是棧伍庫可能因為初期招商或其他原因，目前現在有部分店家，例如小紅麵店、掌門精釀啤酒等和棧貳庫有重複，希望之後再規劃，可以引進更多不同的特色的店家，讓棧庫群的商店更為多元。

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棧伍庫港濱潮市集的內部有點像是初期的棧貳庫，雖然沒有到很完整的硬體設備，但有特色的攤商，從文創小物、到特色美食，也都可以在裡面找得到，甚至連百貨公司才有櫃位的SANUK休閒鞋這裡也有。

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每個攤商賣的東西都蠻有特色，有的屬於本土掛、有的則是有異國風情，都會讓人想要一攤一攤看下去。

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從2019年1月4號起到2019年3月3日止，棧庫群還有【走進高港•藝起探險】活動，只要在棧貳庫或棧伍庫當日累積消費發票滿額，就贈送不同的小禮品。滿500元，送「Art-Zoo繪畫圖紙」1張，滿1,000元，送「單項氣墊體驗券」1張，滿2,000元，送「Q-RIDE體感劇院券」1張，滿3,000元，送「暢遊氣墊券」1張。有在棧貳庫或棧伍庫消費的朋友，不要忘記去服務台兌換喔！

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至於剛剛提到棧貳庫內原先就有店的小紅麵店、麻吉兔、香茗茶行、掌門啤酒等，在棧伍庫則是以小攤車或小攤位的方式呈現，販賣的品項沒有棧貳庫來的多，如果是專程來棧庫群想吃這幾間店比較完整的菜色，還是要去棧貳庫內囉！

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除了攤商區外，還有用餐及休息區，和棧貳庫的大樹休息區規劃感覺截然不同，棧伍庫的休息區走一個比較簡單隨興的風格。

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除了室內的攤商外，棧伍庫室外有很潮的餐車，像是龍蝦堡餐車或是披薩餐車等，可以讓客人坐在餐車前一邊用餐，一邊欣賞海濱景色。

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不過龍蝦堡餐車是期間限定的，快閃期間只到2019年1月6日為止，之後還有沒有其他特殊的餐車，就可以看棧庫群的臉書看看囉。

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走出棧伍庫KW5臨海的那一面，再到與棧陸庫KW6間，有個超大的摩艾像，第一次看到嘴巴會張開的摩艾像覺得超有趣，摩艾秀整點還會演出吹泡泡秀，還沒看過的朋友快找時間去港邊解任務吧。另外，摩艾像還有石來運轉活動，單次100元，三次250元，有興趣的朋友，快去試試看手氣會抽到什麼囉！

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都到棧伍庫了，除了臨海的那面有吸睛的巨大摩艾像外，棧伍庫的另一面出口也不要錯過，這裡的造景水池，讓天空及樹影倒映在水池中，真的美！

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繼續往後走，棧陸庫目前計畫設置AVR體感園區，後面七號碼頭則是ART-ZOO藝術動物園，對於ART-ZOO藝術動物園好奇或想知道票價等，可以參考老漢之前寫過的這篇。

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棧貳庫，已經逐漸建立起自己的知名度了，不管是高雄人到假日或是外地人來高雄玩，都會想到要去棧貳庫走走逛逛，而現在除了棧貳庫外，還有了棧庫群，讓高雄在地人、旅客都可以從高港1號碼頭到10號碼頭玩個過癮，還可以超近距離看到船隻與港濱風光，相信這裡之後絕對會是高雄另一大假日好去處！趁著有空或年假走春時，來走走看看吧！

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小編推推

高雄港棧庫群是2018年底剛開放的新去處，讓高雄港不只有棧貳庫，未來還有更多的特色倉庫，各自有不同的主題，從駁二地區到這裡，很適合一家大小來個半日遊，如果搭配坐船，還可以讓行程更有趣。

沿著港濱走，可以遠眺新灣區，不管是白天還是夕陽西下時，都是體驗海港城市的好地方，雖然目前還沒完全開發，但也更讓人期待未來更多元的廠商進駐，展現港都的新風貌。

高港棧庫群

地址：高雄港蓬萊商港區1-10號碼頭

電話： (07)531-9000

交通方式：

捷運：橘線西子灣站2號出口→經蓬萊路前往。

輕軌：駁二蓬萊站→經蓬萊路前往。

開車：國道1號下中正交流道→中正路接五福路→左轉七賢三路→高雄港牌樓→蓬萊車場，走300公尺就到

公車：1.高鐵新左營站搭西城快線客運至哈瑪星旅運接駁中心→經蓬萊路前往。2.高雄火車站搭248公車至哈瑪星旅運接駁中心→經蓬萊路前往。

臉書：高港棧庫群KWs

文章來源：老漢推一把 FB：老漢推一把

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