隱藏超過半世紀！嘉義打卡新地標「嘉義製材所」地下建築重見天日

部落客：深海魚

一百多年前日本人發現了阿里山森林資源，為了將這些資源運送下山，興建了森林鐵道。並且在嘉義市的北門驛附近興建了一座製材所（今嘉義市立博物館後方），用來處理運送下山的原木。由於製材所的規模、產量頗大，儼然成為東亞最大的檜木集散市場。嘉義市也因為這些珍貴的木金，帶動了木業的興盛，造就了嘉義市的快速繁榮，也有了「木都」的封號，更讓當時的嘉義市晉進升為台灣重要先進的都市。

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這座製材所在日治時期稱為「嘉義製材工場」，於1914年開始運轉。它包含了杉池、天車、貯木場、火力發電動力室、乾燥室、機具工廠、辦公室等等設備，整體面積約有16萬坪。是嘉義製材產業的核心，也是台灣林業製材發展的先驅，其中用以浸貯木材的杉池更有7座，是當年東亞規模最大的貯木池，諸羅八景之一「檜沼垂綸」指的就是這裡。

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可惜後來杉池大多已填平並改建為文化中心、音樂廳、博物館等，僅存文化局北側經人工美化的水塘；另外由於當初台灣的電力無法供給製材機具所需的大電力，西元1913年興建一座火力發電動力室。供給當時整個場區包含北門，小至路燈，大至九呎鋸台，都是使用動力室發電運作，動力室除了是嘉義最早火力發電廠，也是嘉義第一座鋼骨構造的鋼筋混體土建築，如今保存下來留有當年發電的配電設備；

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興建於1914年的乾燥室也是製材工場的第一代建物，主要是在控制木材的含水率，也是台灣唯一採用蒸汽熱風方法乾燥木材。最獨特的是它的建築外觀，白灰色的長形水泥建築，及內部空間的結構，每個環節都是經過巧妙設計，可說是林業製材建築代表。

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然而製材過程最核心的製材室，卻在1941年嘉義大地震時，將第一代有三層樓鋼筋水泥打造的製材室震毀，由於正值二戰時期，於是馬上興建了第二代製材所，也就是現在被指定為歷史建築的機具室及辦公室（2002年登入市歷史建築）。

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二棟建築是由多數木材所打造，採用了許多的木造工藝，讓整棟建築繁複又有秩序，因是震後興建所以特別強調防震，在機具工廠北側外牆設計有扶壁列柱，且因戰爭金屬物資受限，以組合樑柱方法，用小構件的組合打造成大跨距的架構，來創造機具工廠氣勢。這二者都是第二代製材所的二大建築特色，是台灣建築上少見的傑作，更是台灣木結構建築的發展上，都是不可或缺的特質見證。

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2016年嘉義林管處對製材所進行整修時，承包商施工中意外發現地底下藏有東西，經金屬探勘與人工試掘後，果真在機具室的地底發現「地下動力遺構」，讓隱藏半世紀的地下遺構重現世人眼前。除了讓人了解當初木材產量之大及動力設備規模外，也因這些遺構的出土，讓製材所更有文化價值，也成為了歷史現場再造的最佳代表，且有登錄世界文化遺產的潛力。

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70年代林政的改變，在全面禁止伐木後整個木業逐漸蕭條沒落，製材所也隨之走入歷史，消失在時光的舞台上。最後在林務局的調查研究及修復後，這座曾是東亞最大的製材所再來將配合著「林業文化列車」的活動讓民眾前來參觀，除了能看到各種早期林業相關建築設施、機具外，更能直接感受到當年木金時代風光的盛況，也能對阿里山林業文化有更多一層認識。

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